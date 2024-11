Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de noviembre de 2024

PISCIS

Se planea un viaje y vienen rencuentros familiares. No descuides la parte de tu físico pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el engrudo. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará un friego la relación. Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro. Amores del pasado siempre presentes, pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios. No temas a cambios, arriésgate, deja de creer en las personas que solo te han dado motivos para desconfiar y se han burlado de ti y tu paciencia. Hay cambios importantes en tu vida entre ellos un proyecto que se comenzará a consolidar y la posibilidad de mejorar en el ámbito del amor y cuestiones sentimentales. Cambia tus días y no vivas en la rutina o monotonía o terminarás por deprimirte. Una noticia que has esperado está por llegar en el ámbito laboral. Cuídate de infecciones.

ACUARIO

Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte. Hay una persona de tu mismo sexo que tiene mucho interés en ti, sin embargo, tiene miedo a tu rechazo. Podría nacer una buena amistad. Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender. No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener, aprende a tomar tus propias decisiones, algunas veces te dan celos que pueda encontrar alguien mejor que tú y eso te pone algo triste, si eso pasa que le vaya bien, recuerda que nadie es indispensable en tu vida más que tú mismo. No guardes rencores por nadie, si te fregaron en tu pasado el karma y la vida misma les cobrará factura y los verás caer uno por uno. No te aferres a nada y aprende a no querer más de lo que te quieres. Recibirás una llamada en estos días que te alegrará mucho. Un chisme por whpp o Facebook te pondrá de mal humor. Es posible que la vida te de una gran sorpresa en estos días, entenderás una situación que te había traído muy pensativo, no te dejes manipular o influenciar por tus superiores o podrías cometer grandes errores.

CAPRICORNIO

En cuestiones de amor se ve un terreno confuso si bien es cierto que algunas veces te achicopalas por no concretar nada también es cierto que cuando tienes la oportunidad sales corriendo por miedo a que te lastimen, arriésgate y vive tu vida y lo demás que te valga pura madre. Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría. Mejoras en lo laboral y cambios en cuestión de puestos el mes que entra. Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida, pero bien que te destantea. Hay muchas posibilidades de un viaje al extranjero y de concretar un nuevo proyecto que has detenido por tiempos y dinero. No te dejes influenciar por nadie, eres una persona que siempre buscará mejorar en todos los aspectos, pero sin embargo cuando te enamoras cometes el grave error de dar todo por tu pareja hasta el punto de olvidarte de ti. No te pierdas en tu camino ni en tus sueños, recuerda que primero debes de ser tú, después tú y al final tú, no pierdas esa línea.

SAGITARIO

No permitas que la costumbre dañe tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina o de lo contrario se trasformará en una bomba de tiempo. Amistad te contará sobre una persona que te cae mal y te dejará muy intrigado o intrigada, no te metas en esas cuestiones que nomás te ponen de malas, aprende a poner atención solo a tu vida y lo demás que se vaya a la fregada. Te vas a enterar de embarazo por parte de familiar o de una conocida. Ten cuidado con pérdidas de objetos o robos pues estarán a la orden del día. Es importante que dejes de creer en quien solo te llena de promesas y jamás te cumple lo que te promete, tu vida ha estadio llena de altas y bajas y cada caída representa un aprendizaje. Amor del pasado se presenta en tus sueños. Ese negocio que traes en mente podría resultar, estas en las mejores fechas para echarlo andar. Cambios en tu estado de ánimo se harán presentes, esta temporada te pega mucho pues sueles deprimirte en unos días y en otro ser la persona más feliz del mundo, cuidado con esos cambios de humor tan repentinos. Si tienes pareja, ya no hagas conflictos donde no existen, ni has tormentas en vasos de agua, tienes todo para estar bien y feliz con él o ella, no la riegues tanto por cualquier cuestión que no vale la pena.

ESCORPION

La vida te llenará de sorpresas el siguiente mes pues una persona a quien quieres mucho podría comenzar a sentir atracción por ti. Es posible que sientas coraje por una persona que te ha estado fregando la existencia en este tiempo. No permitas que comentarios negativos te dañen el día. Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la hilacha, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos lo acuerdes podrías perderlos. Vienen situaciones complicadas, pero nada difíciles de superar. Aprende a que se te resbalen todas esas cuestiones negativas. Suerte en juegos de azar. Posibilidad de compras, ten cuidado con tus gastos. Podrías sobre pasarlos. Si tu pareja se muestra indiferente, ten cuidado pues hay una persona de piel blanca que le ha comentado cosas negativas sobre ti, su relación está rodeada de muchas envidias que a la larga podrían dañarla. Mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de planear un viaje o iniciar negocio.

