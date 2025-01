Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de enero de 2025

Escorpión

Si te pones listo o lista conocerás a una persona que cambiará el modo de ver tu vida y si ya tienes pareja muestra más tus sentimientos, demuestra lo que sientes y ya no te guardes nada, un detalle inesperado podría sorprenderle. No permitas que la mala energía de las personas te ponga de malas, eres una persona con todo el potencial de conseguir lo que quiere y cuanto se proponga. Si tienes una relación o pareja es posible que estos días estén un tanto distante, la rutina podría estarlos dañando demasiado, una salida fueras de la ciudad podría ayudarlos a recobrar el interés del uno por el otro. En este mes de enero te llega nuevo proyecto o cambio en el área de los dineros que tendrás que aprovechar de la mejor forma. Hazte un cambio de imagen, te caerá de perlas y te sentirás mucho mejor. Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías meter en chismes a una amistad nomas por hablar. Cambios que te enseñarán a que no a cualquiera se le puede llamar amigo. Cuidado con una noticia que llega del extranjero y que podría arruinar tu día. Nunca dudes de tu poder de conseguir lo que quieres pues estará despierto ahora más que nunca. Vienen días de mucha luz y esperanza, mejoras laborales y comenzará a rendirte el dinero.

Libra

Vienen momentos de mucha incertidumbre y dudas que deberás de atender a la brevedad si quieres salir del hoyo donde te encuentras. Deja que el tiempo decida qué es lo mejor para cada uno. Si tienes pareja podría haber enfrentamientos al punto de que termines sacando a la luz problemas que eran del pasado. Viene un cambio de conducta muy fuerte, ten cuidado con quien te relacionas, no permitas que te saquen de tus casillas. Abre bien los ojos para que aproveches las oportunidades que pasan frente a ti. Todo se resolverá felizmente si así lo quieres y lo deseas. Si sigues alimentando esperanzas en quien ya te falló y piensas que cambiará seguirás sufriendo, cierra cualquier ciclo que te siga causando dolor. Cuida tu entorno y la manera de dirigirte a las personas que amas pues algunas veces sueles lastimarlas con palabras sin darte cuenta. No gastes en lo que no ocupas y mejor cuida tu dinero que después te vas a quejar. Nunca dejes que nadie tome decisiones que a ti te corresponden. Momento de mucha madures que te ayudarán a ser una mejor persona y ser humano. Es momento de salir a flote en todo lo que haces, de dejar de creer en personas falsas, deja de mendigar cariño, amor y atención por quien no está dispuesto a dártelo.

Virgo

No permitas que personas te manipulen y hagan daño con sus comentarios negativos, la vida es corta y deberás de aprender a vivir y disfrutar en gran medida los pequeños detalles, lo demás déjalo que se lo lleve la fregada. Deja que el mundo ruede y que cada uno se haga garras con su propio veneno. Comienza a ver por tu futuro y por eso que mueve tu mundo, deja de creer en quien solo te da dolores de cabeza, recuerda quién eres, de donde vienes y lo que te ha costado llegar hasta aquí. Vienen momentos muy buenos en pareja, aprende que la mejor relación será la que se alimente y construya todos los días y no solo cuando haya un problema. Ya no estas para salvar personas de su infierno. A finales de este primer mes del año va a salir a la luz un secreto, verdad o chisme que podría incomodarte o ponerte muy de malas. Si la persona que está a tu lado no es lo que tú quieres para ti entonces haz los cambios necesarios en tu vida. Deja de querer que tu pareja piense como tú, no puedes controlar todo lo que pasa y sucede. No dejes puertas abiertas pues podrían regresas fantasmas que en el pasado te dañaron mucho. Deja de creer y pensar en algo que ya no tiene solución, hay mejores cosas por las cuales preocuparte. Días grises se aproximan en los cuales deberás de reflexionar demasiado sobre qué es lo que quieres y necesitas en tu vida para crecer y ser una mejor persona.

