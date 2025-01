Fernando Valenzuela recibe premio póstumo de cronistas de Los Ángeles

La celebración anual de los cronistas deportivos del sur de California contó como es costumbre con la presencia de varias figuras legendarias del micrófono, pero en el evento realizado este martes también se honró de manera póstuma a Fernando Valenzuela por su trabajo en la cabina de transmisiones.

Como cada año, los talentos más destacados de radio y televisión en los deportes del área de Los Ángeles acudieron a la ceremonia de entrega de premios, incluyendo la clase 2025 del Salón de la Fama de Southern California Sports Broadcasters (SCSB), la organización de su tipo más grande y distinguida de los Estados Unidos.

Los talentos que trabajan en las transmisiones de los juegos y programas de Los Angeles Dodgers dominaron la premiación. El equipo azul tuvo una temporada espectacular que culminó con el título de la Serie Mundial en contra de los Yankees de Nueva York.

Fernando Valenzuela fue uno de los varios talentos de los Dodgers galardonados en la 33a. ceremonia de SCSB realizada en un salón del Club de Golf Lakeside, en la ciudad de Burbank. El “Toro” de Etchohuaquila trabajó casi completa su temporada 21 como analista en español de los Dodgers antes de dejar sus labores poco antes del inicio de los playoffs.

Pete Arbogast, longevo narrador de fútbol americano, presidió la ceremonia a lo mejor de la crónica deportiva del sur de California en 2024 ante decenas de destacados comunicadores. Crédito: Ricardo López J. | Impremedia

Valenzuela, antes de morir, deseó un triunfo de Dodgers sobre Yankees

Fernando Valenzuela falleció el 22 de octubre, en la misma semana en la que los Dodgers comenzaron a disputar la Serie Mundial contra los Yankees. Su muerte puso de luto al béisbol, al sur de California y a todo México. Y se convirtió en una inspiración extra para los Dodgers en su camino al título.

Pepe Yñiguez, narrador en español de los juegos de los Dodgers, recordó a su compañero de 21 temporadas en la cabina de transmisiones.

“Recuerdo cuando un día me dijo: ‘¿Qué estoy haciendo aquí?… Para mí fue más fácil pitchear que narrar los juegos’… Recuerdo que en 2001 o 2002 me dijo: ‘Creo que esta va a ser mi última temporada. Me quiero retirar’. Era su primera temporada”, relató Yñiguez entre risas sobre esos primeros días de Valenzuela como analista de radio.

“Fue un gran tipo. Fue un hombre divertido”, agregó Yñiguez, quien también recordó cuando Valenzuela, ya muy enfermo, le dijo durante uno de sus últimos partidos en septiembre que esa sería su última temporada y que luego la leyenda del béisbol agregó una petición final:

“Si van a la Serie Mundial, si Dodgers van a la Serie Mundial, derroten a los malditos Yankees. Eso sería grandioso para mí”.

Más premios para talentos de los Dodgers y los nuevos inmortales

José Mota, el versátil comunicador dominicano que trabaja para los Dodgers, obtuvo el premio de mejor narrador en español del año pasado y de esa manera los campeones del mejor béisbol del mundo hicieron el doblete en cuanto a narradores, pues el premio de televisión en inglés fue una vez más para Joe Davis, el hombre que reemplazó al inmortal Vin Scully hace varios años.

Davis también obtuvo el premio de la mejor narración por su épico relato del jonrón 50 de Shohei Ohtani (arriba). Orel Hershiser, otro grande de los Dodgers, fue nombrado el mejor analista de color en TV, mientras que Rick Monday se llevó el de radio, y Kirsten Watson recibió el premio al mejor reportero(a) de campo. Además, SportsNetLA, el canal oficial de los Dodgers, obtuvo el premio por el mejor programa.

Charley Steiner, Frank Bull (póstumo), Larry Stewart, Lawrence Tanter y Roy Firestone fueron celebrados como nuevos integrantes del Salón de la Fama del SCSB.

Lawrence Tanter, quien ha sido el anunciador en la arena de los partidos de los Lakers desde hace cinco décadas, fue uno de los nuevos ingresados al Salón de la Fama de los cronistas del sur de California. Crédito: Ricardo López J. | Impremedia

Steiner ha sido talento de radio y televisión desde los años 70 y ha sido narrador de los Dodgers por 20 años. Bull fue un pionero en la crónica del béisbol local y también fue anunciador del estadio en los juegos de los Rams. Stewart fue un gustado columnista de Los Angeles Times dedicado a la cobertura de transmisiones y cronistas. Tanter ha sido el parlante en los juegos de los Lakers por cinco décadas. Y Firestone es considerado uno de los más destacados conductores y entrevistadores de deportes locales y nacionales.

Pete Arbogast, el longevo cronista de fútbol americano de los Trojans de USC, fue premiado como el mejor narrador de radio. Arbogast es el presidente en turno de SCSB.

