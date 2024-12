Ninel Conde explica la apariencia de su rostro en “¿Quién es la Máscara?”

Ninel Conde decidió salir a poner un alto a aquellos que criticaron su apariencia durante la revelación de su personaje en el reality “¿Quién es la Máscara?”. Para ello, lanzó un contundente mensaje con el que dejó claro que ya no dará cabida al qué dirá, y además apuntó que se siente más cómoda que nunca con su físico.

La denominada “Bombón asesino” se sinceró con sus seguidores en una transmisión en vivo, reconociendo que su rostro no lucía “en las mejores condiciones” cuando se reveló la identidad de “Azul”, personaje al que dio vida en el reconocido reality de Televisa.

De acuerdo con Ninel Conde, esto fue resultado de las largas horas que permanecía dentro de la botarga: “Yo no sé por qué hacen unos pinch*s acercamientos para nada más hacerme bullying. Claro que en esa pinch* máscara era un calorón que, claro, cuando hay tanto calor, cuando sudas, se te inflama toda la jeta, los ojos, terminas como un alien“, dijo durante su live en Instagram.

Ninel Conde presume su faceta de decoradora de interiores al remodelar lujoso apartamento

“Uy, ahí te hacen el mega zoom y pues no, bonita no te vas a ver. Después de traer esa máscara en la cabeza durante horas, días, claro que no“, añadió ante la ola de señalamientos por su apariencia.

La intérprete de temas como “Callados” y “Tú no vales la pena” afirmó que a pesar de la polémica que se generó al respecto en redes sociales, ella se encuentra feliz con su físico.

Ninel Conde asegura que a sus detractores les falta autoestima y paz

Para concluir, Ninel Conde reveló que el constante asedio que vive como resultado de sus tratamientos estéticos la ha llevado a evitar conceder entrevistas y a alejarse de los reflectores.

“Por eso ya no doy entrevistas, de verdad, me estresa, y yo con el pedo de mi casa y todavía que me estén ching*ndo, la neta no tengo cabeza, ni necesidad“, sentenció durante su aparición en Instagram.