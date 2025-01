Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de enero de 2025

Escorpión

Será un año cargado de energía positiva pero también de ir cambiando tu forma de pensar y dejar de ser tan duro contigo mismo, date el permiso de equivocarte pues gracias a esos errores será que madurarás y encontrarás el balance y la estabilidad en tu vida. Cuidado con un encuentro amoroso con el pasado podría no ser lo que esperas y decepcionarte más de lo que ya estabas y sucederá en entre el mes de enero y febrero. Un viaje comenzará a planearse para semana santa y será con nuevas amistades que surgirán y que serán para toda tu vida. Vienen momentos bastante buenos a tu vida y con ellos grandes cambios que debes atender para poder obtener los resultados que quieres sobre todo algo con un negocio que has tenido en mente solo debes de cuidar cualquier tipo de sociedad para evitar robos y malos entendidos. No permitas que la monotonía te dañe la vida, trata de ir despacio y con ganas y poco a poco comenzarás a lograr tus metas y tus objetivos, si tienes una relación deberán de cuidar mucho la comunicación y los asientos del pasado porque podrían venir a fregar tu presente. Posibilidades de un viaje a un lugar cercano en próximas semanas y de conocer a una persona que has estado tratando por una red social, ten mucho cuidado y no confíes a la primera, el amor se construye y no lo encentrarás el primer día así que no apresures las cosas y todo con calma y nos amanecemos. Si tienes pareja ten cuidado con sus amistades que frecuenta, podrían estar influyendo en tu relación. Cuidado con una mujer que andará ladre y ladre de ti, así como de tu familia, aprende a ponerle un alto a esas personas que no te aportan nada y solo te ponen de malas. Ten cuidado con compromisos matrimoniales de última hora debido a embarazos. Hay familiar que podría caer en cama por cuestiones de salud que te tendrán algo preocupado. La economía va comenzar a fluir en tu vida y se viene compras importantes como de coche o casa a mediados del año.

Libra

Posibilidades de reencuentro amoroso con persona del pasado, solo hay posibilidades de cama y nada más, piensa bien lo que haces y como lo haces o de lo contrario puedes volver a caer en la misma miércoles de siempre y seguir haciéndote daño. Cuidado pues te podrías partir la madre en accidente o caída. Cuida mucho tus espaldas pues hay personas en tu trabajo o alrededores de tu casa que no te ven con buenos ojos, los malos deseos hacia ti te cargan de malas energías, procura cargar siempre con un limón en tu bolso o en tu vehículo. Es momento de que te pongas las pilas en ese sueño o meta que tienes desde hace tiempo y no has logrado consolidar por falta de tiempo y dineros, te vienen buenos ingresos y será el momento para que te apliques en eso. Te vas a enterar de ciertas noticias que no te van a beneficiar en nada solo te vas a poner de malas, no hagas caso y que se te resbale todo el pex o de lo contrario solo te la pasaras pensando en fregaderas. Cuida mucho tu autoestima y sentimientos pues podrías pasar por malos momentos al recordar a personas de tu pasado que ya no se encuentra contigo físicamente.

Virgo

En lo laboral debes ser muy inteligente si quieres acceder a algo mejor pues tendrás competencia y eso te podría detener un friego en tu camino y logro de tus objetivos para este año. Sueños premonitorios que te van a indicar qué camino seguir solo deberás de ser bien inteligente porque si te quedas esperando y le flojeas no lograrás ni máuser en tu vida. Momentos inesperados en familia los cuales te ayudarán a llenare un friego de energía y mandar a la miércoles todos esos problemas que habían detenido tu camino y tu entorno. No des motivos para que ladren de ti, no te metas en chismes tontos ni en problemas que no te importan o de lo contrario solo lograras perder amistades a causa de pex que no te corresponden y no son tu problema. Ten cuidado con pagos y deudas o podrías meterte en problemas, no compres cosas que no necesitas ni inviertas en algo que sabes no te dará buenas ganancias. Cuidado con amores nuevos si te dan desconfianza no des el siguiente paso o podrías lamentarte. Empezarás a ver la luz, unas olas de bendiciones que entrarán en tu vida, no pierdas el piso y busca la manera de sacar provecho a esas cosas que de verdad valen la pena.

Leo

Sabes bien que las oportunidades tienen fecha de vencimiento sino las aprovechas ahora no estés fregando el día de mañana. Momento de tomar decisiones importantes en familia y que deberás de consultar con todos. No descuides la parte de tu cuerpazo o de lo contrario podrías estar subiendo de peso pues no te estas cuidando del todo en tu alimentación. Una amistad la estará pasando verdaderamente mal por problemas de amor, posiblemente se acerque a ti para pedirte un consejo. Se cancela un viaje o salida y será de último momento. Necesitas descansar más pues tu salud se puede ver perjudicada por falta de horas de sueño y por una mala alimentación, no te estreses en tu trabajo y hazlo de la mejor manera pues es lo que te gusta y si no te sientes feliz busca algo que te llene o de lo contrario serás infeliz y vivirás de mal humor el tiempo que permanezcas en él, así como toda tu perra vida. Si tienes pareja hay inseguridades y celos, algunas veces pelean sin alguna razón, la costumbre les podría afectar, necesitan un cambio de rutina.

