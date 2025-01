Demasiadas personas toman aspirina a diario. Aquí se explica quiénes deberían dejar de hacerlo.

Las recomendaciones oficiales han cambiado

By Kevin Loria

Durante décadas, se recomendó ampliamente tomar aspirina en dosis bajas (81 mg) todos los días como una forma fácil de prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Pero eso cambió cuando las crecientes pruebas llevaron a la Asociación Estadounidense del Corazón, el Colegio Estadounidense de Cardiología y el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (U.S. Preventive Services Task Force) a reconsiderar el consejo, especialmente para las personas mayores.

La investigación mostró que para las personas sin un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular previo, la aspirina solo tuvo un beneficio modesto. Pero aumentó la probabilidad de sangrado en el cerebro (si, por ejemplo, una persona se cayó y se golpeó la cabeza) y en el intestino.

Sin embargo, el 57% de las personas de entre 50 y 80 años que toman aspirina en dosis bajas con regularidad probablemente no se beneficiarán de ella porque no tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular, según una encuesta reciente de la Universidad de Michigan.

Esto es lo que debes saber cuando hables con tu proveedor de atención médica sobre si tomar aspirina a diario sería una buena opción para ti.

Sí, no, ¿quizás?

Si has sufrido un ataque cardíaco o un derrame cerebral, te han colocado un stent coronario para tratar una enfermedad cardíaca o te han diagnosticado otros problemas cardíacos, el consejo no ha cambiado: toma aspirina en dosis bajas todos los días, dice Don Lloyd-Jones, MD, director del departamento de medicina preventiva de la Universidad Northwestern en Chicago y expresidente de la AHA (Asociación Estadounidense del Corazón).

Para otros, el consejo no es tan sencillo. Las personas menores de 60 años pueden beneficiarse de tomar aspirina a diario si tienen un 10% o más de probabilidades de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral en los próximos 10 años, dice Natasha Bhuyan, MD y médica de familia en Phoenix. Los factores que aumentan ese riesgo incluyen tener presión arterial alta o niveles altos de colesterol, aunque controlarlos es una prioridad más alta que comenzar a tomar aspirina.

Los fumadores y las personas con un nivel de calcio coronario superior a 100, lo que indica niveles moderados o altos de placa en las arterias del corazón, también podrían beneficiarse, dice Lloyd-Jones.

Pero no todas esas personas son buenas candidatas. Por ejemplo, tomar aspirina diariamente puede no ser una buena idea si tienes antecedentes de úlceras o sangrado gastrointestinal, o si tomas dos o más bebidas alcohólicas al día o antecedentes de caídas.

La edad también importa. Algunas pautas indican que ninguna persona mayor de 60 años, incluso aquellas con alto riesgo, debe comenzar un régimen de aspirina para prevenir un primer ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, mientras que otras establecen ese límite en 70 años. En general, cuanto mayor sea tu probabilidad de sufrir un ataque cardíaco y menor sea tu riesgo de sangrado, más probable es que la aspirina sea adecuada para ti.

Cuándo dejar de tomar aspirina

Si has tomado aspirina durante un tiempo y no tienes antecedentes de enfermedad cardíaca, consulta a tu médico si debes dejar de tomarla, dice Lloyd-Jones. Esto es especialmente importante si tienes más de 70 años porque el riesgo de sangrado aumenta con la edad, afirma.

Es poco probable que dejar la terapia con aspirina suponga un peligro para las personas con bajo riesgo. Pero es aconsejable consultar primero con un proveedor de atención médica, dice Bhuyan. Es posible que quieran asegurarse de que no corres un mayor riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral y analizar otras formas de reducir tu riesgo de enfermedad cardiovascular, como hacer más ejercicio.

Tus prescripciones y la aspirina

Una de las grandes preocupaciones con respecto a la aspirina es cómo puede interactuar con otros medicamentos, especialmente los anticoagulantes como la warfarina o la heparina, dice Jordan Schaefer, MD, hematólogo de la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

“A menudo vemos adultos mayores que son controlados por varios médicos y no está claro quién asume la responsabilidad de abordar el tema de la aspirina”, dice.

Lleva todos tus medicamentos, o al menos una lista de ellos, a las citas para que tus médicos sepan qué más estás tomando. Eso incluye los suplementos dietéticos, que también pueden interactuar con los medicamentos, dice Bhuyan. Los suplementos como el ginkgo biloba, la capsaicina y la kava pueden aumentar el riesgo de sangrado.

Nota del editor: Una versión de este artículo también apareció en la edición de septiembre de 2024 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.