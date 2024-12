Horóscopo de Mhoni Vidente del 13 al 15 de diciembre de 2024

La astróloga Mhoni Vidente lanza sus horóscopos del fin de semana en donde le dice a tu signo cómo tener más suerte.

Aries

No hagas caso a los chismes y trata de ya no ser tan sensible ante situaciones que no puedas controlar, recuerda que tu signo siempre va a ser presa de malas energías por tu luz espiritual, así que tú siempre sé fuerte y disimula que te hacen daño y verás que saldrás victorioso de cualquier situación incómoda y trata de no platicar tus planes.

Viernes mágico para tu signo, recuerda que es tu día de buena suerte en este día te viene la oportunidad de conocer personas más afines a tu vida amorosa y también te va a llegar una propuesta de negocio.

Arreglas tu casa y decides pintarla recuerda que es importante siempre estar cambiando los muebles de lugar para que la energía no se estanque y poder hacer la posada navideña en estos días.

Te compras ropa para una fiesta el sábado, te invitan a un concierto tu ve que vas advertir mucho. Golpe de suerte con tus números 00,14 y tu color es el dorado o oro. Fin de semana de estar con muchas ocupaciones pero muy feliz contigo mismo.

Tauro

Fin de semana de mucha diversión y estar saliendo con la familia de paseo, recuerda que no todo es trabajo y es importante mantener los vínculos familiares sólidos y fuertes y más en esta temporada navideña.

Te llega un dinero que no esperabas por parte de tu aguinaldo, con tu pareja sentimental trata de hablar claro y definir tu relación amorosa para que ya no sientas tantas dudas recuerda que la base de el amor es la confianza.

Arreglas papeles de tu visa americana y papeles de migración. A los Tauro que están solteros les vendrá una amor nuevo que va ser del signo de Virgo o Capricornio que va a ser muy compatible contigo.

Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 88 tu color es el rojo, este día 13 de diciembre, va a ser mágico prende una veladora blanca y pide a tu ángel lo que tanto necesitas que va a ser cumplido.

Géminis

Viernes 13 de diciembre va a ser un día lleno de energías positivas; en este día podrás resolver cualquier situación que tengas pendiente y podrás tener un premio grande en la lotería con tus números 04, 31 y tu color es el verde así que no lo dudes va a ser un gran día para ti y este día ponte mucho perfume para que puedas cortar toda energías negativas.

Te llega una invitación de salir de viaje en esta Navidad y va a ser con tu familia, vas con el médico para checarte problemas de garganta y pulmones, yo sé que te gusta mucho gastar y comprar muchos regalos, pero trata de administrarte para tiempos futuros y en enero no tengas contratiempos económicos.

A los Géminis que están solteros los busca un amor del signo de Acuario o Aries que va ser muy compatible contigo para comprometerse.

Cáncer

Fin de semana de estar con muy buena suerte alrededor tuyo recuerda que este día 13 de diciembre, va a venir a tu vida la oportunidad de crecer más en lo económico y en tu vida personal así que te recomiendo ponerte ropa de color blanca con azul y mucho perfume para las buenas energías están más cerca de ti.

Te llega la invitación de salir de viaje con tu pareja para pasar fin de año, recibes un dinero que te debían es por una venta de una propiedad.

Cuídate de dolores de estómago e intestino si vas a tomar alcohol y comer mucho trata de medirte en eso yo se que son posadas navideñas pero hay que disfrutar con medida.

Arreglas tu casa de adornos navideñas que eso te hará muy feliz, a los Cáncer que están solteros les vendrá un amor apasionado pero sin compromiso que lo vas a disfrutar mucho.

Tu números de la suerte va ser el 04, 33 tu color es el rojo y amarillo.

Leo

En este Viernes 13 de diciembre día de cambios positivos en todo lo que este realizando de cambios de trabajo o de casa recuerda que el numero 13 siempre le trae buena suerte a tu signo de fuego.

Te invitan a una posada, tu ve que te vas a divertir mucho y te vas a sacar un premio grande en la rifas. Recuerda que necesitas cuidarte de los cambios de tiempo porque tu punto débil es la garganta. Sigues con la dieta y piensas en hacerte una cirugía estética tu háztela que verás de lo mejor.

A los Leo que están en pareja estarán muy amorosos y pensando en ya vivir juntos, recibes un dinero que te debían. Tramitas tu seguro de gastos médicos, te llegan familiares a tu casa para celebrar una posada navideña, tus números de la suerte son 07, 66 tu color es el naranja y rojo.

Virgo

Fin de semana de suerte para tu signo te van a venir varias sorpresas agradables que te harán sentir de lo mejor recuerda que tu eres el alma de las fiestas y en estas posadas navideñas no faltes porque te llega un regalo que te dará mucha alegría.

Recibes un invitación para una boda en la playa, con tu pareja vas a estar discutiendo por problemas de una enfermedad así trata de calmarte y apoyarlo moral mente.

Te buscan para ofrecerte un negocio de comidas y venta de ropa deportiva acéptalo que ahora en Navidad todo se vende.

Te regalan un perfume de intercambio, vas con el médico para checarte problemas del estómago, pero todo bien.

Seguirás con esa suerte de conocer personas muy afines a ti y ya tener una pareja estable para los Virgo que están solteros, tus números de la suerte son 12, 39 tu color es el rojo.

Libra

Fin de semana de estar muy alegre y con toda las buenas energías a tu alrededor recuerda que lo más importante ser feliz y hacer felices a los que te rodean y en este día 13 de diciembre te llegará un premio grande en la lotería con los números 03, 21 y tu color es el verde y azul, así que no lo dudes juégalo para que tengas mas suerte.

Sigues de festejos y celebras este sábado una posada familiar y recibes regalos que no esperabas.

Tramitas tu permiso de migración y visa americana para irte de viaje en fin de año, te busca un amor del pasado para solucionar problemas de chismes trata de platicar y no enojarte. Te buscan para invitarte ir a ver el futbol.

Escorpio

Tendrás un fin de semana de lo mejor recibes familiares de fueras para celebrar una posada navideña recuerda que tu eres el pilar de tu casa y siempre se van a juntar a tu alrededor por tu buena energía.

Haces unas compras de regalos para el intercambio navideño, recuerda que no comas demasiado que tu punto débil es el intestino así tu disfruta bailando y platicando.

Te voy a recomendar que el día 13 de diciembre hacer el ritual de cortar las malas energías vas a poner una vela de color rojo y ponerte mucho perfume antes de salir de casa para que así las buenas energías estén de tu lado.

Te llega un amor nuevo del signo de Cáncer o Piscis que va a ser muy compatible contigo, te compras ropa para estos días de reuniones, tendrás un golpe de suerte con los números 09, 77 tu color es el rojo y verde.

Sagitario

Fin de semana de estar en festejos de tu cumpleaños y las posadas navideñas, recuerda que tu signo lo domina la relaciones públicas y le hace mucho bien estar en reuniones y fiestas para conocer personas importantes así que no lo dudes cómprate ropa y ve a disfrutar la vida.

Te llega dos sorpresa un regalo que no esperabas y un premio grande en una posada así que la buena suerte te sonríe, este viernes 13 de diciembre las energías se alinean a tu favor para hacer cambios positivos en tu contorno laboral solo trata de no platicar tus planes y éxitos para que no te llenes de energías negativas.

Te invitan a ir al futbol tu ve que lo vas a disfrutar mucho, ten cuidado con problemas del intestino trata de comer más saludable y no tanto alcohol.

Sabrás de un embarazo familiar que te va dar mucha alegría, tendrás un golpe de suerte con los números 11, 23 tu color es el rojo, recuerdas mucho a un amor que ya no está contigo trata de olvidarte de esa etapa en tu vida y empezar a conocer personas más compatibles contigo que alguien del signo de Aries o Leo va a ser tu pareja ideal.

Capricornio

Fin de semana de estar con muy buenas energías y nuevas metas que quieres cumplir en este tiempo recuerda que lo más importante para tu signo es la estabilidad emocional siempre trata de rodearte de personas positivas y buscar el amor compatible no se puede cambiar a las personas, así que trata de ser feliz contigo mismo.

Este viernes 13 de diciembre las energías de los lotería y juegos de azar estarán de tu lado con los números 20, 30 y tu color es el naranja y blanco trata de usarlo más.

Son tiempos de relajarse y estar disfrutando las posadas navideñas, te invitan salir de viaje y te vas a visitar a unos familiares, tendrás mucha compatibilidad en el amor con los signos de Aries y Tauro que van ser tu pareja ideal.

Trata de seguir con el ejercicio para que te mantengas más sano y dormir más que la vida se vive de día no de noche.

Acuario

Viernes 13 de diciembre va a ser un día de mucho trabajo y revisiones de tus jefes trata de tener todo en orden, recuerda que tú eres muy responsable en tu vida laboral y eso va hacer que te den un mejor puesto muy pronto y en este día tendrás una posada navideña, así que disfrútala que te viene un premio grande en la rifas.

Ten cuidado con problemas de infecciones garganta trata de ir con tu médico para que te algún tratamiento, ya no seas tan orgulloso y trata de pedirle perdón a quien lastimaste que en este diciembre es de quitarte rencores.

Van a ser unos días de mucho diversión y fiestas, tendrás un golpe de suerte con los números 08, 17 tu color es el azul y blanco.

Piscis

Va a ser tu mejor día este viernes 13 de diciembre así que se te recomienda que te cortes el cabello y que uses mucho perfume que eso te hará crecer más en lo económico y las buenas energías.

Cuídate de problemas de dolor de cadera y huesos trata de no lastimarte al hacer ejercicio, tu ve a las posadas navideñas que es importante que te relaciones con tus compañeros del trabajo y a parte te viene un premio grande en la lotería con los números 01, 88, tu color es el blanco y rojo.

Cuídate de los chismes y problemas con tu ex parejas que solo fueron una aventura recuerda mantenerte al margen de esa situación y siempre quedar en paz con los que te rodean.

Te regalan una mascota que te hará muy feliz, preparas este domingo una reunión familiar para hacer una pre posada navideña recuerda que no se te olvide comprar los regalos. Tu mejor compatibilidad va ser con Cáncer y Libra que son tu pareja ideal.

