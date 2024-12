Horóscopo de Mhoni Vidente para diciembre de 2024

Mhoni Vidente lanza sus predicciones para diciembre de 2024 en donde le dice a cada signo del zodiaco cuáles serán sus mejores días del mes.

Aries

En el mes de diciembre te salió la carta del Mago que nos indica que va a ser un mes lleno de éxitos y triunfos, que tus mejores días son 03, 04, 07, 11, 13, 20, 24 y 30 que serán días de energías fuertes y positivas para hacer los cambios necesarios en tu vida. Tus números mágicos son 02 y 11, tu color es el azul y rojo, tus signos compatibles Sagitario y Capricornio, tu arcángel Uriel va a ser tu guía y protector invócalo siempre, ve mas allá de lo cotidiano, tu mejor día de la semana el viernes.

Diciembre de estar con toda la buena actitud en todos los sentidos recuerda que siempre en este mes se te da el amor sin límites y vendrá a ti una pareja estable que hablará de formalizar, recuerda que tu signo es muy intenso y de carácter muy fuerte por eso necesitas empezar a mediar esa forma de ser y tratar de ser más tolerante y no pensar de más en las situaciones complicadas.

Van a ser 31 días de mucho trabajo y estar ya preparando el cierre de año recuerda que necesitas dormir más y hacer ejercicio para que tu mente esta 100 porciento en todo lo que vayas a realizar.

Recibes un dinero extra por cuestiones de trabajo o una deuda del pasado y tendrás a pagar todas tus deudas, compras un boleto de avión para pasar navidad con tu familia o irte con tus amigos de fin de año, tramitas papelería de pago de impuestos.

Cuídate de los chismes recuerda que tu energía es la envida de los demás por eso es muy importante protegerte.

Tauro

En este mes diciembre la carta del tarot es el Diablo y te indica que te protejas siempre de los enemigos ocultos y no caigas en excesos de confianza con nadie y es mejor alejarse de las personas negativas.

Esta carta del Diablo también te dice que recibirás un premio grande en la lotería con los números 06 y 05, que tu colores es el amarillo y naranja y tu mejor día es el jueves, tus signos compatibles Géminis y Virgo, tus días mágicos son 02, 05, 08, 10, 12, 20, 21, 25 y 31 que en estos días la energías positiva va a ser tu fuerza, tu arcángel Rafael es tu guía y protector así que invócalo siempre.

En este mes un regalo inesperado te dará mucha alegría, diciembre de estar con mucho trabajo y estar en examines finales de escuela, recuerda que tu signo siempre tiene que estar ocupado para que su energía pueda fluir más fácilmente y poder así avanzar en tus proyectos de vida.

Van ser días de muchas sorpresas agradables y emociones nuevas recuerda que tú eres el toro del zodiaco y eso significa que necesitas siempre tener una pareja a tu lado para que puedas avanzar en tu vida personal es porque tu signo lo caracteriza la sexualidad y pasión.

Tramitas un crédito bancario para un carro nuevo, recibes una noticia que un familiar se va casar, ten cuidado con problemas legales trata de resolverlos antes que sea demasiado tarde, ayudas a tus padres en la construcción de la casa o remodelan, ya no te pongas trabas tú mismo para ese negocio ya empiézalo que necesitas tener más ingresos.

Géminis

En este mes de diciembre te salió la carta del Juicio que nos indica que es el momento de resolver todos los problemas del pasado y avanzar en tu vida profesional que va ser unos días de grandes retos y nuevas oportunidades de crecimiento laboral.

Tus mejores días son 06, 07, 11, 13, 18, 20, 21, 30 y 31 que en estos días las energías de la riqueza estarán muy presentes, tus colores son verde y naranja, tus números de la suerte son 04 y 27, tu mejor día de la semana martes, tus signos compatibles Libra y Sagitario, el arcángel Metatron va a ser tu guía y protector en estos días y va ser un mes de posibilidades infinitas de ser feliz, recuerda que tu signo es el pilar de la familia por eso todo mundo acude a ti para hacer las posadas y eventos importantes.

Van a ser 31 días de nuevas oportunidades de trabajo e ideas de poner un negocio propio así que no lo dejes pasar y realices tus sueños, ten cuidado con enfermadas de pulmones te recomiendo un chequeo con tu médico y así te quites de dudas, trata de no alterarte por cualquier cosa o no pelear recuerda que tu signo como son dos a la vez eso te hace ser muy cambiante en tu carácter.

Recibes un dinero extra por tu trabajo comisiones, empiezas a decorar tu casa de lo navideño y piensas en hacerle una fiesta a un familiar que cumpleaños, recuerda que eres el gemelo del zodiaco y el más astuto y eso te hace tener la virtud de poder avanzar más que los demás en cuestiones de proyectos de trabajo solo necesitas aplicarte más y no dejarte llevar por los vicios.

En el amor seguirás cosechando muchos amores recuerda que casi tu signo batalla para tener estabilidad emocional o mejor dicho quieres a todas y a todos, recuerda que necesitas tener más control sobre tus vicios y el alcohol en las posadas y fiesta Navidad para que después no te de cruda moral.

Cáncer

En este mes de diciembre la carta del Mundo te va a guiar y te indica que es el momento de ver otros rumbos de progreso buscar un nuevo reto laboral que te deje más ingresos y abundancia, recuerda que siempre en diciembre tu signo habla de amor verdadero o casamiento con sus signos que son Escorpión y Acuario, así que es un mes lleno de viajes y amor verdadero.

Tus mejores días son 03, 07, 10, 15, 20, 25, 27 y 30 que serán días mágicos para tu signo, tus números de la lotería 20 y 28, tu color es el azul y blanco, tu mejor día de la semana jueves. El Arcángel Miguel va a ser tu protector no dudes en invocarlo.

En este mes es de renovarse por completo y sacar de tu mente los rencores recuerda que es el mes del perdón y la convivencia con tus seres queridos y es el momento ideal para volver empezar de cero.

Van a ser 31 días de muchas ideas nuevas para tu vida recuerda que eres el creativo y comunicólogo del zodiaco y eso te ayudar a ser más profesional en tu trabajo pero solo trata de concéntrate más y dejar a un lado el celular que te quita mucho tiempo.

Te recomiendo en este día siete de diciembre te cortes el cabello y te pongas mucho perfume para que así renueve por completo tu buena energía, recuerda ir a todas las posadas que tendrás a sacar un premio es tu mes de suerte.

En el amor seguirás con tu pareja estable, compras de última hora un vuelo para ir a visitar a tu familia en las fiesta de Navidad, cuídate de dolores de garganta e infección recuerda que es tu punto débil y tomar mas críticos.

Leo

En este mes de diciembre la carta del Carruaje te va a guiar y te dice que es el momento de tomar decisiones importantes en cuestión de trabajo que la buena suerte te va sonreír con mas riqueza así que no lo dudes hacer cambios positivos en lo profesional.

Tus números de la suerte es 10 y 35, tu color es el azul y amarillo, tu mejor día de la semana lunes, tus días mágicos son 02, 07, 10, 12, 13, 20, 22, 28, 31 que van ser días de premios y éxitos, tus signos compatibles Aries y Tauro. El Arcángel Metatron va a ser tu protector así que no dudes en invocarlo siempre.

No caigas en fraudes siempre infórmate bien que vas a firmar o comprar, recuerda que tu signo siempre en el mes de diciembre es cuando se siente mejor y más porque eres el organizador de las posadas y eventos importantes solo ten cuidado con los vicios y el alcohol porque tu signo no tiene control sobre eso.

