Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de diciembre de 2024

Cancer

Vienen cuestiones de viajes muy importantes y cambios en tu estado de ánimo que te van a beneficiar mucho pues andarás en un tono más tranquilo y eso te abrirá muchos caminos que estaban cerrados. Diciembre va ser un mes de cambios y reencuentros con personas de tu pasado. Cuidado con caídas y fracturas pues en cualquier momento podría pasar un accidente sobre todo al momento de salir de casa. Te vienen llamadas del pasado que deberás de atender y no dejarlas pasar, cierra ciclos que ya no te conducen a nada o de lo contrarios seguirás estancado o estancada sin poder salir de ese bache sobre todo en el área laboral. Vienen amores baratos de una noche, recuerda solo para lo que sirven y next, no te quedes ahí o solo habrá sufrimiento y después no hallaras ni que chingados hacer. Amor de una noche se presentará y oportunidad de que te inviten a una fiesta en la cual te la pasarás a todas margaras. Trata de mantenerte cerca de tus enemigos pues solo así conocerás que traman, que quieren o qué buscan hacer contra ti. Muchas mejoras en el terreno económico, hay posibilidades de mejorar en los dineros debido a ciertos negocios que van a aparecer. No olvides tus raíces pues podrías perder el suelo en cualquier momento por aparentar algo que no eres y poder llamar la atención de persona que no vale madre.

Géminis

Este mes de diciembre deberás enfocarte en tu familia y seres queridos, agradeciendo siempre quien eres y lo que has logrado. Si tienes pareja y han existido complicaciones es momento de poner las cartas sobre la mesa y ambos decidan qué quieren y que necesitan para estar bien y ser felices sin apropiarse de la libertad del otro pues ese ha sido el mayor problema que al final no los ha dejado avanzar y crecer como quieren y desean. Cuida mucho tu salud y si estás haciendo ejercicio no abuses pues podrías tener ciertas complicaciones como alguna lesión o caída. Si vas a otro país vienen problemas con tus documentos, asegúrate de hacer las cosas de manera correcta para evitar pérdida de tiempo absurdas. Dinero extra y posibilidad de invertir en un negocio que has traído en mente y que posiblemente te deje grandes ganancias solo que le has pensado demasiado. Cree y confía en ti y en lo que quieres y deseas conseguir y será tuyo, deja la negatividad para otro momento no es momento de ir en contra de todo. Momento de que controles tu carácter y que toda esa energía que traes contigo la ocupes de manera positiva en ejercitarte y llevar una vida más atlética y más perra. Ten mucho cuidado con cambios drásticos en inversiones no podrían salirte cómo quieres y esperas, recuerda dejar un colchoncito de soporte.

Tauro

Si no tienes una relación no tienes por qué preocuparte estas en una etapa de cierre de ciclos y cambios, si tienes pareja renuévate y cambia el diario vivir pues están cayendo en la monotonía y eso a la larga podría afectarte o dañarte demasiado. Aprende a cerrar ciclos ahora con el cierre de año deberás quedar limpio de todo. Mejoras laborales, cambios de horarios y nuevos ingresos te dejarán grandes beneficios económicos. Ve lo que sucede de manera positiva pues sueles buscar solo lo negativo y por esa cuestión no avanzas y te quedas atorado en lo mismo. Trata de mantener la comunicación con tu familia, no te olvides de ellos pues el día de mañana los necesitaras y quizás sea tarde para recuperar el tiempo perdido; debes de mejorar las relaciones familiares si realmente quieres avanzar. Andarás en un tono mucho más positivo, se van a resolver muchas cuestiones laborales que parecía que no tenían salida. Haz más caso a tu corazón y tus sentimientos antes de tomar cualquier decisión. Cuida mucho el entorno que te rodea y no trates de llenarlo de amargura, sino te sientes bien contigo mismo renuévate y arregla cualquier cuestión de tu pasado que te agobie o te haga sentir miserable; es momento de grandes cambios y de limpiar todo lo negativo que pudieras estar cargando en tu vida.

