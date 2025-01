Niurka critica a Alicia Machado por los comentarios que hizo de Selena Gomez

Desde que Alicia Machado dijo que para ella la comunidad cubana en Estados Unidos no merece una representante como Niurka Marcos, ésta la ha criticado duramente, y ahora volvió a hacerlo, luego de que la ex Miss Universo escribiera un mensaje junto al video que publicó hace unos días Selena Gomez, pidiéndole que estudiara español y que se fuera al gimnasio.

Entrevistada para el programa de televisión “Venga La Alegría” Niurka dijo que el mensaje que escribió Alicia para Selena reflejó mucho ego: “Ella está ciega de arrogancia, de soberbia, y yo creo que ni ella misma se da cuenta que cada vez se pone la soga más al cuello. Alicia Machado no tiene bandera. Ella es ella, y el beneficio para ella, y lo que ella necesita, y lo que le aporte a ella. Ella no se tienta el corazón, no se pone la mano en el pecho por nadie más que por ella”.

En el clip que Gomez publicó se mostró deprimida y llorando por las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos. Niurka criticó que Alicia tomara esto a la ligera: “O sea, ¿cómo vas a ponerte a hablar así tan horrible de una mujer que está pasando una situación tan grave, como es el desplazamiento de sus paisanos? Refiriéndose a la venezolana, agregó: “México es la plataforma más importante de Latinoamérica, la más fuerte, la que ha lanzado a muchísimos artistas, incluyéndola a ella”.

La vedette cubana tampoco estuvo de acuerdo en que Machado le recomendara estudiar español a Selena Gomez: “Habla español. ¡Pero si todos los que entramos a Estados Unidos sentimos la responsabilidad, la obligación! Porque nos inculcan: ‘Hablan inglés’. Entonces no la entiendo. Tú sabes, (Selena) está hablando inglés porque está en un país (en el que) todos hablan inglés cuando se comunican entre ellos. Si estuviera hablando con alguien hispano, bueno, hablas español porque eres bilingüe y ya”.

En medio de la polémica, Alicia Machado ha reafirmado los comentarios que hizo acerca de Selena Gomez. Recientemente acudió al programa “La Mesa Caliente” y dijo que nunca fue su intención ofender a la actriz, pues ella tuvo los mismos problemas que Gomez en cuanto a su físico. La venezolana ha recibido muchos comentarios negativos en sus redes sociales, que han sido dirigidos tanto a ella como a su hija Dinorah.

