Gaby Spanic se compara con Thalía y afirma: “Yo también soy una reina en el mundo”

Gaby Spanic fue recibida en el aeropuerto de la Ciudad de México por varios reporteros, con quienes habló de diversos temas, pero cuando se mencionaron los comentarios que hizo el año pasado sobre Thalía en el reality show “Secretos De Villanas”, su actitud cambió y se puso a la defensiva.

Spanic exclamó: “Ya basta con esa historia, por favor, ese es chisme viejo”. Pidió a la prensa que no dijeran que todos estuvieron en contra de ella por hablar de la cantante: “De verdad no generalicen, porque yo tengo también fans en todas partes del mundo, no soy una improvisada, yo también soy una reina en el mundo, total”.

Respecto a si le han afectado las críticas que recibió en redes sociales por parte de los seguidores de la cantante, la venezolana comentó: “¿Qué críticas? Si la mayoría de los comentarios dicen: ‘Hasta que por fin alguien lo dijo’, o sea, de verdad no nos hagamos’.

Gaby también cuestionó a un periodista: ‘¿Te mandaron a decir eso para perjudicarme? Porque hay gente que se deja comprar para decir cosas que no son y para fregarme la vida. Como yo no tengo a nadie poderoso que me defienda a mi lado…Así como todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, yo también la tengo. De mí han dicho tantas cosas que son mentiras”.

Spanic dijo que también es fan de Thalía: “Yo a ella la amo, escucho sus canciones, la sigo en las redes sociales, lo pueden ver. Ella a mí no. No me importa”. Sobre Laura Zapata, de quien se hizo amiga a partir del reality show, comentó que ambas comparten el mismo apellido. “La amo, es una mujer transparente, una mujer sincera que no dice mentiras. Me encanta, y fíjate que ella es Utrera (el padre de Laura se llamaba Guillermo Zapata Pérez de Utrera), y yo soy Gabriela Elena Spanic Utrera, y sí, somos familia. ¿Se imaginan? Thalia, Laura y yo, familia. Qué divertido, qué divino”.

¿Qué fue lo que dijo Gaby Spanic de Thalía?

En el programa “Secretos De Villanas” Gaby Spanic hizo unos comentarios sobre Thalía que causaron polémica. Dijo que ésta “era una obrera asalariada como cualquier mortal, y no era la mejor cantante ni la mejor actriz. De repente se casa y sube al nivel de Cher, de Madonna“.

Días después Spanic dijo que había recibido amenazas de muerte por esas declaraciones, pero no se retractó: “¿Y cuál es la mentira? Todos hemos sido asalariados. O sea, qué bueno que tienen lindo matrimonio, que se amen, que se quieran, una linda familia. Hasta en el show se dijo que (ella) era una cazafortunas”.