Aries

No te dejes llevar por amores de una noche que en este último mes del año estará lleno de sorpresas. Días de mucha reflexión en los cuales el amor del pasado ya no dolerá tanto, pero si tendrás que meterte en esa cabeza que el pasado solo es pasado y no tiene por qué afectar tu presente, debes de despedirte de todo eso que ya dolió demasiado y abrirte a nuevas oportunidades y nuevos cambios. Haz un esfuerzo por quien quieres ser y lo lograrás, solo ten fe en ti para que las cosas se vayan dando poco a poco. Hace falta un cambio total en tu vida el cual te ayude a renovarte y ser otra persona completamente distinta, pero para bien, debes de preocúpate un poco más por tus deseos y tus ganas de verte y sentirte bien pues cuando te enamores de ti mismo sabrás que todo lo demás no importa y pasará a segundo grado. Cree y confía en quién eres y conseguirás cuanto te propongas. No dejes de atender tu cuerpazo y tu salud pues podrían desencadenarse problemas de colesterol alto y presión arterial. Dinero extra y cambio de look está por llegar y con el mucha seguridad en tu interior. Tienes amistades muy envidiosas que les molesta mucho lo que tienes y no porque ellos lo quieran sino porque simplemente no quieren que tú lo tengas, ósea que son envidiosas. Sabes lo que quieres y como conseguirlo, no necesitas de nadie para lograr lo que se te dé la gana. No te dejes menospreciar por nadie, recuerda que tú tienes el control y estas para escoger no para ser escogido.

Piscis

Si no tienes una relación date el tiempo para descansar y disfrutar al máximo tu soltería, renuévate, reencuéntrate y date la oportunidad de enamorarte de ti mismo antes de enamorarte de alguien más para evitar volver a pasar por las mismas situaciones que no te llevaban a ningún sitio. Muchas de las cosas no se van a dar como como tú crees o piensas debido a que hay mucha energía en el aire de personas que te envidian demasiado y por esa cuestión no se te da todo lo que quieres, piensas y deseas; date una limpia y eso te ayudará en gran medida a soltar todo eso negativo que venías cargando. No te dejes manipular por familia ni por nadie, pon un alto y eso te ayudará a evitar problemas más adelante. Tiempo de darte la oportunidad de conocerte y saber que requieres para ser feliz y encontrar tu estabilidad emocional. Si tienes pareja escenas de celos se presentarán y con ello discusiones. Trata de llevar la fiesta en paz con tu familia, no es momento de entrar en discusiones u ocasionar problemas los cuales podrían acabar mal y solo salir de pleito. La llegada de amistad del pasado te hará sentir mucha paz y tranquilidad y volverán a recordar los momentos vividos que los hicieron tan felices. Se vienen días de cambios en los cuales deberás buscar oportunidades en el amor sobre todo si estás soltero o soltera.

Acuario

Si ya tienes a una persona a tu lado muéstrale tus sentimientos cada vez eres más duro contigo y los demás y haces que quienes te rodean se alejen de ti. Vienen más viajes en este último mes, recuerda cargar con un amuleto o piedra para no recibir energías negativas que te pudieran tumbar. No te quejes de lo que no puedes tener pues si es así es porque no has luchado lo suficiente y no has empleado las estrategias que se requieren. En la cuestión de amores vienen muchos cambios, pero sino pones de tu parte jamás lograrás nada. Tienes todo para materializar lo que has buscado y querido desde hace tiempo, pero la energía de las demás personas y sus comentarios te frenan demasiado pues crees más en ellos que en tu capacidad de lograr y obtener las cosas. Te llegarán noticias que te podrían poner algo pensativo o quizás algo nervioso, acepta lo que tenga que ser de la mejor manera. Si crees y confías en ti, podrás lograr cuanto te propongas. La vida te va a dar una gran lección. No dejes proyectos empezados, es momento que te enfoques en todo eso que has querido y deseado o de lo contrario pasará el tiempo y para el día de mañana quizás sea muy tarde.