Va a ser un mes de diciembre lleno de regalos y sorpresas agradables por parte de amores nuevos, ten cuidado con problemas del intestino recuerda que nosotros somos lo que comemos así trata de llevar una alimentación más saludable y seguir haciendo ejercicio, te invitan de viaje con tu familia a pasar Navidad.

Te llega una propuesta de trabajo para el mes de enero solo trata de no platicarlo mucho para que se te pueda realizar, recuerda mover tu clóset y sacar todo lo que ya no utilices para renovar energías.

Virgo

En mes de diciembre te salió la carta del As de Oros que sin duda va ser un mes lleno de abundancia y prosperidad peor trata de no platicar tus planes porque siempre a tu signo lo persigue mucho las envidias así que trata de ser mas discreto.

Te llega una invitación a vivir en otro país trata de analizarlo, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 05, 07, 11, 15, 17, 20, 21, 24, 31 que en estos días vas a poder cerrar negocios y días de buena suerte, tu color es el blanco y azul, tus números mágicos son 09 y 47, tus signos compatibles Capricornio y Aries. El Arcángel Uriel va ser tu protector y guía tu invócalo siempre, tu punto débil los oídos y la garganta trata de cuidarte mas la salud.

Recuerda que a tu signo le gusta mucha la convivencia familiar y el estar siempre ayudando a tus seres queridos y este mes es la oportunidad de hacerlo.

Ten cuidado con las pérdidas y fraudes al momento de firmar algo de créditos, recuerda no le hagas caso a los chismes y dejarlos pasar y trata de controlar tu impulso de corajes, trata de entrar a rifas de carros o casas que te va llegar una premio grande.

Una expareja te busca para volver para de analizarlo mejor y decirle no para que no te vuelva a pasar, va a ser un mes lleno de oportunidades nuevas de negocio propio así que no lo dudes de vender productos que te va ir muy bien.

Libra

En el mes de diciembre te salió la carta del Sol que significa que vas a recibir buenas noticias y un asenso en tu nivel laboral que trata es de no decirle a nadie de tus cambios positivos para que después no te llenes de energías negativas.

Esta carta también nos dice que vas a salir dos o tres veces de viaje así que ve preparando tus maletas, te llega un dinero extra por la venta de una propiedad o coche trata de ahorrarlo para el futuro, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 16 y 31, tu color es el amarillo y azul.

Mes de casamiento o compromiso firme para tu signo, tus mejores días son 04, 07, 10, 13, 15, 20, 21, 24, 31 que en estos días reinaran las energías positivas para lo que quieras hacer de trabajos extras, tus signos compatibles Acuario y Aries, trata de tener plantes y mascotas cerca de ti para que tengas más paz en tu hogar. El Arcángel Gabriel va a ser tu protector y guía en este mes así que no lo dudes en invocarlo.

Este mes de diciembre se te va dar la oportunidad que tanto estabas esperando y más en lo profesional recuerda solo cuidarte de las envidias, piensas mucho en hacerte una cirugía estética y si eso te ayuda a estar bien haz lo que este mes va ser de suerte para ti, trata de ir a los eventos que te inviten porque la suerte es tuyo y te veo un premio en alguna posada.

No gastes demasiado en regalos y recuerda guardar para el mes de enero para pagar impuestos y deudas, en este mes habrá cambios en tu trabajo de puestos trata de hablar con tu superiores para que te den una mejor oportunidad.

Escorpio

En mes de diciembre la carta del Loco nos indica que la buena suerte te va acompañar en juegos de azar y lotería con tus números 07 y 18 tu color es el rojo y amarillo y que tu mejor día es el martes.

Esta carta del Loco nos dice que es el momento de madurar y pensar que queremos para nuestro futuro que las oportunidades de trabajo llegarán así que necesitas analizar bien que te conviene y hacia donde diriges tu vida profesional.