Cancer

Cuida mucho lo que sale de tu boca pues podrías meterte en problemas grandes al contar una información que te dijeron en secreto. El terreno de la caricia se ve genial, dale vuelo a la hilacha que se vino al mundo a gozar y no a martirizarse por quien ya se fue y no quiso continuar. Un proyecto se cancela, pero viene algo grande en el mes de febrero en tu área laboral, lo cual te dejará grandes ganancias y buenas relaciones de trabajo. No hagas tantos planes para el futuro y mejor disfruta el día que vives, recuerda que nadie tiene asegurado estar el día de mañana. No es momento de hacerlo sino de ir por lo que quieres, amas y deseas. Serás el centro de atención en una reunión o fiesta que está por llegar. Momentos de ver al pasado y reinventarte en todo para seguir nuevos caminos, te has estancado un friego y has hecho tus metas y sueños a un lado por consolidar las metas y sueños de los demás. No cometas errores en las decisiones que tomes, analízalas con tu familia y con tu almohada y sigue el camino que llene tu vida y tu mente para que el día de mañana no te arrepientas. Ten cuidado con esas dudas pues lejos de ser beneficioso para ti pueden hacerte perder a quien amas y te interesa.

Géminis

Cambios en estados de ánimo cada vez más repetitivos, analiza qué es lo que está pasando pues podrías estar entrando en una etapa de depresión o ansiedad. Momento de grandes cambios pues podrías someterte a un cambio de imagen muy perro en el cual lucirás espectacular y te ayudará mucho a mejorar lo que viene siento tu autoestima. Eres muy sensible y te afectan muchas cosas, necesitas ser más maduro y ver a las personas como son, no pongas virtudes donde no las hay y no trates como Dios a quien te trata como cualquier cosa, empieza por devolver lo que recibes. No permitas que amores del pasado retornen mándalos mucho a la fregada que solo vendrán a estorbar y ocasionarte problemas. Cambia de actitud con tu familia, algunas veces eres muy duro y puedes juzgarlos mal, recuerda que son el tesoro más valioso y con los únicos que te podrías apoyar hasta el último momento. Momento de nuevas oportunidades en lo que viene siendo el área laboral, toma las decisiones que consideres y ve por eso que te deje más ganancia y te aleje un poco de la pobreza que pudieras estar atravesando en estos momentos.

Tauro

Una amistad empezará a verte con ojos de amor, tú sabrás identificarla inmediatamente si bien es cierto que no es lo que buscas la verdad es que se ha ilusionado con tu trato y manera de ser con él o ella; sino te interesa no le andes dando caldo con de calzón ni la andes ilusionando porque tarde o temprano pagarás esas consecuencias con alguien que te hará exactamente lo mismo. Andarás muy sensual y ganoso o ganosa estos días no te quedes con las ganas y busca quien te baje los calores, si eres soltero o soltera tendrás un gran catalogo pa’ escoger y si tienes una relación busquen nuevos lugares donde darle duro contra el muro eso hará más ardiente y fortalecerá la relación. Cuidado con pérdidas materiales o de dinero porque estarán a la orden del día. En la salud grandes mejoras si habías estado pasando por esos problemas. No te lamentes ni creas en chismes tontos que vendrán de tu misma familia. Aguas con dolores estomacales y perdidas de apetito, cuando te estresas o deprimes sueles enfermarte muy rápido. Momentos de nuevos proyectos y cambios que deberás de atender a la brevedad para que puedan rendir frutos. No te dejes menospreciar por nadie y date tu taco.

Aries

Se aproxima un viaje y un evento social en el cual conocerás muchas personas, una amistad surgirá en estos días la cual se perfila para durar el resto de tus días. Noticias falsas llegarán a tus oídos no creas lo que escuchas y más sino lo vieron tus ojos. Momentos inolvidables en familia y noticias de evento social en puerta se aproxima. Si tienes pareja es momento ideal de cambiar la rutina e innovar en la intimidad, el camasutra puede significar el arma perfecta para hacer tu relación más intensa y duradera, pero necesitas ponerte más perr@ que bonita. Se visualiza la preparación de un viaje y la posibilidad de un cambio radical en tu vida que será para bien. Cuídate mucho de enfermedades pues estarás expuesto a sufrir cualquiera estas en una etapa muy sensible y vulnerable. Es momento de creer en tus sueños y metas y todo lo que quieras y desees, pero no solo creer hay que ponerse a jala y trabajar si quieres lograr tus metas y tus objetivos. Vienen días grises y cambios laborales que podrían no beneficiarte del todo, pero sabrás encontrar la solución a cada problema que se te presente.