Capricornio

Perdida de dinero o se te friega aparato electrónico y tendrás que reemplazarlo a la brevedad. Cuida mucho la parte de tus sentimientos y no lo expongas tan pronto con la primera persona que aparece o podrías salir perdiendo mucho más de lo que crees ganar. Despréndete de rencores de tu pasado que no te dejan avanzar y solo te causan problemas; pues esas personas no merecen estar en tu vida si realmente quieres ver el crecimiento y el progreso. Muchas de tus relaciones no prosperan porque arrastras cuestiones de tu pasado que te siguen afectando mucho en tu presente, sean otros amores, problemas familiares y demás. Debes aprender a quererte un poco más y darte cuenta de que vida solo tienes una, debes de vivirla y disfrutarla antes que sea demasiado tarde; recuerda que eres una persona muy fuerte pero cuando la enfermedad llega suele tumbarte por completo. Te va a llegar dinero extra o te va a caer un nuevo negocio el cual va a resultar bueno, pero para eso deberás de realizar una nueva inversión con ayuda de algún familiar. Si tienes pareja o una relación no seas demasiado exigente con tu pareja, algunas veces abusas de los celos y eso lejos de acercarte a tu pareja te alejas cada vez más.

Sagitario

Que no te preocupe lo que la gente diga o piense, la última palabra la tienes tú, vienen días muy buenos para ti pues muchos planes se van a hacer realidad, trata de no perderte en tu camino y así podrás conseguir cuanto te propongas. Cuidado con lo que comentas y sale de tu boca pues sin darte cuenta lastimas a quien no lo merece, sobre todo familiar cercano o pareja. Las palabras mal dichas quedan y no se olvidan. Mucho éxito en cuestiones que tengan que ver con cursos, exámenes o escuela, solo toma tus precauciones para que no haya fallas ni errores. Mujer piel clara podría meterte en problemas a ti o miembro de tu familia por comentarios o chismes falsos. No creas en promesas falsas que de esas tendrás muchas y en toda tu vida, vienen días buenos de muchas aventuras y de darte cuenta quien en realidad vale la pena y quien de plano nomas está de oquis en tu vida y no sirve para nada. Días en los cuales podrías perder la paciencia con quien te ha hecho esperar demasiado y no te ha resuelto nada. Si ya tienes una relación debes de reflexionar sobre lo que has hecho bien y mal y pregúntate si la persona que tienes a tu lado lo merece; no debes seguir con alguien que lejos de hacerte pasar días buenos solo te llena de dolores de cabeza.

León

Vienen buenas cosas en el terreno del amor sin embargo necesitas quitar de tu camino todo eso que estorba o no te deja avanzar de buena manera, has tenido oportunidades buenas pero algunas veces exiges más de la cuenta. Una noticia te pondrá algo de malas recuerda que con enojarte no solucionarás absolutamente nada, pon en marcha el plan que tienes en mente para salir de esa situación que te agobia o no te ha dejado avanzar. No te limites en metas y objetivos pues al hacerlo solo lograrás estancarte en todo. Cuidado con chismes de vecindad que pasaran en tu familia y que podrían ponerte muy de malas sin razón alguna. Ponte las pilas en tus proyectos para que se puedan materializar, si bajas la guardia no lograrás ver clara la luz. Cuidado con karmas de tu pasado que estarán más presentes que nunca y podrían dañarte o afectarte en fechas muy próximas. Eres una persona justa y cuando algo no te gusta lo dices como es sin importar lo que suceda, eso habla bien de ti pero a veces no vale la pena. Amores del pasado retornan, pero no habrá cavidad en tu vida para ellos pues ya aprendiste la lección a pesar de que cambias rápido de parecer.