Leo

No hagas a un lado tus sueños y tus metas por nada del mundo, sigue tus instintos y conseguirás cuanto quieres y te has propuesto, en la medida de tus posibilidades ve logrado esos sueños y metas y buscando soluciones a cualquier situación o problema que eses enfrentando o pasando en esos momentos. Tus miedos por fin terminan, las situaciones que te tenían comiéndote los codos en cuestión del trabajo por fin tienen solución. La paz que sientes disfrútala, hazla consiente. Ya es momento de centrarte en ti, después en ti y al final en ti. Cuidado con tus malas actitudes pues hay personas que te admiran demasiado y podrían decepcionarse de ti. Viene un acontecimiento muy importante en el cual resaltarás mucho, pero para eso debes de verte muy perra para que llames la atención, hay propuestas laborales y cambios en tu estado de ánimo. Cuida muchos tus gastos y donde dejas tus dineros porque podría presentarse alguna perdida repentina. Has perdido demasiado el tiempo ayudando o resolviendo la vida de los demás al punto de olvidarte de tus propias necesidades, sueños y metas. Días grises y otros donde saldrá el sol con mayor fuerza para mostrare el poder que tiene el universo. No dejes que las personas te manipulen o hagan de ti un papalote, tú tienes el poder para lograr lo que quieras si te lo propones y realmente así lo deseas.

Cancer

Cuidado con esperar más de las personas, no es momento de hacerlo pues vendrán grandes decepciones. No es momento de que te desprendas de lo que más quieres y amas sino es momento de luchar por eso que mueve tu mundo y tu vida. Vienen amores del pasado, no te preocupes sabrás quitarlos de tu camino. Cuidado con amistad traicionera que te dejará en mal con terceras personas. La vida te va a llenar de nuevos amores y nuevas oportunidades, pero necesitarás poner de tu cuenta sino no va a poder darse nada. Cuida mucho tu entorno y no te mezcles con la plebe que solo ensucia tu reputación, no vale la pena quemarte de a gratis y por algo que no te beneficia en nada. Deja que el tiempo cure cualquier herida que no haya cicatrizado, toma las cosas con calma sobre todo en el amor y en lo laboral que todo se va a dar para tu beneficio. Días buenos y otros no tanto en los que comenzarás a ver muchas oportunidades y a salir del hoyo en donde te encontrabas por culpa de malas decisiones que habías tomado anteriormente. Es momento de que creas en ti y en eso que mueve tu vida y tu mundo, no te permitas perder oportunidades, si realmente quieres algo hazlo y ve tras el sin importar lo que las personas piensen o digan de ti y de tu vida. Aguas con amistades fiesteras, esas que solo te buscan cuando hay evento, recuerda que tienes que comenzar a definir tu círculo de amistades.

Géminis

Momento de ver hacia el pasado para que hagas memoria de todo lo que has vivido y hasta donde has llegado hasta el día y momento de hoy. No dejes que nadie se interponga entre tus planes y deseos, la vida te va a enseñar a valorar eso que te va a hacer grande. Apóyate en la esencia de la lavanda para que aclare tu mente, y tomes decisiones correctas. Nunca te permitas caer por una persona, al contrario, deberás de mostrarte fuerte y seguro y con la capacidad de lograr cuanto te propongas. Deberás de callarte cuando no te pidan tu opinión o te vas a meter en serios problemas por dar comentarios que no te han pedido. Deja de pensar en los problemas y enfócate en las cosas positivas. Momento de grandes cambios y muchas oportunidades para ti en cuestión de amores y de dineros que comenzarán a solucionarse, no dejes de pensar en tu capacidad para obtener lo que quieres y en enfrentar las situaciones para salir victorioso de lo que haces. Cuidado de golpes y caídas que estarán a la orden del día. Amores del pasado llegan con más fuerza y buscarán dañarte o afectarte con ciertos comentarios fuera de lugar. No dejes nada para otro día, ponte las pilas y saca todos los pendientes ahora antes que sea demasiado tarde, vienen días en los cuales deberás de reflexionar sobre lo que has hecho y ver de qué manera mejoras en todos esos aspectos negativos que venías cargando desde hace algún tiempo. Ten presente que la vida es corta y deberás de luchar por lo que quieres y deseas sin importar lo que las personas piensen y digan de ti.