Sagitario

Oportunidades de un viaje se aproxima y con los grandes momentos que vivirás solo aprende a disfrutar y ser feliz. Una amistad te busca para contarte un secreto y pedirte tu ayuda. Debes aprender a ser más suelto del hocico pues solo así podrás decirle las verdades a esas personas que se han aprovechado de ti o han dicho tontería y media, ya no permitas que nadie pase esa línea, debes poner un alto a esas personas. Te vienen cosas muy buenas que tienes que aprovechar a la primera o podrías quedarte como el perro de las dos tortas, trata de aceptar todo lo que puedas siempre y cuando tengas la certeza que no quedarás mal con una de las partes. Cuida mucho tu alimentación para no volver a subir de peso. El amor no se manifiesta porque sigues viviendo en el pasado, cierra círculos y empieza ver a tu alrededor que existen varias personas que esperan su oportunidad. Cuidado con caer en la monotonía si tienes una relación pues eso afectará y dañará demasiado tu vida, no te creas de comentarios p3nd3jos que llegarán a tus oídos es momento de mandar todo eso a la mi3rd4 y quedarte solo con lo que te hace bien.

Capricornio

Cuidado con enfermedades dentro de la familia. Momento de cambiar tu forma negativa de ver a las personas, céntrate en las cosas buenas y en lo que en realidad importa y te deja algo de provecho. Ten cuidado con caídas y golpes pues estarás muy vulnerables a sufrirlos. Si tienes duda en tus sentimientos no des el siguiente paso. Ayuda a quien te quiere y olvida a quien te traiciona que no hay tiempo para amargarse por quien no vale la pena ni los riesgos. Cuidado con viajes de último momento podrían no resultar como esperas y con ello traer ciertos problemas económicos muy próximos. No te des una segunda oportunidad si todavía no has sanado de la primera decepción o engaño, necesitas tiempo para ti, para sanar, divertirte y ver por ti antes de volver a entablar una relación que lejos de nacer sola nacerá a la fuerza con motivo de sacar de tu corazón a exparejas así que ponte bien perra y deja de creer que con un clavo sacarás a otro. Momento de ponerte ya las pilas en tu trabajo para que logres sobresalir y ser alguien ya que si no lo haces solo caerás en tonterías y ese incremento o puesto jamás llegará. No permitas que cambios de ultima hora te pongan de mal humor sobre todo en el área sentimental. Te viene un dinerito extra, paga tus deudas porque en el mes de febrero entras en una racha en la cual andarás tronándote los dedos y no te quedará dinerito ni para el mayate.

Acuario

Momento de tomar decisiones en lo laboral pero también en cuestiones de amor para no seguir pasándola mal por tonterías que solo te quitan el sueño. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no desaproveches esa oportunidad que la vida te brinda, quizás la persona que está por llegar o a llegado a tu vida no sea lo que has buscado o esperado, pero a diferencia de amores pasados esta es más sincera y está sintiendo mucho cariño hacia tu persona. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas de las cuales pensabas que no ibas a salir. Momento de cambios, de buscar la evolución material y enfocarte en lo que en realidad importa y vale la pena, no te preocupes por lo que no tiene sentido, preocúpate por lo que puedes solucionar y cambiar para tu beneficio. Ten mucho cuidado con una persona de piel blanca que podría meterte en conflictos, necesitas poner distancia y más si tienes una pareja porque constituirá un problema. Cuidado con cambios en tu conducta pues podrías andar con un carácter de mi3rd4 que ni tu santa madre te aguantara, bájale unas rayitas y pone las pilas si es que quieres avanzar o sobresalir.

Piscis

Días de descanso y de paz espiritual, necesitas una limpia para poder deshacerte de malas energías andas cargado o cargada de envidias y eso te quita el sueño y te causa dolores en hombros y espalda. Aprende a conocer cada una de tus virtudes y defectos y cuando menos te acuerdes llegará la persona que te hará llegar al mismo cielo, deja de aflojar porque después ni adiós te dirán. Cuidado con un cambio laboral, no se ve buen escenario para llevarlo a cabo así que lleva las cosas más tranquilas y no te adelantes si tienes duda o desconfianza. Una amistad del pasado regresa con la cola entre las patas disculpándose por errores y aceptando sus culpas, aprende hacer un lado el orgullo y dar una segunda oportunidad. No permitas que comentarios de familiares te hagan dudar de tus planes y metas, recuerda que las personas son muy envidiosas y con tal de hacerte perder el rumbo son capaces de confundirte haciéndote andar caminos que no eran los planeados por ti a pesar de ser de tu propia familia. Aguas con amistades de redes sociales muchas no son de fiar y te pueden meter en chismes públicamente así que ve seleccionando quien en realidad vale la pena y quien no te sirve ni para ir a incomodar a su madre.