Jim Carrey dice que actuó en la película “Sonic 3” porque “necesitaba el dinero”

El 10 de diciembre Jim Carrey acudió a la premiere de la película “Sonic The Hedgehog 3”, que se llevó a cabo en Londres. Él comentó que, aparte de las satisfacciones de interpretar de nuevo al doctor Ivo Robotnik (el villano de la historia), trabajó en la cinta porque necesitaba el dinero.

Acompañado de Idris Elba, Keanu Reeves y Ben Schwartz (quienes en el filme hacen las voces de Knuckles, Shadow y Sonic, respectivamente), Carrey dijo a Associated Press: “Regresé a este universo porque, en primer lugar, puedo interpretar a un genio, lo cual es un poco exagerado. Y, ya sabes, es que…compré muchas cosas y, francamente, necesito el dinero. Sí”.

Idris Elba, Jim Carrey y Keanu Reeves en la alfombra azul de la premiere de la película “Sonic The Hedgehog 3” en Londres. (Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP)

En 2022 el actor canadiense promocionó la segunda película de la saga sobre el erizo azul, pero en una entrevista comentó que estaba planeando su retiro del cine: “Estoy hablando muy en serio. Depende. Si los ángeles traen algún tipo de guión escrito con tinta dorada, que me diga que será muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino. Pero me estoy tomando un descanso. He hecho lo suficiente”.

Precisamente sobre esas declaraciones Jim fue cuestionado ahora por ese mismo medio, y dijo: “Eso podría haber sido una hipérbole, algo exagerado”. El director Jeff Fowler resaltó el profesionalismo de Carrey para interpretar en la película no uno, sino dos personajes, ya que en “Sonic 3” también aparece el abuelo de Robotnik: “Ningún detalle era demasiado pequeño para él. Ayudó a diseñar las prótesis y todo. Haber hecho tres películas con Jim Carrey, es una auténtica locura”.

“Sonic The Hedgehog 3” se estrenará en Estados Unidos el 20 de diciembre. En el elenco también destacan James Marsden, Tika Sumpter, Krysten Ritter y Shemar Moore. Las dos anteriores películas de la serie recaudaron más de $725 millones de dólares a nivel mundial.