Tauro

Cuida mucho tu economía y no la expongas demasiado ni gastes en algo que no necesitas, debes de ser muy inteligente y tratar de invertir en algo que te deje buenas ganancias. Es momento de cuidar mucho tu salud porque se podría presentar en cualquier momento un problema en el cual vayas a parar al hospital. Cuidado con guardar rencores a personas que no aportan nada a tu vida y solo son estorbos, no necesitas tener sentimientos negativos hacia esas personas que lejos de ayudarte solo te afectarán y harán pasar un mal momento o rato. Mucha incertidumbre en juegos de azar y cambios drásticos que te llevarán a encontrar solución a situaciones que habían estado detenidas y no habían podido crecer. Debes de ser más selectico con quien te enredas pues podrías terminar mal al contraer alguna enfermedad o algo que te haga terminar en el hospital. El amor no se acaba en un día y comenzarás a entenderlo desde el día de hoy. Toma más agua y deja los refrescos para purificar tu cuerpo criminal y quitar lo que no se ocupa. Te llegarán buenas noticias en el aspecto del trabajo, a lo mejor un dinero extra, pero tienes que trabajar tu puntualidad. No dejes que la vida te robe lo mejor de ti y lo que tanto trabajo te ha costado conseguir, debes de poner los pies en la tierra y seguir luchando para cumplir ese sueño y esa meta que quieres y has deseado desde hace ya algún tiempo.

Aries

Nunca permitas que las personas quieran pasarse de listas contigo, debes aprender a soltar y dejar ir para que puedas dar entrada a cuestiones nuevas. Si estás fumando deja de hacerlo porque tu salud podría verse deteriorada en el área de los pulmones en corto tiempo en este año. A mediados de este mes de enero te llegará una sorpresa que habías estado esperando desde hace mucho tiempo. Combina la distracción con el descanso para que puedas acabar con el agotamiento que sientes. Nunca te dejes vences ni llevar por sentimientos obscuros que no te conducen a ningún sitio. Aprende a creer en ti y en que todo tiene una hora y una fecha de caducidad, no dejes que la vida te robe los mejores momentos que has tenido y vivido y aprende a disfrutar cada instante como si fuera el ultimo. Es momento de que pienses en que existe un mejor mañana y mejores oportunidades de lograr lo que deseas, deja de pensar que el mundo está en tu contra y enfrenta la vida como se debe, ya sin temor y buscando siempre la manera de que todo mejore para el bien de ambas partes. Deja de darle vueltas a tu cabeza y pensar y pensar esa situación que quizás tiene ya solución pero que no lo has visto o apreciado como es. Momento de grandes cambios laborales muchos de ellos te van a beneficiar en gran medida y otros podrían darte demasiado estrés y ansiedad por excesos de trabajo.

Sagitario

Cuidado con noticias falsas que llegarán y que solo te causaran dolor de cabeza pues la mayoría de ellas no será cierta. No te sientas mal por no lograr todo lo que quieres y deseas, ve por eso que mueve tu mundo y tu vida y te hace sentir bien y en paz. Haz un plan financiero en el que ubiques cuáles son tus metas en el área de las finanzas y así puedas poco a poco ir pagando tus deudas y lograr tus sueños en este año. Dale vuelta a la página y vuelve a creer en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que quieres y deseas. Debes aprender a decir que no y a no querer resolverle la vida y el futuro a todos los que te rodeen. Deja de darle atole con el dedo a tu pareja porque eres muy de exigir algo que tu no haces ni vas a hacer. Pon atención a tus sueños, te mostrarán grandes cosas. Vienen momentos de grandes cambios para ti y oportunidad de nuevos viajes y nuevas personas, no te limites en lo que deseas y quieres y ve por eso que está moviendo tu mundo en estos momentos. La vida es muy corta para quedarte con ganas de algo. No dejes que la monotonía en caso de tener una relación arruine tu vida y estabilidad económica y financiera. Cuidado con caídas que sucederán en cualquier momento o con accidentes. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Debes darte la oportunidad de sanar heridas, sanar tu corazón y tu alma para poder encontrar esa paz y estabilidad que estas buscando desde hace ya algún tiempo. Momento de pensar más en ti antes que en las demás personas pues solo de esa forma comenzará a nacer un amor propio que antes no existía.

