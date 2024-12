“Chucky” Lozano hace un llamado a Javier Aguirre tras cerrar su paso por Europa

Poder regresar a la Selección de México es la principal motivación de Hirving “Chucky” Lozano quien este domingo dio por cerrada su etapa en el PSV Eindhoven antes de marcharse al San Diego FC de la MLS donde espera poder tener la regularidad que le permita volver a ser tomado en cuenta en El Tri.

Eso lo dejó bien claro el “Chucky” Lozano tras despedirse del club neerlandés este fin de semana en la contundente victoria conseguida ante el Feyenoord (3-0) del también mexicano Santiago Giménez en donde el experimentado atacante terminó jugando los últimos minutos para decir adiós a su afición.

“Espero que sí me den la oportunidad de regresar a la selección porque voy a seguir jugando y voy a tratar de estar en mi mejor nivel. Ese es el objetivo y bueno, espero que pueda ser llamado a la selección y me den una oportunidad”, dijo Lozano a FOX Sports México tras su último partido en el PSV.

View this post on Instagram A post shared by FOX Sports MX (@foxsportsmx) Un fragmento de la entrevista de Hirving “Chucky” Lozano con FOX Sports México tras disputar su último partido con el PSV Eindhoven antes de marcharse a la MLS donde será la estrella del San Diego FC.

Sobre su despedida del PSV, Hirving “Chucky” Lozano también se mostró sorprendido y agradecido por el cariño que le mostró la afición del equipo de Eindhoven que incluso le dedicó una pancarta en la que mostraba su agradecimiento por las dos etapas que vivió el jugador en el club.

“Fue un momento muy especial, muy único, porque el apoyo de la gente, el cariño de la gente que se mostró ahí adentro, fue espectacular; la verdad que muy feliz, muy contento de que me hicieran eso; y bueno, fue el momento”, apuntó el delantero de 29 años.

Hirving Lozano también recordó lo que fue su regreso al PSV la temporada pasada después de haber brillado durante varias temporadas en el Nápoles con el que pasó cuatro buenas temporadas, la última de ellas ganando el campeonato de la Serie A y al regresar a Eindhoven pudo ganar la Eredivisie.

Hirving “Chucky” Lozano disputó su último partido con el PSV Eindhoven y estuvo acompañado de su esposa y sus hijos tras el mismo. Crédito: MAURICE VAN STEEN | EFE

“Me quedo con ese momento de… ¿Cómo te digo? En ese año; pues sí, en un año pude conquistar Italia y otra vez venir acá, a Holanda, y ser campeón. Creo que he sido el único en hacerlo, y la verdad que me quedo con ese momento”, comentó el jugador que ahora apunta a un nuevo reto en la MLS.

“La verdad estoy un poco en shock, porque como que todavía no parece normal, pero bueno, uno piensa que va a regresar, pero no regresa; y bueno, la verdad que igual estoy muy contento en ese proyecto de San Diego. Me siento muy contento de ir para allá”, sentenció.

Después de la pausa navideña el delantero mexicano se estará incorporando en enero a la pretemporada del equipo que debutará en la MLS en la temporada 2025 que arranca en el mes de febrero con un partido ante el vigente campeón, Los Angeles Galaxy.

