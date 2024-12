Alejandra Guzmán desea reunir a toda su familia esta Navidad

Alejandra Guzmán declaró que desea pasar la Navidad con su familia y así seguir conservando los lazos que su mamá -la actriz Silvia Pinal, quien falleció el 28 de noviembre- fomentó entre sus hijos y nietos. Aunque la cantante no tenía algo planeado en particular, señaló que ya habló con sus hermanos sobre su deseo de estar juntos en esta importante fecha: “Sí les dije que nos juntáramos, porque si no, vamos a perder ese núcleo”.

La hija de Enrique Guzmán fue entrevistada por Alan Tacher, y definió a su familia como un clan de mujeres fuertes: “Somos muchas viejas fregonas: Sylvia, Stephanie, Michelle, Luis Enrique, Giordana, Scherry, Camila”. La reina del rock también recordó a su hija Frida Sofía, de quien dijo: “Ojalá Frida algún día venga, pero pues mira, yo creo que también hay que darle espacio, y cada quien lleva el luto como quiere”.

Visiblemente conmovida, Alejandra se dijo esperanzada tras el acercamiento que vivió con su hija momentos antes del deceso de Silvia Pinal: “Sé que algún día vamos a estar juntas, y por lo menos tuvimos un acercamiento muy bello, y mi mamá me permitió ese momento, me lo regaló”. Cuando Tacher le comentó que ella había dado el primer paso para acercarse a Frida, Guzmán dijo: “Siempre ha sido así, no matter what (sin importar qué)”.

Ante la pregunta de qué daría la Alejandra mujer a la Alejandra niña, la artista respondió: “No creas en la gente, no confíes. Me han fallado, me han robado, me han casi matado con lo del cuerpo. Todos esos son engaños que al final digo: Me pude haber ahorrado muchas cosas, mucho dolor”.

Finalmente, Alejandra Guzmán se mostró entusiasmada por su próxima gira Brilla, que comenzará en febrero del 2025, en la ciudad de Denver: “Son 21 fechas, y la verdad es que yo estoy emocionada porque si voy a llevar todos mis juguetes”.

