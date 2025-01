“The Rock” y Vin Diesel pasaron un momento incómodo en la entrega de los Golden Globe

Durante la entrega de los premios Golden Globe hubo un momento tenso, pero con algo de humor, ya que el actor Vin Diesel saludó a Dwayne Johnson “The Rock”, con quien ha tenido problemas durante varios años y que han sido expuestos en la prensa.

Diesel (protagonista de la serie de filmes “The Fast And The Furious”) fue seleccionado para presentar el premio a Mejor Logro Cinematográfico y de Taquillas, pero al subir al escenario del hotel Beverly Hilton lo primero que dijo fue: “Hola Dwayne”, provocando una sonrisa incómoda en el actor y luchador.

El video ya es viral, y han surgido comentarios como: “The Rock vs Vin Diesel en WrestleMania”, “Ambos necesitan poner a un lado sus diferencias y sólo ser positivos” y “Ahora simplemente lo están aprovechando para hacer publicidad de la última película de “The Fast And The Furious”.

¿Qué fue lo que sucedió entre “The Rock” y Vin Diesel?

Dwayne Johnson actuó en la quinta película de esa saga, estrenada en 2011. Su personaje como el agente Luke Hobbs fue muy bien aceptado por el público, por lo que volvió a aparecer en tres filmes más, pero en 2016 publicó en Instagram un mensaje quejándose de algunos de sus compañeros actores.

“Mis coprotagonistas femeninas siempre son increíbles y las amo”, escribió. “Sin embargo, mis coprotagonistas masculinos son una historia diferente. Algunos se comportan como hombres valientes y verdaderos profesionales, mientras que otros no. De todos modos los que no lo hacen son demasiado cobardes para hacer algo al respecto. Traseros de dulce”.

Johnson posteriormente confirmó a la revista Rolling Stone que se refería a Diesel, mientras que éste dijo a ese mismo medio que su actitud agresiva con Dwayne era para que lograra una buena interpretación en las películas, que el propio Vin produce. En 2021 “The Rock” declaró que no participaría en las últimas cintas de la saga, pero que le deseaba mucha suerte al elenco y el equipo de producción.

Finalmente, en 2023 Dwayne Johnson dio a conocer que él y Vin Diesel habían arreglado sus diferencias; ese mismo año hizo una aparición en el décimo filme de la serie, y aunque no se sabe si trabajará en las dos últimas entregas (a estrenarse en 2026 y 2027), tras el “saludo” de Diesel en la entrega de los Golden Globe podría comenzar una nueva serie de comentarios por parte de ambos actores.

