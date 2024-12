Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 9 al 14 de diciembre

La astróloga Mhoni Vidente ha lanzado sus horóscopos semanales en donde le dice a cada signo del zodiaco qué esperar en la semana del 9 al 14 de diciembre de 2024.

Aries

En la carta del tarot te salió la Estrella, es el momento de decirle que sí a la abundancia y no enfocarse en los problemas sino en los resultados, recuerda que tu signo tiene que vivir en abundancia y tener la decisión de ser grande en la vida.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 10 y 64, tu color es el rojo y morado, tus signos compatibles Capricornio, Sagitario y Libra, busca espacios para ti y disfruta tu soledad.

Semana de estar con mucho trabajo pendiente y de ponerte al día con tus proyectos para terminar bien este año, recuerda que tu signo siempre va a ser el líder en todo lo que realice y por eso todo mundo te está esperando para que tu des la iniciativa en el ámbito laboral.

Van a ser unos días de pagar deudas y ya ponerte al corriente con tus pagos, haces unas compras navideñas de último minuto, recuerda que no debes de jugar con dos amores al mismo tiempo porque tarde o temprano se van a dar cuenta, así que trata ya de ser fiel en tus relaciones amorosas.

Tendrás un regalo que no esperabas en una posada navideña, ten cuidado con problemas de garganta y pulmones ve con tu médico y sigues con la dieta que ya te estás viendo de lo mejor.

Un amor del signo de Capricornio te habla de formalidad en tu vida, compras unos vuelos de avión para irte con tu familia de viaje en fin de año.

Tauro

En la Carta del tarot te salió el Emperador, que te dice que es tu momento de estar arriba que las decisiones que tomes en cuestión de trabajo te va a ayudar a crecer más en lo económico, que dejes los miedos en el pasado y atrévete a ser exitoso.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 29 y 31, tu color es el blanco y verde, tus signos compatibles Acuario, Capricornio y Virgo, trata de estar en contacto con la naturaleza que eso te hace renovar energías.

Semana de estar con mucha prisa por estar ya pagando deudas y ponerte al corriente en tus gastos, recuerda que tu signo es tierra y eso te hace ser muy cauteloso con tus compras y sobre todo muy administrado, así que tarta de llevarlo cabo en estos días de fiestas navideñas y solo comparar lo que vayas a utilizar.

Cuídate de problemas de espalda y cuello, recuerda que es mucho estrés así trata de seguir con el ejercicio que eso te ayudar a estar mas tranquilo.

Te busca tu mami para invitarte a una posada navideña, compras unos regalos para un intercambio de una posada de tu trabajo, decides cortarte el cabello y cambiar de look para verte mas renovado, decides vender tu coche para comprar uno mas reciente, ya no pienses en lo que no es y más en el amor tu decides con quien estar o quien no recuerda que lo más bonito de una pareja es la convivencia así trata de siempre buscar la felicidad y tu pareja ideal son Escorpio y Acuario.

Géminis

En la carta del tarot te salió la carta del Sol, que nos dice que en estos días deberás de cerrar ciclos del pasado y estar ya viendo qué vas a hacer en tu futuro, que tu signo va a estar atravesando por etapa de crecimiento laboral así que no lo desaproveches que la carta del Sol te ayudará a tener más riqueza y estabilidad emocional.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 13 y 33, tu color es el rojo y naranja, tus signos compatibles Libra, Sagitario y Acuario, tu color es el rojo y naranja, trata de verte de lo mejor que es el momento de gastar en ti.

Semana de estar con mucho trabajo y cierre de año, recuerda que debes adminístrate más en todo lo laboral para que no tengas problemas con tus superiores y trata de ya no platicar tanto tu vida personal, recuerda que a tu signo lo rodean mucho las envidias y malas intenciones así que te recomiendo ser más discreto.

Ya no pelees tanto con tu pareja, recuerda que tu signo es algo bipolar por ser dos a la vez por eso te recomiendo llenarte de paciencia y disfrutar tu relación de pareja, te busca un familiar para invitarte a una posada navideña, decides irte con tu familia a viajar en esta Navidad, ya no busques pretextos para adelgazar recuerda que todo esta en tu mente y siempre tu signo va lograr lo que se propone.

Eres el más conquistador de Zodiaco y eso siempre te va a ayudar para estar en pareja, se te recomienda siempre traer algo de plata para protección y su imagen del Arcángel Miguel en la cartera para que te de esa calma que tanto necesitas.