Capricornio

Es momento de cambiar de dirección en tu vida y de ir por lugares más efectivos que te lleven por el éxito que has estado buscando y esperando desde hace tiempo. La vida es buena pero también tiene mucho que ver la manera como la mires. Cuidado con accidentes que podrían suceder en cualquier momento. Si la persona está alejada o ausente es muy probable que regrese con la cola entre las patas. Debes de poner atención en una inversión que queras hacer porque podría ser un fraude o no resultar de la mejor manera. Vas bien con los cambios que has hecho para mejorar tu salud, sigue así. Es momento de ser más fuerte e ir por esa meta o sueño que tienes en mente. No te dejes llevar por comentarios tontos que solo buscarán desestabilizarte y hacerte pasar un mal momento. Momento de grandes cambios laborales y posibilidad de iniciar un negocio bastante bueno de alimentos o comida. Nunca permitas que las personas abusen de ti y de la confianza que les has brindado, debes de tomar en cuenta que la vida es muy corta para quedarte con ganas de algo. No te martirices ni pierdas tu tiempo con fantasías falsas que realmente jamás sucederán. Cuida más tu entorno y la parte de tus sentimientos pues han estado tan expuestos que en cualquier momento podrías venirte abajo lleno de tristezas y demás.

Acuario

Momentos de mucho trabajo personal para poder encontrar el balance a tu vida y la oportunidad de seguir creciendo como ser humano y persona. Deja de creer en el mañana y centra tu tiempo y energía en el presente. Deja que las personas hagan de su vida un papalote, tu céntrate en lo que mueve tu mundo y en lo que quieres y deseas pues eso te va a dar la fuerza que necesitas pasar salir adelante y estar en paz. Viene un viaje muy importante para ti en tu vida el cual estará cargado de muchas cosas tanto buenas como malas pero que deberás de ser muy inteligente para saber aprovecharlo al máximo y sobre todo disfrutarlo. Deja de creer en quien no hace nada por ti y solo buscará la manera de hacerte sentir mal. Pon de tu parte para que tu relación funcione, tu indiferencia no ayuda en nada, date un buen baño relajante con hierbas aromáticas como manzanilla, romero y hierbabuena. Cuidado con noticias que podrían llegar del extranjero y no serán del todo alentadoras. Nunca te sientas mal por lo que has hecho, solo debe saber asumir cada uno de tus errores y medir las consecuencias de tus actos. Nunca dudes de tu capacidad de encontrar paz y estabilidad en lo que deseas. Momentos de oportunidades en el amor y en todo lo que emprendas. Cuidado con una persona de piel blanca la cual buscará la manera de dañarte o afectarte por medio de comentarios fuera de lugar.

Piscis

Es momento de comenzar a trabajar en tu futuro si quieres lograr todo lo que está en tu mente y en tu corazón. Este mes de enero ten cuidado con cambios de última hora los cuales no podrían beneficiarte del todo. No tengas miedo al fracaso pues este te servirá y dará las armas para ser más fuerte de lo que ya eres y llegar aún más lejos. Este mes de enero se muestra perfecto para lograr ese plan o proyecto que tienes en mente, es momento de ponerte a trabajar en él. En el amor quizás no te ha ido bien del todo y eso se debe a que entregas todo y al final no te pagan con la misma moneda, quédate tranquilo, cada persona tiene su momento y su hora y cuando menos imagines llegará la persona que te dé a manos llenas lo que por derecho te corresponde y mereces. Cambia la manera de pensar y enfócate en cuestiones que te dejen ganancias. Bájales a tus gastos porque andas muy perris comprando muchas cosas que no ocupas y después ya no sabes de donde sacar para el gasto. Amate como nunca y haz todo lo que esté en tus manos para encontrar esa felicidad que perdiste hace años por centrar ti tiempo y energía en alguien que no valía la pena. Ha pasado por muchas situaciones muy complicadas y has salido a flote, demasiado vengativo, pero a la vez eso te ha servido para que a nadie le queden ganas de querer pasarse de listo contigo, cuida mucho tu entorno y tus amistades, ya no estas para perder el tiempo y menos para ir por la vida esperando algo que no va a llegar.