“Chucky” Lozano se despidió del PSV con goleada al Feyenoord de Santiago Giménez

Eindhoven (Netherlands), 22/12/2024.- Hirving Lozano of PSV (C) waves goodbye after the Dutch Eredivisie match between PSV Eindhoven and Feyenoord Rotterdam, in Eindhoven, Netherlands, 22 December 2024. (Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN Crédito: MAURICE VAN STEEN | EFE