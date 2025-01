Canelo Álvarez sobre Crawford: “Quizás si vean esa pelea”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón unificado de peso supermediano, comentó que existe una gran posibilidad de que los fanáticos del boxeo puedan ver una pelea ante Terence Crawford muy pronto.

En una entrevista con Mike Coppinger para The Ring Podcast, Canelo Álvarez expresó que siempre está abierto a hacer buenos combates, pero que todavía no sabe si el duelo con Crawford se concretará.

“La gente quiere ver esa pelea y quizás si vean esa pelea. No sabemos aún, pero quizás sí vean esa pelea. Siempre estoy abierto para las buenas peleas. Y no me malinterpreten, él es un buen peleador, tiene habilidades realmente buenas y todo, y quizás sí veamos esa pelea. No lo sabemos aún”, dijo.

Terence Crawford solo quiere que Canelo Álvarez le dé una oportunidad. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Según algunos reportes de periodistas, la posibilidad de que el duelo entre ambos se dé ha aumentado y se maneja septiembre como la posible fecha para que el tapatío y Bud Crawford suban al ring.

De hecho, el campeón unificado mexicano aseguró que está dispuesto a darle una oportunidad al estadounidense tras conocer a Turki Alalshikh en la entrega de los premios de The Ring realizado este fin de semana en Londres, Inglaterra.

Si este duelo se llegase a concretar, gran parte de los expertos en el deporte pronostican que Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al tapatío, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema porque el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer a al campeón de 168 libras en su propio terreno.

Por ahora, Canelo Álvarez está negociando con Alalshikh un acuerdo de tres peleas y una de ellas será ante Crawford. Además, de acuerdo con William Scull -campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)- el mexicano se reunirá con él para planificar una disputa de unificación.

Turki Alalshikh confía en que pronto se darán buenas noticias sobre el duelo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

