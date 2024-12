Demanda contra Jay-Z por abuso sexual procederá de forma anónima

Hace semanas Jay-Z solicitó ante el tribunal que se revelara la identidad de la mujer que lo acusa de abuso sexual; sin embargo, recientemente, la jueza que lleva el caso ratificó que la demandante puede continuar el proceso legal de forma anónima.

De acuerdo con la Associated Press, la jueza Analisa Torres señaló que la mujer puede proceder de forma anónima en esta etapa temprana del litigio, pero indicó que se le podría exigir que revele su identidad más adelante si el caso sigue adelante.

El pasado 9 de diciembre, un día después de la demanda que lo acusa de violar a una niña de 13 años, el equipo legal de Jay-Z presentó una moción en la que exigían que la persona que acusa al rapero de violación continúe con el proceso de litigio bajo su nombre real y no el de un seudónimo, de acuerdo con Billboard.

“El señor Carter (Jay-Z) no debería tener que defenderse bajo los focos más brillantes de un acusador que se esconde en la más absoluta oscuridad”, indica el abogado de Jay-Z, Alex Spiro. “El señor Carter merece conocer la identidad de la persona que lo está acusando efectivamente –de manera sensacionalista y en busca de publicidad– de conducta criminal, exigiendo una compensación económica masiva y empañando una reputación ganada durante décadas”, agrega.

Aunque en casos de abuso sexual las personas pueden presentar sus demandas bajo seudónimos si existe un gran riesgo de represalias, los abogados de Jay-Z aseguran que la persona que acusa al rapero de violación no cumple con ninguno de los requisitos para litigar su caso bajo seudónimo.

“El señor Carter ahora tiene derecho a defenderse de estas acusaciones con el beneficio de todas las protecciones y mecanismos disponibles para los acusados (…) Hoy, ese juego ha terminado y la defensa del señor Carter ha comenzado, empezando por el desenmascaramiento del demandante”, indicaros los abogados del rapero.

¿Por qué acusaron a Jay-Z de violación?

La acusadora, identificada como “Jane Doe”, afirma que fue llevada a la fiesta por un conductor que la convenció de unirse al evento, diciéndole que trabajaba para Sean “Diddy” Combs. Una vez en la fiesta, que estaba llena de celebridades y un ambiente de excesos, la menor fue obligada a firmar un documento que ella creía era una especie de acuerdo de confidencialidad sin recibir copia alguna.

En la demanda, la acusadora describe que durante la fiesta se sintió mareada luego de beber un trago, por lo que decidió ir a descansar en una habitación. Según los documentos, en ese momento, Combs y Jay-Z entraron al cuarto y la agredieron sexualmente.

“Me sentía atrapada y asustada”, declaró “Jane Doe” en su testimonio. “Intenté resistirme, pero no pude detenerlos. Me defendí como pude, pero no pude escapar de la situación”, agregó.

La demanda busca una compensación económica por los presuntos daños sufridos por la víctima, según Deadline.

¿Cómo reaccionó Jay-Z a la demanda?

A través de un comunicado, Jay-Z expresó su preocupación por las acusaciones en su contra, que calificó de “falsas” e “intento de extorsión”.

“Estas acusaciones son tan atroces que imploro que presente una denuncia criminal, no una civil. ¡Quién sea que cometa tal crimen contra un menor debería estar encerrado! ¿No estarías de acuerdo? Estas presuntas víctimas merecen una justicia real si ese fuera el caso”, exigió el rapero como cuestionamiento a la veracidad de las acusaciones.

Jay-Z también expresó su preocupación que tendrás estas acusaciones en su familia. “Lo único que me duele es por mi familia. Mi esposa y yo tendremos que sentar a nuestros hijos, uno de los cuales está en la edad en que seguramente sus amigos verán la prensa y preguntarán sobre la naturaleza de estas afirmaciones, y explicar la crueldad y la avaricia de las personas. Lamento otra vez la pérdida de la inocencia. Los niños no deberían tener que soportar tal cosa a su edad temprana. Es injusto tener que tratar de entender grados inexplicables de malicia destinados a destruir familias y espíritu humano”, agrega el rapero en su comunicado.

Seguir leyendo