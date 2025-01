Hombre de Louisiana mató a puñaladas a su hijo, hermana y sobrino

Autoridades informaron que un hombre de Louisiana fue arrestado por apuñalar fatalmente a su hijo, hermana y sobrino, en lo que parece un ataque provocado por su condición de esquizofrenia.

El hombre de 30 años de Amite fue arrestado por tres cargos de asesinato en primer grado después de los asesinatos del jueves.

Los familiares identificaron a las víctimas como el hijo del sospechoso, Hayden Madison, de 1 año; su hermana, Rhonda Powell, de 40 años; y el hijo de Powell, Braylon Powell, de 10 años.

El sospechoso permaneció encarcelado en la parroquia de St. Helena el sábado, y un operador del sheriff dijo que no sabía si había visto a un juez o tenía un abogado, de acuerdo con The Associated Press.

La Oficina del Sheriff de la parroquia indicó que las tres víctimas estaban muertas cuando llegaron los agentes.

El sospechoso y su hijo vivían con Powell, según su prima Deondra Robertson-Warner, quien le dijo a WBRZ-TV que el día antes de los apuñalamientos, sus familiares lo llevaron a un hospital después de que comenzó a escuchar voces.

Sin embargo, el hospital le dio un tipo de medicamento diferente al que recibe normalmente, explicó Robertson-Warner, y se negó a internarlo en un tratamiento psiquiátrico a pesar de las solicitudes de sus familiares que dijeron que estaba actuando agresivamente.

“Nadie en ese hogar sobrevivió porque el sistema de salud mental le falló. Si lo hubieran internado, hoy estaría donde tenía que estar y el resto de mi familia estaría con vida”, dijo Robertson-Warner a WAFB-TV.

