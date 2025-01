Así es el restaurante que Mr. Tempo abrirá en California tras los incendios

El empresario Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo y quien hace unos años fuera relacionado con Chiquis Rivera, está de manteles largos, pues en cuestión de días abrirá su nuevo restaurante en medio de la crisis que se vive en el estado de California a causa de los fuertes incendios que se han registrado en la zona.

Aunque desde finales de diciembre anunció la apertura de Tempo Geisha, su nuevo concepto gastronómico, no será, sino hasta el próximo 5 de febrero, que el lugar abra por primera vez sus puertas al público.

“Estrenamos nuevo concepto 10 años después en una de las ciudades que vio nacer el concepto Mr. Tempo, BREA! Por eso nos mudamos a una nueva locación más grande y con un nuevo concepto. MUY PRONTO”, se lee en el anuncio que lanzó el pasado 24 de diciembre en sus redes sociales.

Por lo que pudimos saber la nueva apuesta gastronómica de este empresario ofrecerá a sus comensales todo tipo de platillos de la cocina japonesa, pero también de la mexicana, así como mariscos y cortes de carne premium, por lo que habrá platillos para todos los gustos y paladares.

El establecimiento, ubicado en 101 E Imperial Hwy, Brea, CA, llama la atención por su fachada de ladrillo y por sus grandes ventanales, pero también por sus interiores, los cuales, al igual que el menú, fusionan la cultura mexicana y la japonesa, habiendo incluso elementos que hacen referencia al Día de Muertos y a las geishas.

La apertura del nuevo emprendimiento del ex de Chiquis Rivera no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes de inmediato lo llenaron de corazones rojos y de decenas de comentarios, pues hay que recordar que Mr. Tempo fue uno de los empresarios que más ha apoyado a los californianos durante los incendios que se han registrado en el estado en las últimas dos semanas.

Los rumores de relación entre Mr. Tempo y la hija de Jenni Rivera comenzaron luego de que fueran vistos besándose, en el 2020, en el lobby de un hotel, lo que desató de inmediato las especulaciones de romance entre ellos.

Ambos se conocieron por cuestiones empresariales, pero, al parecer, de hablar de negocios pasaron hacerlo del amor, aunque su relación nunca se afianzó, sino que él llegó a la vida de ella en un momento muy vulnerable, justo después de su separación de Lorenzo Méndez.

“Él me hizo sentir de nuevo que era una mujer deseable. Así que, en lugar de detenerme en ese momento para reflexionar, me dejé llevar y bajé la guardia. La química era de otro mundo, y yo estaba vulnerable y necesitaba ese tipo de atención; solo quería que alguien me hiciera sentir amada. Y de eso soy culpable. Lorenzo y yo nos habíamos separado legalmente el 16 de septiembre, así que después de eso todo valía”, declaró Chiquis en su momento.