LIBRA

Cambios en tu estado de ánimo muy fuertes pues días andarás super buena onda y otros que ni te miren porque arderá troya. Un nuevo amor te andará rondando, si aún tienes viejas heridas en lo sentimental no le des esperanzas. Ten cuidado con buscar reemplazos en el amor pues las condiciones no se prestan para eso, podrías dañar a terceras personas. Y una amistad estará jodiendo tu día. Es momento que veas atrás y te des cuenta si el camino que has seguido ha valido la pena, no te pongas límites en lo que quieres hacer y lograr pues la vida te pondrá los escenarios correctos para que consolides lo que te propongas. Estrés en tu trabajo y posibilidad de mejoras en lo laboral. Arma ese negocio que tienes en mente, será una excelente oportunidad de crecimiento. Amores de una noche se visualizan. Es importante que enfoques tu tiempo y energía en mejorar en todas esas cuestiones negativas que no te permiten avanzar. La vida te pondrá una prueba que te hará comprender el por qué no funciono con alguien en tu pasado. Es probable que la vida te de una gran sorpresa en estos días al darte cuenta de que te equivocaste bien cañón y tendrás que pedir disculpas, aprende a tener más humildad en ese sentido y a disculparte si fuiste tú quien cometió el error.

VIRGO

Nuevos escenarios en tu trabajo grandes cambios y movimientos de horarios que te podrían poner de mal humor. Ten cuidado con una amistad que te rodea desde hace días podría meterte en problemas. Aprende a ver la vida de manera distinta, se más positivo siempre y ya no desconfíes tanto de las personas que siempre han estado ahí. Movimientos importantes, regresa amor del pasado y ahora decidido a todo, si en tus sentimientos aún está él o ella date la oportunidad de iniciar de cero, pero siempre y cuando sea bajo tus condicione. Es importante que veas tus planes a futuro y no te quedes en tu presente o jamás lograrás avanzar trabaja para lo que buscas y viene y dentro de poco tendrás tu recompensa. No permitas que la rutina o la monotonía arruinen una relación en caso de tener, debes ser muy persuasivo o persuasiva para no caer en esas cuestiones si tienes pareja. Una amistad se va a alejar de tu vida y una perdida se aproxima. Oportunidad de crecimiento laboral y cambios en tus sentimientos, te sentirás algo confundido o confundida en la cuestión de los amores pues podrías llegar a desarrollar sentimientos por dos personas.

LEO

Que se te quite la maña de andar mendigando cariño o amor a quien no debes, date el taco y no le has caso a cualquiera que te llegue con promesas absurdas. Cuida mucho lo que comes pues podrías subir de peso en estas fechas, recuerda que, así como bajas rápido de peso sueles subir de la misma manera. Visita de amistades. La vida te llenará de buenos momentos y cosas increíbles, aprende a disfrutarlas y no te detengas por nadie. Posibilidad de encamamiento con amistad o ex amor, recuerda que tú eres muy de darte esos gustos. Que te valgan opiniones de otras personas sobre tu vida, solo tú sabes por lo que has pasado y lo que has vivido y no tienes por qué rendir cuentas a nadie. No tengas miedo a ser feliz y que lo demás se lo lleve la fregada, viene una oportunidad de viaje y la posibilidad de recuperar una amistad que creías perdida. No te dejes influenciar por quien solo te busca llenar el buche de piedras. Cambios en tu carácter que podrían ponerte en un plan insoportable al ver que un sueño, meta o proyecto no se materializa a la brevedad.

CÁNCER

No te confundas en lo que quieres y buscas, date la oportunidad de analizar bien hacia donde te diriges para que no cometas las mismas equivocaciones. Vienen cambios importantes en los cuales comenzarás a ver la vida de manera distinta, entre ellos comprenderás por qué una persona ya no siguió en tu vida y el cómo hacer para encontrar tu estabilidad emocional. Problemas en la familia a causa de malentendidos y viene un dinero extra que te ayudará a solucionar unos problemas o deudas. Ten cuidado a quien le confías tus cosas pues podrías cometer una indiscreción, recuerda que muchas de tus amistades te hablan por puro interés y cuando menos lo esperes pueden utilizar esa información pa dañarte la existencia. Ya no te tomes las cosas tan personales, eres de carácter fuerte y algunas veces piensas que todo mundo está en tu contra cuando quien está en tu contra eres tú mismo. Movimientos astrológicos te revelarán un secreto de una amistad y amor del pasado retorna, no habrá reconciliación, pero te darás cuenta como la vida y el karma hizo justicia. Si tienes una relación hay mejoras por pleitos pasados. Amores de una noche se visualizan y oportunidad de un nuevo trabajo o cambio de puesto u horario.

