Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 27 al 29 de diciembre

El primer largometraje dirigido por Rachel Morrison, basado en Claressa Shields, una atleta afroamericana de Flint, Michigan que hizo historia: “The Fire Inside”. La cinta en la que Timothée Chalamet da vida al ícono de la música Bob Dylan: “A Complete Unknown“. La película que sigue la historia de Romy (Nicole Kidman), una poderosa CEO que comienza una aventura romántica con su joven becario (Harris Dickinson) en la que disfruta recibiendo órdenes en vez de darlas: “Babygirl”. Y la historia de una pequeña, víctima de violencia familiar que cae en las redes de un grupo armado y se convierte en niña soldado: “Alix”.

The Fire Inside

Ryan Destiny como “Claressa Shields” y Brian Tyree Henry como “Jason Crutchfield” en “THE FIRE INSIDE”. Crédito: Sabrina Lantos/ Amazon MGM Studios | Cortesía

Cuando hacen una película sobre tu vida y aún no has cumplido 30 años, es que has tenido una historia intensa e interesante. Es el caso de Claressa Shields, una mujer afroamericana de Flint, Michigan. En una ciudad golpeada por la crisis económica, ambiental y social, la joven Claressa (interpretada por Ryan Destiny) descarga su frustración en el gimnasio local, donde es la única mujer que se atreve a subir al ring. Bajo la tutela de Jason Crutchfield (Brian Tyree Henry), que ve en ella un talento que solo surge una vez por generación, Claressa comienza su entrenamiento en 2006 siendo apenas una niña. Su arduo trabajo y su capacidad la convierten en una de las mejores del país y alcanza títulos juveniles. Ya en 2011, cuando aún está en la secundaria, se clasifica para las Olimpiadas de 2012. Apodada “T-Rex” por sus potentes brazos cortos, Claressa se vuelve imparable y gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. A pesar de esta victoria, la vida en Flint sigue siendo un desafío para Claressa y su madre, Jackie (Olunike Adeliyi). “The Fire Inside” es el primer largometraje dirigido por Rachel Morrison, destacada directora de fotografía de films de Ryan Coogler como “Black Panther” y “Fruitvale Station”.

A Complete Unknown

A Complete Unknown. Crédito: Searchlight | Cortesía

Con sólo 19 años, un joven cantante de folk de Minnesota de nombre Bob Dylan (Timothée Chalamet) irrumpió con éxito en la rica escena musical de Nueva York de principios de los años 60. Sus canciones y su mística se convirtieron en un fenómeno mundial. Pero cuando en 1965 decidió actuar en el festival de folk de Newport con una guitarra eléctrica, muchos se sintieron traicionados y lo atacaron. En ese momento nació otro Bob Dylan que se convertiría en la voz de toda una generación. En cines.

Babygirl

Romy (Nicole Kidman) es una poderosa CEO que comienza una aventura romántica con su joven becario (Harris Dickinson), con quien intercambia papeles en la cama, donde ella disfruta recibiendo órdenes en vez de darlas. Todo ello a espaldas de su marido Jacob (Antonio Banderas) con el que tiene dos hijas, poniendo en riesgo su trabajo y su familia. Este thriller erótico está escrito y dirigido por la holandesa Halina Reijn. Estreno en cines.

Alix

“Alix”. Crédito: Catalyst Studios | Cortesía

Alix (Cristal Aparicio, “Sound of Freedom”) es una niña de 12 años que vive con sus padres en la selva de Colombia. Víctima de violencia familiar, cae en las redes de un grupo armado y se convierte en niña soldado. En medio de la realidad de la guerra, Alix –como Alicia en el País de las Maravillas– recurre a su imaginación para viajar a un reino mágico. Escrita y dirigida por Ana María Hermida, el elenco se completa con Natalia Reyes, Roberto Urbina, Carlos Bardem y Carolina Guerra. Bajo Demanda en plataformas.

Nosferatu

Nueva versión del clásico de terror gótico, el vampiro obsesionado con una joven atormentada en la Alemania del siglo XIX. Con Bill Skarsgard, Lily Rose Depp, Willem Dafoe y Emma Corin. En cines.