A los Escorpio casados embarazo en puerta, tus mejores días son 04, 07, 08, 11, 15, 20, 21, 25 y 31 que van a hacer días mágicos, tus signos compatibles Piscis y Tauro. El Arcángel Uriel va a ser tu protector así que no dudes en invocarlo que te va ayudar a estar mejor, recuerda que es el mes del perdón y a tu signo le ayuda mucho esa situación y más porque eres el más rencoroso del zodiaco por eso el momento de decirle a esa persona que lo sientes.

Sales de viaje y te vas a tu casa a pasar Navidad y año nuevo recuerda que tu signo como su elemento es el agua lo hace sentimental, preparas una información de cierre de año para tus jefes, ten cuidado con problemas de el virus e infecciones de garganta trata de ir con tu médico que va a ser tu punto débil.

Arreglas papeles de deudas y pagas una tarjeta de crédito, eres fuerte y tu temperamento domina en todos los sentidos pero trata de no estar de mal humor en estos días que son tiempos de sonreír, trata de no tomar mucho alcohol y comer de más para después no te sentimiento de culpa.

Días de renovar tu look y verte mas jovial que a tu signo le gusta que lo volteen a ver y verse de lo mejor para eso es el signo que mas cirugías estéticas se realiza.

Sagitario

En el mes de diciembre te sale la carta de la Fuerza que nos dice que no tengas miedo a los cambios que es el momento de tomar el camino que deseas para hacer feliz recuerda que siempre ser un poco egoísta y pensar primero en ti y en tu felicidad, que la carta de la fuerza te va a ayudar a crecer más en lo personal y profesional.

Es tu mejor mes porque cumpleaños y tu energías crece mas así que no lo dudes en recibir esas felicitaciones y regalos de las personas que mas te quieren, tu mejor día es el viernes, tu color es el rojo y amarrillo, tus signos compatibles Aries y Géminis, tus mejores días del mes 04, 05, 08, 11, 12, 15, 21, 25, 31 que serás días mágicos para tu signo, tus números de lotería es el 15 y 19. El arcángel Miguel va a ser tu protector así que no lo dudes que es el que va guiar y quitarte envidias.

Estudia más que entre más conocimientos más fuerte vas hacer en tu ambiente laboral. Van a ser 31 días de mucha convivencia con tu familia y amigos solo trata de no meterte en problemas que no son tuyos recuerda que tú puedes dar un consejo pero no obligar a que lo sigan que a veces es mejor callar y seguir tu camino.

Cuídate de dolores de espalda baja y rodillas trata de ir con tu médico y hacer ejercicio un poco menos pesado para que no te lastimes, organizas la posada de tu trabajo recuerda que eres el mejor para los eventos sociales y el más carismático.

Recuerdas a un amor del signo de Aries o Géminis trata de hablarle en Navidad que va a ser la mejor ocasión para decir lo siento y volver estar en paz. Trata de no gastar mucho en los regalos de Navidad que tienes que ahorrar para enero y pagar deudas, adoptas una mascota que te va a dar mucha alegría.

Capricornio

En mes de Diciembre te salió la carta del Emperador que nos dice que no lo dudes en hacer ese cambio de trabajo que tenías pensado recuerda que es tu momento de ser grande y tener más abundancia.

Esta carta del Emperador también nos indica que hay que reconocer los errores de nuestras decisiones y remediarlo que eso nos va ayudar a estar mas en paz en nuestra vida, recibes la invitación a salir de viaje y visitar a unos familiares de otro país ve planeándolo que eso te va gustar mucho.

Tu mejor día es el viernes, tus números de la lotería 13 y 30, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles Aries y Escorpio. El Arcángel Metatron es tu protector en estos días así que no lo dudes en invocarlo, tu punto débil el reflujo y la gastritis a es por tantos corajes es mejor ser paciente con los que te rodean y alejarte de personas tóxicas, recuerda que diciembre es uno de tus mejores meses y más porque empieza tu época de cumpleaños así trata de realizar todo lo que tienes planeado.