Virgo

Ten cuidado con todo lo que quieres y deseas, enfócate en lo positivo y quita a la fregada lo negativo, en todo eso que te deja ganancias o algo a cambio es en lo que debes de centrarte nada más. Vienen situaciones complicadas en el área familiar, pero vas a saber afrontarlas y resolverlas de la mejor forma; muchos cambios laborales que te van a beneficiar y la posibilidad de realizar un viaje que habías esperado desde hace tiempo. Cuidado con dolores de espalda. Ponte las pilas y piensa de manera positiva pues solo así podrás atraer cuanto te propongas. Ponte las pilas y haz lo que tengas que hacer para lograr tus sueños y metas, si te quedas sentado no conseguirás nada, la vida te va a devolver con creces lo que en el pasado te negó o no te dio, mira que ya es tiempo para que sea de ese modo. Ve por tus sueños y metas y no pierdas oportunidad de volver a creer y confiar en ti pues tienes la capacidad de lograr cuanto quieres y te propones. Ten cuidado con querer imponer tu carácter con alguien igual que tu podrían resultar enojados y armarse un gran problema o lío el cual les costará trabajo resolver. Vas andar con un carácter bien fuerte que hasta vas a despotricar con quien ni la debe ni la teme, ellos no tienen la culpa de nada.

Libra

Tu carácter está muy fuerte, se ha tornado algo complicado pues en los últimos meses no aguantas ya mucho, tienes poca tolerancia y sueles decir las cosas tal cual son, explotas mucho con las demás personas y sueles ser una persona algo insegura. Embarazo va a resultar en cualquier momento o dentro de la familia y será una grata sorpresa. Días en los cuales entenderás porque muchas personas tuvieron que salir de tu vida pues no te aportaron nada bueno. Debes aprender a cuidar la parte de tu estomago pues podrías presentar problemas de infecciones o dolores en el intestino. Siempre estarás lleno de amor y eso no se pone en duda sin embargo no sueles dárselo a cualquier persona, eres muy exigente y por esa razón te es complicado entablar una relación o encontrar una persona adecuada para ti; necesitas bajarles dos rayitas a tus exigencias pues no eres el gran monumento para ponerte perra. Si tienes pareja debes decirle lo que sientes el quedarte cayado y guardar información también es una mentira oculta, trata de ser más sincero o sincera y que truene lo que tenga que tronar y lo demás que te valga madre.

Escorpión

No escatimes en gastos si se trata de tu felicidad y también no des explicaciones a quien no te las pide, recuerda que el que busca encuentra. Entras en ciclos muy buenos de crecimiento personal y económico. Una compra inesperada podría surgir en cualquier momento. Vienen amores muy fuertes, pero tú sabrás que ya no estás para perder el tiempo. Cuidado con una noticia que no será del todo de tu agrado pero que no serán realidad, mira de quien viene y no hagas caso a cualquier tipo de chismes que llegan. Traerás un carácter de la fregada entre este sábado y domingo, bájale dos rayitas porque podrías afectar o dañar a personas que son muy importantes como tu familia o pareja en caso de tener, sueles llevarte lo que te encuentres en frente y más si traer hambre. Deja de quejarte por lo que no tienes que si es así es porque por flojera o hueva no has materializado nada. No te permitas caer, necesitas ir de lleno a lo necesitas para ser feliz. Cierra cualquier ciclo que hayas dejado abierto porque si sigues viviendo en el pasado no lograrás concretar jamás nada. Ten presente que nadie que ya te falló merece volver estar en tu vida, así que cómprale una moto y mándalo a la fregada. Muchas oportunidades de realizar viajes en los cuales te vas a beneficiar mucho pues conocerás personas con las cuales podrías hacer grandes negocios. Aprende amarte y quererte y que el mundo ruede, no dependas de nadie y ahí encontrarás tu felicidad.