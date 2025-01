En video, Alicia Machado pide que pare el odio hacia ella por hablar de Selena Gomez

Alicia Machado recurrió a sus historias de Instagram para publicar un video en el que pide a los fans de Selena Gomez parar el odio hacia ella y su hija Dinorah, luego de los comentarios que hizo hace unos días sobre la cantante y que siguen causando polémica.

En el clip, la ex Miss Universo aparece en su casa y dice: “Están ofendidísimos por una cosa que escribí impulsivamente cuando vi a esta chica, que me encanta su música, por cierto. Y llevan un drama con eso. Dios mío, me han amenazado hasta de muerte. Ya fueron a tratar de meterse hasta con mi hija. A metérsele en sus redes y decirle que su papá es un narco.

“Yo ¿cómo me siento? Estoy bien, bueno, estoy en*********** porque creo que se les va la mano. Está bien, los fans de Selena: ya dejen el fanatismo. Yo a la muchacha en ningún momento ni la mandé a adelgazar, ni la insulté ni la ofendí, cálmense. Además, ni que fuera la Virgen de Guadalupe, tranquilícense. El mundo está lleno de una idolatría, por eso es que estamos como estamos”.

Machado se mostró molesta en cuanto a que la gente aproveche la situación para hacer comentarios de Dinorah: “Ya mi vida, ya, ya superen el tema de mi hija, por favor. Es que a mí me pasó todo lo que le pasó a Selena Gomez dos veces, tres veces. Después de que a mí me paso todo eso, yo sobreviví, y yo ahora tengo la autoridad para decirle a la gente que hay que hacer ejercicio, que hay que comer saludable.

Alicia comentó que era necesario para ella publicar el video a manera de desahogo, pero también pidió conocer a Selena Gomez: “Es más, a mí me encantaría, aprovechando este escándalo que han armado con lo que yo escribí, preséntenme a Selena. A lo mejor yo la quiero conocer, a lo mejor ella no tiene ni la más remota idea, la mínima p*** idea quién soy yo. Muy probablemente ella no sabe quién soy.

“No tiene ni idea quién es esta doñita, esta mujer ya de la tercera edad, que le ha dicho que la depresión la mejor manera de curarla es yendo al gym, mi amor, y tomando proteína. Tienes que ir al gym, para que la depresión salga”.

Machado también se refirió a ciertos comentarios que le hicieron en cuanto a sus recientes trabajos: “La reina de los realitys me llaman a mí. ‘Es que ahora sólo haces realitys‘. Bueno, mi amor ¿y de qué vamos a vivir? A ver, porque a mí todavía no me llaman para que haga una (película) “Emilia Pérez”. Cuando me llamen, y me nominen a 18 Golden Globes o 45 Oscares, a lo mejor. Pero mientras tanto, mi vida, me tocará hacer muchos realitys, y vivir de muchas proteínas y perfumes. Me encanta”.

Por último, la ex reina de belleza dijo que ella aguanta todas las críticas, y que esperará a que los comentarios negativos dejen de llegar a sus redes sociales: “Y dejen de estarse metiendo en mi Instagram a mentarme la madre porque le dije a Selena Gomez que se tomara mis proteínas y que fuera al gimnasio, porque la niña tiene depresión, porque vive llorando, es todo. Su música es fabulosa. La chamaca es hipertalentosa. Qué pena, hizo una mala película, ya. A todos nos pasa”.

