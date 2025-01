Qué dicen las expertas en imagen sobre el nuevo retrato de Melania Trump en la Casa Blanca

La Casa Blanca publicó el lunes el retrato oficial de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

La fotografía fue tomada un día después de que su esposo, Donald Trump, jurara el cargo de presidente. Se trata de un retrato en blanco y negro que la muestra con un traje de negocios oscuro y camisa blanca mientras apoya las manos en una mesa reflectante en el Salón Oval Amarillo.

De fondo se ve el Monumento a Washington, uno de los símbolos de la capital de EE.UU.

El retrato fue realizado por Régine Mahaux, una fotógrafa belga que lleva más de 20 años fotografiando a la familia Trump.

Ella también fue la responsable del retrato oficial de la primera dama en 2017, durante el primer gobierno de Trump. “Me sentí muy honrada de ser elegida para fotografiar este retrato oficial por segunda vez”, dijo Mahaux a la BBC el lunes.

“Como artista, trabajar con una mujer tan inspiradora es un gran privilegio. Es muy perfeccionista y se implica mucho en el proceso creativo”.

Melania Trump, que un tiempo fue modelo, está acostumbrada a que los críticos analicen sus elecciones de ropa y sus poses.

Esto es lo que dijeron las expertas en imagen.

“Una persona de confianza”

Gwendolyn DuBois Shaw. Directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Pensilvania. Ha curado la exposición Every Eye is Upon Me: Primeras Damas de los Estados Unidos en la National Portrait Gallery de Washington DC.

Al igual que el retrato oficial del primer gobierno de su marido, también obra de la fotógrafa favorita de los Trump, Régine Mahaux, esta imagen de Melania Trump la muestra vestida con traje de negocios y posando frente a una ventana.

Mientras que la ventana de la primera imagen era reconocible para los aficionados a la Casa Blanca, ya que estaba situada en los aposentos familiares de la mansión presidencial, ésta, situada en el Salón Oval Amarillo frente a la Elipse, muestra el Monumento a Washington situado justo a la izquierda, detrás de la primera dama.

Llama la atención la correlación entre su cuerpo y este conocido obelisco, símbolo del poder investido en la primera presidencia.

Su pose, con las puntas de los dedos firmemente colocadas sobre una mesa notablemente reflejante, parece comunicar una disposición a “ponerse manos a la obra” y actuar en el papel único de anfitriona y defensora de los desposeídos que los estadounidenses han esperado históricamente que desempeñen las primeras damas.

Melania Trump se siente extraordinariamente cómoda ante la cámara, y probablemente esto tenga mucho que ver con su pasado como modelo. Pero creo que la relación que ha desarrollado con Mahaux en las últimas dos décadas explica la mayor parte de esa facilidad.

Confía en esta fotografía para que la haga aparecer segura, serena y con clase.

Régine Mahaux/Casa Blanca: Su primer retrato, publicado en 2017, mostraba a la primera dama con los labios entreabiertos en una sonrisa discreta.

Para ser buenas en su trabajo, las modelos deben ponerse en manos del fotógrafo que dirige la sesión y confiar en que las imágenes resultantes sirvan para su propósito. Esto es fundamental para la ecuación.

Trump confía en que Mahaux transmita con precisión su mensaje, sea cual sea. El mensaje de esta foto es que la primera dama ha pasado del espacio marginal de los aposentos familiares a la sala situada justo encima del Despacho Oval.

Parece dispuesta a ejercer más poder del que parecía reacia en su primera estancia en la Casa Blanca. Y, sin embargo, se ha colocado firmemente detrás de esa mesa ultrabrillante, manteniendo una pequeña frontera entre ella y el espectador.

Manteniéndose un poco misteriosa, un poco enigmática y un poco inescrutable.

“En desacuerdo con el papel tradicional”

Ellie Violet Bramley, escritora de moda.

Desde el traje hasta la postura, el nuevo retrato parece cuidadosamente orquestado para transmitir un tipo de poder que parece en desacuerdo con el papel tradicional de la primera dama, de suavizar la presidencia a los ojos del público y hacerla parecer más humana.

A diferencia del conjunto de influencias militares que lució el día de la toma de posesión, éste es un look más acorde con el poder corporativo. Lo mismo cabe decir de la postura: la posición de las manos sobre la mesa parece querer señalar una especie de intención empresarial; después de todo, se ha informado de que la primera dama ha estado “preparándose intensamente” para la Casa Blanca en esta ocasión.

Los detalles pueden tener muchas lecturas.

Puede que lleve la camisa desabrochada, en contraste con la estricta sastrería abotonada de la semana pasada, pero sus hombros están afilados y acentuados. Sus anchas solapas podrían recordar a los trajes del Nueva York de los años 80, una época y un lugar en los que el marido de Melania se curtió, pero la silueta es más esculpida y moderna.

Getty Images: El traje de Melania Trump llamó la atención durante la investidura de su esposo.

Durante la primera presidencia de Trump, ella se mantuvo en silencio, salvo la vez que usó una chaqueta con el lema “Realmente no me importa, ¿y a ti?” en un centro de detención de niños inmigrantes, y su plataforma Be Best, que tenía objetivos un tanto vagos, como la promoción de una vida sana.

Esta vez, sus apariciones han dejado entrever un segundo periodo más intencionado. El monumento a Washington aparece al fondo, situándola en la capital y no en sus residencias de Nueva York o Mar-a-Lago (Florida).

También han desaparecido el enfoque suave, la media sonrisa y los labios entreabiertos de su pasado retrato oficial en la Casa Blanca. También ha desaparecido el color: esta vez es en blanco y negro.

Hay mucho que leer en sus ojos. El mero hecho de que miren tan directamente a la cámara, y al espectador a su vez, en contraste con el día de la toma de posesión, cuando optó por un sombrero escocés que ocultaba sus ojos, es digno de mención.

Pero aunque el contacto visual puede ser una forma de acercamiento, en este caso no lo es. Si anteriores primeras damas como Michele Obama y Jill Biden hicieron de la accesibilidad su marca, en su retrato oficial, Melania sigue siendo enigmática.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.