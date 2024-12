¿Victoria Ruffo y Eugenio Derbez pasarán la Navidad en familia? La actriz responde

Descartada ha quedado la apertura de la actriz Victoria Ruffo de convivir durante las fiestas decembrinas junto a su ex pareja Eugenio Derbez, pues a pesar de haberse reencontrado debido al nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez, ambos prefieren mantener su distancia.

En entrevista con el programa “Despierta América”, la protagonista de “Los Ricos también lloran” destapó que esta Navidad, al igual que años anteriores, no incluirá al actor y comediante mexicano.

“Mira, ya lo pensé mejor, y no. La quiero pasar bien”, declaró Victoria Ruffo, dejando entrever que si bien la bandera de la paz fue ondeada por ambas partes algunos meses atrás, prefieren limitar su tiempo de convivencia.

Asimismo, la estrella de las telenovelas reflexionó sobre los logros y nuevas experiencias que vivió durante este 2024. Dentro de la lista de momentos destacó el crecimiento de su familia con el nacimiento de su nieta Tessa.

“Mira, fue mi nieta, fue ver feliz a mi hijo, fue tener trabajo, fue tener salud, fue ver a mis hermanas bien, o sea, la verdad, yo creo que no me puedo quejar nunca. Todos los años hago buen balance, y la vida me ha tratado bien, gracias a Dios“, contó ante las cámaras del matutino.

Fue el pasado mes de julio cuando la familia Derbez y Ruffo dio la bienvenida a una nueva integrante: la pequeña Tessa, hija de José Eduardo y su pareja, Paola Dalay. Este evento logró reunir a la primera actriz y el también productor luego de varios años en una disputa mediática.

Al respecto, Eugenio Derbez dijo: “Nos encontramos en el pasillo, fue un poquito complicado, pero ya después, ya que entramos al cuarto todos. Omar es divino, Omar se portó espectacular, venía llegando de Noruega, es un tipazo. Eventualmente, coincidimos en el cuarto y nos dimos un abrazo”, relató a Gustavo Adolfo Infante.