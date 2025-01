Ricardo Peláez arremete contra Martín Anselmi

Martín Anselmi no salió bien del fútbol mexicano. El estratega argentino dejó el banquillo de Cruz Azul justo al iniciar el Clausura 2025. Ricardo Peláez criticó las formas en las que se desarrolló su salida y cuestionó el silencio del argentino mientras estaba en México.

El exentrenador de Independiente solo dirigió tres partidos en el torneo Clausura 2025. La Máquina quedó a la deriva luego de que las negociaciones de Anselmi con el Porto fueran por buen puerto. Ricardo Peláez cuestionó que el argentino no ofreciera su versión de los hechos antes de que se marchara a Portugal.

“Tuvo que alejarse a más de 8 mil 712 kilómetros para abrir la boca no tuvo el valor de hacerlo aquí en la CDMX, dice que no lo dejaron tuvo los micrófonos, todos lo vimos en el aeropuerto para dirigirse a la afición y no quiso hablar no tuvo el valor de hacerlo, qué cinismo de verdad”, dijo Peláez en sus redes sociales.

¡Vaya cinismo de Anselmi! pic.twitter.com/4xLmB7VHKP — Ricardo Peláez L (@RPELAEZ9) January 27, 2025

Qué dijo Martín Anselmi

Ya en Portugal, en el anuncio oficial del argentino en el banquillo del Porto, Martín Anselmi considera que Cruz Azul no asumió correctamente su salida, desde el punto de vista comunicacional. Anselmi aseguró que lo difamaron.

“Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir, negociaron y aceptaron una propuesta del Porto; sin embargo, cambiaron las reglas del juego, me difamaron y me ensuciaron ante los medios”, dijo el argentino.

Cómo le fue a Martín Anselmi en Cruz Azul

En enero de 2024, Martín Anselmi asumió el banquillo de Cruz Azul. Esa fue la primera experiencia del argentino en el fútbol mexicano.

Martín Anselmi dirigió a Cruz Azul durante 51 partidos. En esta cantidad de encuentros, el estratega sudamericano dejó un registro de 28 victorias, 11 empates y 12 derrotas.

