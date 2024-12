Exsacerdote de Nueva Orleans condenado a cadena perpetua por abusar sexualmente de un niño

Un exsacerdote católico de 93 años de Nueva Orleans fue condenado el miércoles por un juez a pasar el resto de su vida tras las rejas por violar a un adolescente hace décadas.

Lawrence Hecker se había declarado culpable de cargos que incluían violación en primer grado y secuestro agravado momentos antes de que estuviera previsto que comenzara la selección del jurado en su juicio este mes.

La sentencia de Hecker llega mientras la Arquidiócesis de Nueva Orleans se enfrenta a las consecuencias de una ola de demandas por abuso sexual y acusaciones de que los líderes de la iglesia habían ignorado durante mucho tiempo a los sacerdotes depredadores, lo que llevó a un largo proceso de quiebra.

El sobreviviente de la agresión de la que Hecker se declaró culpable dijo que el exsacerdote se había ofrecido a instruirlo en movimientos de lucha libre antes de las pruebas a mediados de los años 70 para un equipo escolar.

Recordó que el entrenamiento “comenzó de manera bastante inocente”, pero luego Hecker lo violó, informó The Times-Picayune/The New Orleans Advocate.

“Traté de levantarme, pero me detuve. Me di cuenta de que su brazo izquierdo estaba sobre mi cuello. No recuerdo mucho después de eso”, relató.

Después de que el sobreviviente se lo contó a sus padres y a las autoridades de la iglesia, fue amenazado con ser expulsado y obligado a someterse a una evaluación psiquiátrica, informó el periódico.

Los testigos habían sido preparados para testificar que Hecker también había abusado de ellos y proporcionaron declaraciones de impacto durante su sentencia.

Hecker fue ordenado sacerdote arquidiocesano en 1958 y dejó un rastro de señales de alerta, incluida su propia admisión y una denuncia indiscutible de abuso infantil presentada contra él a fines de la década de 1980, según indican los registros judiciales. El hombre dejó el ministerio en 2002.

Los procedimientos judiciales se habían retrasado durante meses en medio de dudas sobre la competencia mental de Hecker.

