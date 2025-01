Leticia Calderón revela que le robaron dinero de su cuenta de banco

Leticia Calderón se mostró sorprendida al enterarse por la prensa que Cynthia Klitbo había perdido sus ahorros por una estafa telefónica, donde le hicieron creer que hablaban de parte de su banco. Pero también reveló que ella también sufrió una considerable pérdida de sus ahorros.

Lety Calderón revela que fue hospitalizada porque no podía respirar: “Sentí que me moría”

“Yo también fui víctima, no de todo, porque mi banco luego luego bloqueó”, dijo la actriz. “Pues sí me robaron una parte importante de dinero, afortunadamente no toda, porque el banco lo bloqueó y pues el banco ya no se hace responsable, entonces sí es un peligro, qué miedo”.

Lety Calderón presume con gran orgullo que su hijo Luciano ya inició sus estudios universitarios

Entrevistada por Berenice Ortiz, Calderón le envió un mensaje a Kiltbo: “Lo siento muchísimo. ¿Qué puedes decir en estos casos? Te quiero mucho Cynthia. ¡Qué horror!” Ella explicó cómo salió adelante después de perder parte de sus ahorros: “Pues nada, resignándome, porque el dinero que fui a reclamar, el banco ya no se hizo responsable. Fue una cantidad importante, pero no lo que me iban a robar, estábamos hablando de más de 300 mil pesos, pero lo bloqueó el banco. Obviamente te da mucho coraje, evidentemente. Es dinero que puedes ocupar en otras cosas”.

Cuando Leticia se enteró de las declaraciones de Cynthia, acerca de que algunos “amigos” le habían pedido favores sexuales a cambio de prestarle dinero, exclamó: “¡Qué horror! No son sus amigos. ¡Terrible! Los amigos están incondicionalmente para ayudar y apoyar, no para cobrar”. Finalmente, le pidió a su colega que le llame: “Aquí estoy para lo que necesites. Cynthia, por favor, ya lo sabes amiga, a ti y a tu hija las quiero muchísimo”. Y sobre si le prestaría dinero, aseguró: “Lo que ella me pida”.

Sigue leyendo: