Silvia Pinal: sale a la luz la última voluntad de la actriz

A solo unas horas de haberse anunciado la muerte de la actriz Silvia Pinal, cada vez son más los detalles que se revelan sobre su vida. Uno de los que más ha resonado está relacionado con su última voluntad, misma que, de acuerdo con diversos informes, tenía como propósito celebrar su trayectoria artística.

De acuerdo con lo dicho por la diva del cine mexicano en una entrevista con Maxine Woodside, su deseo era ser homenajeada en el Palacio de Bellas Artes frente a sus amigos y familiares, con una participación especial de Luis Miguel al ritmo del mariachi.

“Me encantaría que Luis Miguel me cantara, y claro, que no falten los mariachis”, confesó la reconocida artista durante su charla con la periodista en el año 2019. “¡Órale nieto, no te arrugues!”, agregó.

Muere Silvia Pinal: adiós a la última diva del cine mexicano

“Es un chico estupendo, es una gran figura y me siento muy orgullosa porque en mi familia todos somos estrellas“, profundizó en una plática con el programa ‘De Primera Mano’.

Silvia Pinal afirmó que además de ser muy talentoso, le tiene un cariño especial por ser el papá de su nieta Michelle Salas: “Cómo lo quiero yo a ese condenado. No, yo lo quiero mucho porque además, desde que supe que era mi nieto, bueno, lo presumí a pasto. Es guapo, es simpático, es buena persona“, informó en ese entonces.

Celebridades rinden homenaje a Silvia Pinal tras su fallecimiento

Esta voluntad está a solo unas horas de ser cumplida, pues la asistente de la primera actriz, Efigenia Ramos, confirmó que la ceremonia de cuerpo presente se realizará este sábado 30 de noviembre a partir de las 11:00 horas, con el apoyo de la Secretaría de Cultura.

No obstante, la participación de ‘El Sol de México’ durante el homenaje póstumo no ha sido confirmada por su equipo o los familiares de la primera actriz.