Cáncer

En la carta del tarot te salió el Diablo, que nos dice que el dinero va a fluir sin límites que debes de aprender a ya no platicar tus logros y planes porque tu signo le afecta mucho las envidias y lo bloquea así que trata de ser prudente.

Esta carta del Diablo también nos recomienda que no te confíes de nadie que siempre te protejas con agua bendita y mucho perfume para cortar lo negativo, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 06 y 77, tu color es el verde y naranja, tus signos compatibles Capricornio, Piscis y Escorpio, tu punto débil los oídos y garganta trata de cuidarte de los cambios de clima.

Días de estar con mucha prisa en tu tareas de tu trabajo recuerda que tu signo es el más cumplido en sus deberes profesionales y siempre te presionas de más para salir adelante así trata de serenarte y cumplir con todo lo necesitas en estos días.

Recibes un dinero extra por tu aguinaldo y comisiones laboral trata de invertirlo en mismo recuerda que siempre el cáncer vive de su imagen, ya no busques a ese amor que se fue recuerda que si no te habla no le interesas así cierra ese círculo en tu vida y trata de conocer más personas compatibles.

Compras unos regalos para esta Navidad, decides pedir unos días de vacaciones para irte de viaje con tu familia, ya no lo pienses más y decídete a poner ese negocio que te va a ir de lo mejor, se te recomienda ponerse un listo rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y dejarlo allí hasta que se caiga y traer la imagen de Dios en la cartera para que tengas una vida más feliz.

Leo

En la carta del tarot te salió el As de Oros que te dice que la buena suerte es tuya que no lo pienses más que es el momento de hacer inversiones que eso te hará crecer en tu patrimonio, cualquier cambio que deseas en el trabajo o realizar paralelaría de migración te da la señal de éxito, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son amarillo y azul fuerte, tus signos compatibles Acuario, Aries y Sagitario, tus números de la lotería 02 y 11, trata de alimentarte mejor y hacer ejercicio, recuerda que tu vanidad es la fuerza en tu vida.

Días de estar con muchas sorpresas agradables a tu alrededor así que trata de disfrutar lo bueno que se te avecina.

Van a ser unos días de mucha presión en cuestión de trabajo por el cierre y cambios de proyectos de la empresa así trata de estar muy atento a todo lo que te dicen y proponen en cuestión laboral.

Te invitan a salir de viaje o pasar las fiestas de Navidad con unos familiares, hazlo que te vas a sentir de lo mejor.

Arreglas un asunto legal que tenias pendiente, realizas unos pagos de tu tarjeta de crédito, sabrás de un embarazo familiar que te hará muy feliz, ya no pienses que los demás te quieren hacer daño, recuerda que tu mismo le das poder a tus enemigos con tu pensamiento así que bloquea eso de tu vida y verás cómo serás más feliz.

Haces arreglos a tu casa para hacer una posada navideña con la familia y amigos.

Virgo

En la carta del tarot te salió el As de Bastos, que significa que no les des tanta importancia a lo que dicen de ti, recuerda que tu tienes la fuerza mental para destruir todo lo negativo solo enfócate en lo bueno que te da la vida y aprende a depararte de las personas tóxicas que te rodean para que el próximo año lo empieces de lo mejor, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 27 y 28, tu color es el blanco y verde, tus signos compatibles Aries, Tauro y Piscis, cuidado con lo que firmas trata de quitarte fraudes.

Días de estar arreglando papelería personal y estar haciendo pagos de tu casa para ponerte al corriente con tu admiración en este cierre de año, recuerda que tu signo es el más gastalón del Zodiaco, así que trata de ahorrar en este tiempo de Navidad y comprar los regalos que realmente necesitas dar a tus seres queridos.

Semana de juntas en tu trabajo para los cambios del próximo año recibes una gratificación por tu aguinaldo trata de ahorrarlo.

Cuídate de problemas de dolor de cabeza y estrés así trata de hacer algún tipo de relajación para que tu mente no este tan presionado, ten cuidado con el amor sobre todo en cuestiones de traiciones si vez que tu pareja ya no esta a gusto contigo trata de tomar un tiempo y estar solo para analizar tu situación y enamórate de ti mismo.

Te compras ropa para una posada navideña del trabajo, te regalan una mascota, se te recomienda prender una vela de color rojo este día doce de diciembre y traer la imagen de la Virgen de Guadalupe en tu cartera para protección.

