Leagues Cup tendrá cambio en formato para favorecer a clubes mexicanos

La Leagues Cup, el torneo que enfrenta a equipos de la Liga MX y la MLS, experimentará un cambio significativo en su formato a partir de 2025.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y actual encargado interino de la Federación Mexicana de Futbol, anunció que el certamen se disputará entre semana y seguirá un modelo similar al de la Champions League.

El objetivo principal de este cambio es reducir el desgaste físico y logístico que sufrían los clubes mexicanos en ediciones anteriores.

“Ya no vamos a concentrar allá, vamos a jugar entre semana para que los equipos mexicanos no sufran tantos días fuera y puedan competir los fines de semana en la Liga MX. No vamos a interrumpir nuestra liga, ya que esa fue una solicitud clara tanto de los clubes como de la afición”, señaló Arriola en declaraciones previas a la gran final del Apertura 2024 entre Monterrey y América.

El nuevo formato también conserva algunos beneficios para los equipos mejor clasificados.

Según Arriola, los cuatro primeros lugares de la Liga MX seguirán teniendo la ventaja de ser locales en las primeras fases del torneo.

Además, el certamen continuará celebrándose en verano, aunque con una carga mucho menor de viajes y partidos concentrados en corto tiempo.

Enfocados en el calendario y la selección nacional

En paralelo al anuncio de la Leagues Cup, Arriola confirmó ajustes al calendario del Clausura 2025. Habrá menos jornadas dobles, en un esfuerzo por facilitar la preparación de la selección mexicana de cara al Mundial de 2026.

Finalmente, Arriola aprovechó la ocasión para destacar el desempeño internacional del Pachuca, que logró clasificar a la final de la Copa Intercontinental 2024 contra el Real Madrid. “Estamos muy contentos con su llegada a la final. Ponen en alto a los clubes mexicanos en el panorama mundial”, comentó.

Con estos cambios, la Liga MX busca equilibrar la competencia internacional con el desarrollo de su torneo local y el éxito de sus equipos en el ámbito global.

