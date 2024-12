Christian Nodal y Pepe Aguilar sorprendieron al cantar juntos por primera vez

Christian Nodal y Pepe Aguilar sorprendieron cantando juntos por primera vez. Este fin de semana, el patriarca de la familia Aguilar y el cantante de “Adiós amor” compartieron escenario en un show en Querétaro, México.

En el show, Aguilar y Nodal sorprendieron al cantar juntos “Acá entre nos”, canción de Vicente Fernández. Con esta presentación, además de terminar con los rumores de enemistad o conflicto, dejaron claro que se apoyan como familia.

🚨Pepe Aguilar presume orgulloso a Christian Nodal y manda duro mensaje a sus haters. 🎤💥 pic.twitter.com/K18xQlZSlJ — @TVNotasmx (@TVNotasmx) December 16, 2024

“Otro aplauso pa mi yerno que se oiga, para que sigan creyendo las pinches redes sociales, síganle creyendo a esos cabrones”, dijo Pepe Aguilar en referencia a los rumores que afirman que hay una supuesta enemistad entre él y Nodal.

Cuando Nodal subió al escenario Pepe Aguilar lo recibió con un gran abrazo, dejando claro que tienen una relación de cariño y cordialidad.

¿Qué piensa Pepe Aguilar sobre Christian Nodal?

En septiembre, Christian Nodal reveló algunos detalles de cómo es su relación con el padre de su esposa. Tras los comentarios, todos halagos, de su yerno, Pepe Aguilar compartió su reacción.

En una entrevista con Molusco, Nodal desmintió los prejuicios que se tienen sobre el patriarca de los Aguilar y aseguró que es una persona muy buena. “Conmigo ha sido súper bueno; súper, súper bueno. Es una persona que ha sido muy empática”, dijo el cantante.

Tras los comentarios de su yerno, Pepe Aguilar también habló sobre cómo era su relación con Nodal.

“Es que no me conoce todavía, no me conoce (bromeó). Uno como ser humano es como le llegan, es similar a la canción de Juan Gabriel donde dice ‘por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo’, todos somos así”, aseguró en una entrevista con el programa Ventaneando.

“Si eres respetuoso como él, serio como él y eres como lo ha sido, así se le va a tratar, además es un buen muchacho, se da a querer el cabrón”, agregó Pepe Aguilar sobre su relación con Nodal.

Por mucho tiempo se pensó que Pepe Aguilar no aprobaba la relación de su hija Ángela con Nodal; sin embargo, mantiene una buena relación con su yerno.

Seguir leyendo: