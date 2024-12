Incidente de odio contra mexicanos en Santa Ana 

Alrededor de las seis y media de la mañana un hombre se brincó la barda del hogar de una familia mexicana y arrancó una bandera de México que se llevó con él, el incidente ocurrió el pasado 21 de octubre en el vecindario de Santa Anita en Santa Ana.

Horas después, uno de los residentes se dio cuenta de que la bandera había desaparecido y el sistema de video cámara de la familia confirmó lo que ocurrió.

Inicialmente, la familia lo vio como una ocurrencia rara y no pensaron nada de lo que pasó, según Carlos Antunez, uno de los residentes.

Pero hace una semana, la madre de Antunez vio una piedra en su patio con un papel envuelto alrededor.

“El papel decía algo como ‘quiten la bandera, ya no más banderas de México, última advertencia’ y luego tiene un término despectivo”, dijo el latino.

Amenaza que recibió la familia mexicana.

Después de ver el papel la madre de Antunez se comenzó a preocupar y el mismo día ella encontró que alguien había vandalizado su barda con las letras “USA” en grande.

“Así que en ese punto dije, parece que tenemos un problema aquí y estamos tratando con algo que es más que un incidente aislado, la amenaza en el papel en sí ya lo habría considerado preocupante antes del vandalismo”, dijo Antunez.

El joven latino contactó al departamento de policía en Santa Ana que comenzó una investigación con la información que su familia tenía sobre el incidente.

De acuerdo con un reporte de CBS News, en los días siguientes al grafiti, el departamento de policía de Santa Ana inició una investigación por crimen de odio sobre el robo y el vandalismo.

Por casi 20 años, Antunez y su familia han vivido en Santa Ana y no han experimentado algo como lo que les ocurrió el 21 de octubre.

Después del incidente, Antunez se siente decepcionado ya que él ha sido una gran parte de la comunidad y aún juega fútbol en el Parque Campesino César Chávez.

“Nunca había visto eso, así que me pareció algo extraño y raro porque no es algo que yo sentiría en esta comunidad”, dijo Antunez, que es profesor en Santa Ana.

A pesar de que el joven latino no ha experimentado un incidente de odio en Santa Ana, compartió que durante un año cuando trabajó en el estado de Ohio fue víctima de racismo cuando alguien le negó comprar un trago en una barra sin hacerle caso.

Hoy en día, la familia tiene una nueva bandera, una más grande que vuela con orgullo, pero a la vez Antunez subraya que también vuelan las banderas de Estados Unidos y del estado de California.

“El hecho de que yo tenga la bandera mexicana en alto no significa que no me importe este país, ¿verdad? No es que tenga una bandera estadounidense al revés o algo así, ¿sabes?”, explicó el joven. “Siempre le decía a mi padre que nos sintiéramos orgullosos de nuestra herencia, pero que también reconociéramos que estamos aquí y, a mí, me gusta participar de las tradiciones estadounidenses”.

Después del último incidente, Antunez decidió compartir su historia con la red social Reddit en busca de ayuda para identificar al hombre que se robó la bandera.

Carlos Antunez narró la situación que ha vivido su familia. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

Pocos días después varios medios lo contactaron para dar luz a su situación y no pudo creer la respuesta positiva que recibió de la gente en línea.

Esta semana, Antunez dice que alguien que vive a tres cuadras de él le dijo que reconoció al que se robó la bandera en el video que vio en las noticias.

Aunque no se ha confirmado si la persona es el sospechoso, el joven latino está feliz de que su publicación en Reddit ayudó a cumplir su meta.

Agrega que es importante que las demás personas vengan adelante con sus historias, porque no se sabe quién le podría ayudar.

“Ojalá que esto sea algo que alguien más lea y que lo adopte si alguna vez se enfrenta a algo similar, que haga lo mismo que yo”, explicó Antunez. “Y se tomen la responsabilidad de mantenerse firmes y demostrar que no tienen miedo de ser parte del cambio, liderando la frontera aquí para otras personas”.

Esta publicación cuenta con el apoyo de fondos proporcionados por el estado de California, administrados por la Biblioteca del estado en asociación con el Departamento de Servicios Sociales de California y la Comisión de Asuntos Americanos de Asia y las Islas del Pacífico de California como parte del programa Stop Hate. Para denunciar un incidente de odio o un crimen de odio y obtener apoyo, visite https://www.cavshate.org/.