Van a ser unos días de mucho trabajo por cierre anual y de estudiar para los exámenes finales solo trata de administrar tu tiempo y no estar con cosas negativas en tu mente para que puedas realizarlo de la mejor manera.

Te llega un dinero que no esperabas y te dan un bono laboral. Va a ser un mes lleno de regalos y muchas fiestas decembrinas. Recuerda trata de dormir más y dejar a un lado el celular que solo te quita tiempo que es importante que descanse a tus horas.

Tendrás un golpe de suerte así que te recomiendo que vayas a las posadas, te busca un amor para envirarte a salir de viaje en tu cumpleaños.

Acuario

En mes de diciembre te salió la carta de la Estrella, que te dice que es tu mes de riqueza y prosperidad que no lo dudes que lo mejor esta por venir solo trata de ser discreto con tus planes y alejarte de personas que solo buscaban un interés económico en tu vida.

Esta carta de la estrella nos dice que vas a poder arreglar todos tus asuntos legales a tu favor y que tendrás la oportunidad de poner un negocio propio así que no lo dudes que es tu tiempo de crecer, recuerda que te toca la fiesta de Navidad así que trata de arreglar tu casa, tu mejor día de la semana miércoles, tus números de la lotería 01 y 03, tu color es el azul y verde, tus signos compatibles Tauro y Géminis, tus mejores días 02, 08, 09, 12, 15, 20, 21, 25, 30, 31, tus colores son azul y verde. El Arcángel Uriel va a ser tu protector en este mes así que invócalo para que te ayude en todo lo que necesites.

Diciembre el mes más agradable para tu signo y más por tantas posadas recuerda que tú eres el alma de las fiestas y siempre vas estar invitado a todas las reuniones trata de no platicar de más si son de trabajo recuerda que allí es donde salen los chismes se más discreto.

Decides cambiar tu carro por uno más reciente, tramitas tu residencia o pasaporte para ir a visitar unos familiares en el extranjero, trata de no comprar tantos regalos y seleccionar mejor a quien le vas a dar un presente que tu signo es muy detallista pero no lo hacen contigo, un amigo te invita a una boda, tomas unos días de vacaciones para estar con tu familia en el año nuevo.

Ten cuidado con el alcohol y trata de medirte con los vicios para que después no tengas cruda moral, compras un celular nuevo y decides estudiar un curso de redes sociales.

Piscis

En el mes de diciembre te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, que nos dice que es el momento de crecer y estar arriba con nuevas oportunidades de trabajo que no lo dudes que el dinero va a fluir solo trata de no platicarlo y no llenarte de energías negativas.

Esta carta también no dice que vas a recibir dinero que no esperabas por lotería con tus números mágicos que son 12 y 66, tu color es el rojo y amarillo, tu mejor día es el martes, tus días mágicos son 04, 05, 10, 11, 17, 21, 25, 30, 31, tus signos compatibles Sagitario y Escorpio, que tendrás propuesta de casamiento en este mes. El Arcángel Metatron va a ser tu protector en todo lo que vayas a realizar así que no lo dudes invócalo.

Días de renovación por completo en tu forma de ser y estar más aplicado en todo lo laboral y estudios recuerda que este mes de diciembre va ser de suerte para tu signo y más porque como eres el más místico y cercano a Dios por eso las energías positivas te van estar rodeando, te invitan a salir de viaje con tu familia para año nuevo ve preparándolo, ya no pidas tantas opiniones sobre tu vida recuerda que lo que desees es lo mejor para ti.

Decides cambiar tu carro por uno mas reciente, cuida a un familiar que va estar enfermo recuerda que tú eres el pilar de la familia ,piensas en arreglar tu papelería de escuela y sacar tu título, te cambias el look y decides empezar a llevar una dieta más saludable, te regalan una mascota que te va dar mucha alegría, decides arreglar tu casa de adornos navideños y sentir el espíritu de felicidad.

