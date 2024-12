Figura de Chivas quiere darle título al “Rebaño Sagrado” antes de retirarse

La máxima figura en el actual plantel de las Chivas del Guadalajara, Javier “Chicharito” Hernández, dijo en entrevista para la cadena Fox Sports que quisiera antes de retirarse o cuando se vaya del Guadalajara por una oferta mejor, irse, por lo menos después de darle un título al “Rebaño Sagrado”.

En la charla en inglés, Hernández expuso que: “No es que Chicharito necesita levantar un trofeo más, solo para su currículum, no es así, porque aunque suene muy arrogante sobre mi carrera, he levantado dos títulos de la Premier League. Levanté una Liga Europea con Sevilla, levanté Community Shields, levanté Copas Oro. Dejo muchos trofeos en mi carrera. Seguido puedo ver que es suficiente”.

Empero reconoció que le encantaría retirarse en el equipo que lo vio nacer para cerrar el círculo en su carrera deportiva: “Te diré, por supuesto, que me encantaría retirarme en Chivas. Pero ¿Y si sigo y si yo gano muchas cosas por aquí? Y todavía tengo 39 años y una oferta llega de otro país, pues quiero probarla. Pero si te retiras con tu antiguo Equipo, es un círculo completo que podría ser muy especial”.

Obviamente, Javier sabe que existen críticas en su contra y que mucha gente cuestiona porque regreso al fútbol de México si no lo hacía en sus mejores condiciones: “Pero no quiero solo retirarme por aquí. Yo quiero ganar campeonatos”.

Sabe donde está parado

Javier se mostró abierto a todo en la entrevista y reconoció lo que ha hecho o dejado de hacer: “Creo que fue una conmoción cuando volví, porque cuando me fui nunca dije que me iba a retirar aquí o allá. Es que no quería ser mentiroso, ni vendedor al fanático de chivas, porque nunca se sabe, ya sabes. Estar aquí en Chivas, es como, incluso ahora, claro, me encantaría retirarme ahora mismo”.

Javier también expuso que en Chivas se está trabajando para cosas importantes: “Se está preparando a todo el club para los mejores momentos y creo que Chivas va a experimentar. Entonces ese gol que yo que vuelva a marcar en el estadio con mi antiguo equipo, significó mucho, mucho y entonces mis hijos estaban en ese juego también. Entonces para hacer para que celebren eso, y sean parte de eso”.

Todavía puede marcar goles y alzar trofeos

La máxima figura de Chivas reconoció también que está listo para seguir marcando goles, sin que lo necesitara su carrera, sino como una aspiración personal y grupal con las Chivas de Guadalajara: “Así que claro que quiero levantar trofeos, pero no porque lo necesitara, sino para ayudarlos y solo lo merecemos los que somos capaces”.

🇲🇽❤ "UN MEXICANO DE GUADALAJARA QUE VA AL MANCHESTER UNITED, POR SUPUESTO QUE ES COMO UNA PELÍCULA"



De Guadalajara hasta el United: el exitoso camino de Chicharito Hernández para cumplir sus sueños 👏🏼#CentralFOX pic.twitter.com/QluLxWrzGQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 7, 2024

Para finalizar dijo que todavía puede jugar a buen nivel y marcar goles: “Todavía puedo jugar y todavía puedo marcar goles. Porque aunque no necesite marcar goles, pero soy parte de un equipo que vamos a ganar, ya no se trata solo de mi crédito”.

“He seguido la grandeza, ni siquiera se trata de qué tan bueno que tan talentoso eres. La grandeza se trata como te comportas cuando nadie te está mirando, cuando quieres algo, cuando nadie te está mirando, cuánto quieres mejorarte a ti mismo, cuando nadie te está mirando o cuando no tienes garantía sobre tu futuro, todas esas cosas que quiero cambiar que para que más mexicanos puedan tener la oportunidad de jugar en los mejores equipos del mundo. Porque los mexicanos somos capaces de muchas cosas”, concluyó.

