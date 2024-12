Griselda fue la serie más buscada en Google de 2024 en EE UU

Griselda lideró las búsquedas en Google en Estados Unidos. La miniserie se estrenó en enero de este año en Netflix y cuenta la historia de la temida narcotraficante colombiana Griselda Blanco.

De acuerdo con Google Trends, Griselda, protagonizada por Sofía Vergara fue el programa de televisión más buscado del año en EE UU, por encima de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV o Baby Reindeer.

En la categoría de programas de televisión más buscados del año en EE UU también figuran The Perfect Couple, Shōgun, Nobody Wants This y House of the Dragon.

Este año, Sofía Vergara fue nominada a los Premios Emmy en la categoría de Mejor Actriz en una Miniserie por su trabajo en Griselda, premio que finalmente obtuvo Jodie Foster por True Detective: Night Country.

En ese momento, Sofía Vergara se convirtió en la primera latina nominada en la categoría de Mejor Actriz principal en los Emmy por su trabajo en la miniserie de Netflix Griselda.

En Griselda Sofía Vergara interpreta la narcotraficante Griselda Blanco, conocida como “la Viuda Negra” por las muertes de varias de sus parejas y creadora de los cárteles más rentables de la historia, en la miniserie que se estrenó en enero de este año en Netflix.

Para interpretar a Griselda, Sofía se sometió a horas de maquillaje y peinado para verse cómo la narcotraficante. Incluso, cambió su postura y forma de caminar a tal punto que se lesionó.

“Quería hacer que los movimientos y gestos de Griselda fueran completamente diferentes a los de mi personaje que interpreté durante once años en Modern Family. Esa era una de mis principales preocupaciones. Quería no caminar como Gloria o yo, no pararme así, no usar mis manos de ninguna manera que fuera sexy y muy latina, como soy yo”, contó.

La postura corporal que adoptó durante los meses de rodaje tuvo efectos negativos sobre su salud, puesto que le generó una lesión en la espalda.

“Creé esta posición corporal que, después de tres meses, me dio problemas. Me tuvieron que infiltrar en la parte baja de la espalda por caminar en esa mala posición, y luego tuve que hacerlo tres meses más. Creo que me he lesionado la espalda para siempre”, dijo la actriz.

