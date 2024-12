Ligue 1 le responde a Cristiano Ronaldo con foto de Lionel Messi

La Ligue 1 no tardó mucho en responder a las declaraciones de Cristiano Ronaldo atacando al campeonato francés haciendo gala del eterno enfrentamiento entre el astro portugués y el argentino Lionel Messi, quien militó en el torneo galo con el París Saint-Germain entre el 2021 y 2023.

Desde la cuenta oficial en español de la Ligue 1 en X, antes conocida como Twitter, publicaron una imagen de la ahora estrella del Inter Miami durante la celebración por la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección de Argentina.

“Leo Messi jugando con 38 grados”, escribieron acompañado de la imagen en la que se ve al capitán de la Albiceleste acariciando la Copa del Mundo que levantaron tras imponerse en una emocionante final ante la Francia de Kylian Mbappé en la tanda de penales (4-3). No te pierdas la publicación en este link.

La imagen en cuestión que utilizaron desde la cuenta en español de la Ligue 1 de Lionel Messi besando la Copa del Mundo para responder a las críticas de Cristiano Ronaldo. Crédito: Manu Fernández | AP

La publicación de la cuenta de la Ligue 1 en español, que cuenta con más de 380 mil seguidores, se hizo viral y contó con una gran cantidad de respuestas de burla hacia Cristiano Ronaldo además de más de 120 mil ‘me gusta’ y más de 20 mil ‘compartidas’.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre la Ligue 1?

Esta semana, en el marco de la entrega de los premios Globe Soccer Awards en Dubai, la estrella del fútbol mundial Cristiano Ronaldo hizo unas declaraciones en contra del nivel de la Ligue 1 asegurando que la Pro League saudí, donde milita con el Al-Nassr, es mucho más competitiva.

“Es mejor que la Ligue 1, sin duda”, dijo sobre el campeonato de Arabia Saudita. “No lo digo porque juegue allí. No me importa lo que piense la gente, pero deberían ir allí, jugar para verlo y correr a 40 grados”, agregó el delantero portugués que acumula 916 goles en su carrera.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo es reconocido en los premios Globe Soccer Awards 2024 que se llevaron a cabo este viernes en Dubai. Crédito: EFE

CR7 destacó que solamente el París Saint-Germain, máximo ganador histórico con 12 títulos, es un equipo competitivo dentro del campeonato francés donde ha salido campeón en ocho de las 10 más recientes temporadas, incluyendo las tres últimas de forma consecutiva.

“En Francia todo es el PSG, el resto (de equipos) no vale nada… Son los mejores y eso es un hecho. Ya lo he dicho antes: no entiendo por qué la gente está tan sorprendida”, agregó el ganador de cinco Balones de Oro en sus declaraciones que terminaron levantando polvo.

Durante su participación en la gala de los premios Globe Soccer Awards Cristiano Ronaldo también aseguró que Vinícius Júnior merecía ganar el Balón de Oro 2024 que terminó conquistando el español Rodri y también lanzó una crítica a los galardones organizados por la FIFA, entre otros temas.

