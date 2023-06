Lety Calderón presume debut como actor de su hijo Luciano junto a Angelique Boyer | VIDEO

Estamos que no cabemos de la felicidad después de que se diera a conocer que Luciano, el hijo mayor de Leticia Calderón, por fin debutara como actor en la televisión mexicana.

Es el sueño que le perseguía desde tiempo atrás, siguiendo los pasos de la familia. Esto fue posible gracias al reconocido productor, Juan Osorio, quien lo invitó a ser uno de los policías de la trama.

A través de las redes sociales, la protagonista de “Esmeralda” puso el momento en que se grabó la escena, desde el momento en que el joven se preparaba detrás de cámara con su uniforme de policía y un chaleco antibalas, hasta los cuadros posteriores, cuando todo el foro se unió en un aplauso para él.

Esto provocó que la ovación general en el set, mientras el joven festejaba a lo grande, con gestos de emoción, y sostenía el arma de utilería en sus manos.

En las imágenes se le ve su rostro de felicidad por cumplir uno de sus sueños, y más al estar al lado de su famosa madre. Quien la acompañó en cada momento de su escena.

Pero ahí no acabó todo, pues después llegó el momento de ver la escena en vivo, en un horario estelar de la televisión nacional.

Estaban en el cuarto con su abuela, y empezó a gritar de felicidad, junto a sus familiares. Un momento inolvidable para todos que marca su debut como histrión.

“Fue un gran día para mi hijo. Gracias a todos por hacer de un sueño una realidad. Jamás lo olvidaremos” LETICIA CALDERÓN

Escribió Leticia Calderón en las fotografías y videos que acumularon más de 63 mil likes y decenas de comentarios deseándole lo mejor en esta nueva etapa profesional.

Dicha escena fue parte del final de la telenovela “El Amor Imposible”, la cual se encuentra viviendo los últimos capítulos.

Este proyecto es encabezado por Juan Osorio y cuenta con las participaciones de Angelique Boyer, Danilo Carrera, Emiliano González, Alejandra Ambrosi, Leticia Calderón, así como Marlene Favela. View this post on Instagram A post shared by Lety Calderón (@letycalderon79)