Libra

En la carta del tarot te salió la carta del Carruaje, que te indica que son tiempo de avanzar y no detenerse recuerda que los planes que tengas en mente son tuyos no tienes porque compartirlos con nadie y eso te va ayudar mas a lograrlo, es decir, evitar las envidias.

Salte a conocer el mundo cuando tengas tiempo de irte de vacaciones, hazlo que eso te va a ayudar acrecentar tu intelecto.

Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos con 16 y 47, tu color es el naranja y amarillo, tus signos compatibles Tauro, Acuario y Géminis, ten en cuenta que el poder del propósito es muy fuerte en tu vida.

Días de estar con muchas problemas en tu trabajo y con las energías cruzadas por tanto chismes alrededor de tu signo, así que trata de calmarte y no caer en las provocaciones de tus compañeros de trabajo, recuerda que el se enoja pierde así que calma.

Terminas tus estudios y decides hacer un diplomado, arreglas un asunto legal del pasado, te busca un familiar para invitarte a una posada navideña, tu ve que te va a venir un premio, ya no busques ese amor que se fue recuerda que todo lo que sucede es por algo así no te deprimes por personas que no te valoran ya en estos días vendrá a tu vida un amor y trata de usar mucho perfume para atraer más la abundancia a tu vida. Tu punto débil el riñón y el intestino, trata de tomar más líquidos.

Escorpio

En la carta del tarot te salió el Loco, que significa que son tiempos de madurar y empezar acrecer tu patrimonio, recuerda que ya casi se termina este año y es bueno hacer un balance de todo lo bueno y lo que nos faltó por hacer y tener en cuenta para el próximo año, recuerda que te llega un dinero extra por una deuda o un premio en la lotería con los números 01 y 20 y tu color es el azul y rojo y trata de jugarlo los días martes que serán de buena suerte para tu signo.

En el amor llegarán amores más compatibles del signo de Libra, Cáncer y Piscis y recuerda que es el tiempo de sanar tu economía y no tener gastos imprevistos

Días de estar con muchas buenas noticias alrededor de tu signo, recuerda que estás en una buena época para los Escorpio, así que no lo dudes en cambiarte de trabajo a uno mejor o el poner un negocio para que tengas más solvencia económica.

Compras unos regalos para esta Navidad recuerda que tu signo es el mas detallista del Zodiaco siempre quiere quedar bien con sus seres queridos, cuídate de problemas de depresión y angustia recuerda que tu signo es agua y eso lo hace siempre ser muy sensible así trata de tomar un curso de meditación o salirte a caminar que eso te va a ayudar mucho a estar mejor.

El Arcángel Uriel que significa el fuego de Dios y te va a ayudar en la iluminación espiritual y lo puedes invocar cada vez que tengas un problema muy fuerte que el vendrá en tu ayuda.

Sagitario

En la carta del tarot te salió el Mundo, que te dice que no tengas miedo al que dirán tu sigue igual de autentico y que nada ni nadie empañe tu felicidad que son tiempo de crecer en lo personal, recuerda que sigues de cumpleaños y junto a las posadas navideñas va a ser el signo más afortunado en tener más regalos y premios en la lotería con tus números 24 y 33.

Tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles Aries, Géminis y Leo. Te invitan a irte de viaje, hazlo que eso te va a ayudar a estar mas feliz.

Días de seguir con tus relaciones públicas para estar avanzando en tu carrera profesional, recuerda que tu signo domina todo lo relacionado a los temas de relaciones con personas muy importantes y eventos políticos y en esta semana de diciembre te llenarás de posadas tu trata de asistir a todo los eventos que eso te va a ayudar a crecer más en lo profesional.

Te cambias el look y te haces unas arreglos estéticos, recuerda que tu signo es el más vanidoso del zodiaco y siempre se quiere ver de lo mejor.

Estarás muy ocupado en cuestiones de cierre de año y auditoria trata de estar muy atento a todo lo que te dicen en el trabajo, te dan tu aguinaldo trata de ahorrarlo, te llega un regalo sorpresa por parte de un amor nuevo en tu vida, recuerda que sigues de cumpleaños así no dudes en festejarte con tu familia, para los que están casados hablaran de algunos problemas relacionados a celos o desconfianzas así traten de tener paciencia.

Tramitas tus papelería del título o de tesis y te llega un bono por unas ventas o fondo de ahorro.

Capricornio

En la carta del tarot te salió el Mago que sin duda la buena suerte regreso a tu lado y podrás lograr objetivos en cuestión de trabajos nuevos y proyectos en el extranjero, recuerda que tu signo atravesó por una mala racha en días pasados pero esta carta del mago nos dice que ya se alienaron tus energías positivas.

Preparas una posada navideña el trabajo tu juega mucho los números 30 y 66 que te viene un premio grande en la lotería, trata de cuidarte del cambio de clima por las temperaturas es mejor estar bien protegido, tu mejor día es el viernes, tus signos compatibles son Aries, Géminis y Virgo, tu color es el rojo y blanco.

Días de estar con mucho trabajo y juntas con jefes de última hora va a ser una semana muy ocupada y también realizas los trámites de tu papelería de pagos bancarios, recuerda que debes ser siempre cumplido con tus compromisos personales y no dejar por ultimo tus deudas.

Van a ser unos días de mucha felicidad alrededor de tu signo y más porque el amor que tanto esperabas estará a tu lado, recuerda que los Capricornio son muy dependientes de su pareja y eso les da estabilidad en su vida.

Realizas tramites de tu visa americana y pasaporte para irte de viaje en cumpleaños, mandas arreglar tu carro y le compras una llanta, decides hablar con tu pareja para ser padres o ya formar una familia estas tu tiempo de madurar.

Vas a solucionar todos los problemas que tengas en tu vida y prende una vela de color blanca a la Virgen de Guadalupe y carga un dije de oro o plata que ese te ayudará como protección.

Acuario

En la carta del tarot te salió la Templanza que nos dice que no caigas en situaciones tóxicas ya debes de aprender a separarte de personas que solo buscan un interés económico en tu vida, recuerda que tu signo es muy buena persona y batalla para decir que no, pero recuerda que esta primero tu felicidad y prosperidad,.

Esta carta nos da la oportunidad de tener un premio grande en la lotería y posadas navideñas con los números 14 y 15, tu mejor día es el martes, tu color es el blanco y verde, tus signos compatibles Virgo, Libra y Sagitario.

Te buscan para un trabajo en el extranjero el próximo año, días de estar con mucha energía positiva alrededor de ti y esto te va ayudar para empezar a crecer más profesionalmente, recuerda que tu signo es muy inteligente y carismático y eso hace que tengas éxito en todo lo que te desempeñes, pero trata en no caer en la soberbia y arrogancia para que no tengas energías negativas a tu alrededor.

Ten cuidado con tus problemas de enojos recuerda que el Acuario a veces dice palabras que lastiman mucho así que trata de medirte y tener más prudencia y más con las personas que quieres en tu vida, cuídate de dolores de espalda baja es por tanta energía negativa trata de ser más discreto con tu vida personal.

Van a ser unos días de muchas posadas, recuerda que tu eres el alma de las reuniones así que no debes de faltar, haces unos cambios en tu apariencia para verte más jovial y saludable.

En el amor te sentirás de lo mejor recuerda que eres el coqueto del zodiaco y eso te hace ser el conquistador, te vas de viaje y compras boletos de avión para finales de este mes.

Piscis

En la carta del tarot te salió el Juicio que nos dice que van a ser unos días estar lleno de sorpresas agradables, así que estarás de buena suerte solo trata de no platicar tus éxitos y no cargarte problemas que no son tuyos.

Esta carta te da la oportunidad de arreglar asuntos de bancos y legales a tu favor así trata de resolverlos.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos 17 y 23 y tus colores son amarillo y verde, tus signos compatibles Cáncer, Virgo y Escorpio, pide un deseo a la virgen de Guadalupe que va s ser cumplido casi de inmediato.

Días de estar con muchas presiones en todos los sentidos laboral por el cierre de año trata de no estresarte y solucionarlo en su tiempo, te invitan a salir de viaje por cuestiones de pasar año nuevo con tu familia, compras unos regalos para una posada navideña con tus amigos y familia.

Sigues con los cambios de casa y piensas en remodelarla en donde estas viviendo en este momento. Yo sé que te acuerdas de alguien que ya no esta contigo, pero estamos en la época del perdón así trata de hablarle a esa persona especial y decirle lo que sientes y sanar el corazón.

Cuídate de dolores de los huesos recuerda que es tu punto débil, te compras una bicicleta para hacer ejercicio.

Trata de tomar decisiones importantes en tu vida para el próximo año no cargues con personas y situaciones que no son tuyas y trata de usar un listo rojo en tu muñeca izquierda como protección y traer la imagen la virgen de Guadalupe para protección.

