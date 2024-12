Athletic Club ve con buenos ojos posible ida de Álex Padilla a la Liga MX

En el Athletic Club no le cierran la puerta a la posibilidad de que Álex Padilla tenga una experiencia en la Liga MX donde ya hay rumores sobre el posible interés de los Pumas de la UNAM para sumar al guardameta mexicano formado en el cuadro de LaLiga.

El director técnico del equipo vasco, Ernesto Valverde, habló del tema en la previa al partido de este sábado que disputarán ante el Osasuna por el campeonato español, dejando claro que aunque si bien todavía cuentan con Álex Padilla no descartaría que se marcha al torneo mexicano.

“No lo sé, es una pregunta que igual habría que reflexionar. no tengo idea al respecto (sobre el interés de los Pumas). De momento Padilla está con nosotros, vamos a jugar un partido y no tengo que preocupar de nada más”, soltó el estratega que luego no cerró la puerta a una posible salida del jugador.

Álex Padilla, arquero del Athletic Bilbao, durante un partido de la presente temporada de LaLiga en la que el jugador marcó su debut con el primer equipo del cuadro vasco. Crédito: Joan Monfort | AP

“A partir del 31 (de diciembre) si hay alguna posibilidad y vemos que puede ser buena para su formación, para él y para el club, se valorará”, apuntó Valverde en relación al portero mexicano de 21 años formado en las categorías inferiores del club y que debutó esta temporada con el primer equipo.

En los últimos días en la prensa mexicana se ha hablado del interés de los Pumas de la UNAM de sumar a Álex Padilla como refuerzo de cara al torneo Clausura 2025 de la Liga MX pero por ahora no hay una negociación formal con el Athletic Club para buscar la incorporación del jugador.

Sin embargo, para Ernesto Valverde todavía es muy pronto para hablar de una posible salida del jugador tomando en cuenta que esta misma temporada ya ha tenido que utilizarlo ante algunas situaciones inesperadas en las que los otros porteros del equipo han estado fuera.

El guardameta mexicano Alex Padilla salvó al Athletic Club en el empate ante Getafe con una espectacular atrapada que lo hizo convertirse en la gran figura del encuentro disputado en San Mamés. Crédito: Javier Zorrilla | EFE

“Los intereses más importantes que debes mantener son los del Athletic y del jugador, ya veremos si hay alguna posibilidad o no, mañana puede ocurrir algo con algún jugador y tenemos que llegar a otras situaciones, todavía no llegamos a eso”, comentó el técnico español.

Álex Padilla ha disputado un total de cinco encuentros de esta temporada en LaLiga con el Athletic Club, en los que el equipo vasco tiene registro de una victoria, dos empates y un par de derrotas. Sin embargo, el mexicano no tiene minutos de acción desde el pasado mes de octubre en la caída ante el Girona (2-1).

Su estreno en la primera división con el Athletic le valió también el haber sido tomado en cuenta por Javier Aguirre para la Selección de México así como también estuvo concentrado un par de veces con la sub-23 azteca.

