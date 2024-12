Ninel Conde presume su faceta de decoradora de interiores al remodelar lujoso apartamento

La actriz mexicana Ninel Conde, de 48 años, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días tras su eliminación en ‘¿Quién es la Máscara?’, pero ahora no lo hace por su apariencia, sino porque compartió con sus seguidores de Instagram su faceta como decoradora de interiores.

Por medio de un video ‘El Bombón Asesino’ nos presumió uno de sus talentos más escondidos y es que no nos había compartido que tiene muy buen gusto para la decoración.

“¡Mis bombones! Hoy quiero llevarlos detrás de cámaras a un día de trabajo muy especial. Además de ser el Bombón, ¡también soy diseñadora de interiores!😍💖Les muestro el inicio de un proyecto que me tiene emocionadísima. ¡Esto apenas empieza!🏠🛏️🎬”, se lee en el texto con el que acompañó su publicación.

En su video muestra el antes de un apartamento de Estados Unidos que tiene aproximadamente 20 años de antigüedad, por lo que sus pisos y accesorios ya están algo obsoletos, siendo ahí donde entrará el buen gusto de la también cantante para transformar ese espacio y hacerlo ver menos antiguo.

“Tiene detalles de hace tiempo. El piso es de mármol y aunque en su momento fue nice, ya esto no se usa. Esta cocina también la vamos a remodelar. Los gabinetes ya no se usan tan largos, se utilizan más ahora los vidrios, la iluminación. Me encanta crear, transformar, es parte de mis hobbies”, comentó la mamá del pequeño Emmanuel en un fragmento de su video.

A continuación hizo un tour por el resto de las habitaciones y por el balcón desde donde se tienen unas vistas impresionantes.

La nueva faceta de Ninel Conde fue aplaudida por sus fans, pero también por sus amigos famosos, quienes quedaron enamorados de la facilidad que tiene para transformar los espacios.

“Transformar espacios es lo que a mí me hace feliz”, compartió en otro fragmento de su video.