GÉMINIS

La vida te llenará de nuevas oportunidades en muchos aspectos y posiblemente en los cambios laborales que se aproximan conozcas a alguien que te mueva el mundo. Aprende a valorarte y ser feliz en tu soledad y cuando menos lo esperes la vida te sorprenderás, el sexo no es problema pues lo puedes tener cuando se te antoje y con quien quieras siempre y cuando sea responsablemente. No te atontes y haz más ejercicio, de lo contrario podrías atraer enfermedades. Inicio de proceso de desinterés por una persona con quien te habías propuesto postar e intentar todo, es momento de quitarte las máscaras y deshacerte de trapos baratos que solo te quitan tus energías, has estado rodeado de personas que no ven por ti ni ayudan ni dejan que te ayudes tú mismo. Ya no dejes para mañana las actitudes que debes de tomar hoy. No te quejes tanto de tu economía y busca y ve pensando en la idea de iniciar negocio de ventas. No te dejes manipular por amistades. Surte en juegos de azar. Si tienes pareja hay celos, una persona de piel blanca se está entrometiendo. Ten cuidado con tus pensamientos y rencores pasados, podrías dañar a las personas que te rodean y sobre todo a quienes más quieres.

TAURO

Te enteras de una verdad algo dolorosa que ya sabías, pero por tu ingenuidad te negabas aceptar. Ya no busques tantos pretextos para estar cerca de esa persona si de plano no hace nada por ti pierdes el tiempo siguiendo ahí. Sino te agrada o no es lo que buscas no prendas el boilers recuerda que tú eres muy de esos o esas. Suerte en juegos de azar y posibilidad de planear un viaje con amistades o familia. Amores nuevos en puerta sobre todo en el área de las amistades, está naciendo algo con una amistad o esa amistad tiene cierto interés carnal por ti. Si tienes pareja no te dejes manipular y aprende a que se respeten tus decisiones. Tienes todo pan ser bien feliz, pero te amenazas mucho pues pones atención a cosas vanas que no te dejan nada de provecho. Ten presente que tu familia es lo más importante que tienes y si ahora no los aprovechas quizás más adelante sufras las consecuencias de tu falta de interés. Podrías entrar en conflicto con tu yo interno al no saber qué decisión tomar sobre un proyecto que te ofrecerán o una idea que tares en mente. Amistad saldrá con su domingo siete en próximas semanas. Ten cuidado con tu manera de actuar, ya no guardes rencores con personas de tu pasado, debes aprender a soltar y dejar ir y enfocarte en mejorar tu vida antes de querer interferir en la vida de los demás.

ARIES

No pierdas más tu tiempo y dedícate a ser feliz, que todo te salga como quieres va a depender de la manera en que tu trabajes en tu futuro, hay posibilidades hasta de vivir con una pareja en el próximo año. Se más consciente de lo que requieres y buscas en tu vida, hay una persona en la distancia que estaría dispuesta a dejar todo por ti, pero te has ocupado en atender a quien solo te da dolores de cabeza que te has olvidado de quien en realidad importa. Tu corazón cada día más duro, más seco y sin ganas de seguir el viaje y con justa razón, te han fregado tanto la existencia que necesitas una relación. Pon atención a las señales que se te presentan. Cambia tu forma de ver la vida y pensar. Si tu pareja ha dejado de ser la de antes contigo, díselo, no te quedes con las ganas y si no quiere trabajar en eso pues necesitan poner las cosas en claro. Te vienen cambios muy importantes en los cuales crecerás un chorro en tu vida, madurarás mucho y te darás cuenta de las verdaderas intenciones de muchas de las personas que te rodean. Ya no te martirices por lo que no pudo ser, y vive tu vida como si fuera tu último día. Ya no te aflijas por lo que no fue, la vida te dará una segunda oportunidad con quien si vale la pena. Persona de piel blanca te ronda, quiere algo y no es dinero. Una pérdida de dinero o articulo electrónico se descompone.