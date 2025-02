Chivas y su técnico en crisis al empatar 1-1 con Querétaro

Nadie hubiera pensado que la adaptación del técnico español Óscar García Junyent en las Chivas del Guadalajara estaría lleno de espinas y pocas flores, como quedó demostrado con el pobre empate que registraron contra el débil Querétaro 1-1 en el estadio Akron.

Lo grave no fue el empate y mucho menos el punto, pues al final sumar siempre será mejor que restar, pero lo grave es la falta de funcionamiento que tiene el equipo donde las piezas siguen sin carburar con una sola victoria, por 2 empates y 2 derrotas al hilo que tienen en las cinco fechas disputadas en el torneo Clausura 2025.

Realmente la propuesta del Guadalajara sigue dejando que desear y eso es lo grave, pues la idea del técnico español sigue sin ser muy clara más allá de que ahora echó mano de su delantera de lujo con Javier “Chicharito” Hernández, Roberto “Piojo” Alvarado, Jonathan Yael Padilla y Hugo Camberos que pusieron en predicamentos la portería de Guillermo Allison.

Pero lo malo aconteció que mientras generaron peligro tuvieron a su rival en un puño, pero con la ausencia de su entrenador en la banca suspendido por conducta violenta al querer agredir al colombiano James Rodríguez en el partido pasado, empezaron a tener lagunas en su funcionamiento que fue aprovechado por el Querétaro para sacar el valioso empate.

Chivas pudo ganarlo, pero

La realidad es que el fútbol es injusto y cuando las cosas no salen, pues por más esfuerzos no salen en verdad, pues en la primera mitad no pudieron aprovechar su dominio y el juego vertical del novato Hugo Camberos quien pudo coronar su actuación con un golazo cuando en un tiro centro estrelló el esférico en uno de los postes.

Camberos siguió como dolor de cabeza contra la meta de los Gallos, pero nada parecía poder meter el esférico en las redes hasta el minuto 31 cuando José Castillo mandó un centro a primer poste donde Yael Padilla recibió de primera intención con la zurda para acomodarse el esférico y de media vuelta rematar hacia Allison que no pudo detener el esférico metiéndosele debajo del cuerpo.

Chivas siguió presionado en la segunda mitad y en el minuto 58 Fernando Beltrán por poco clarea a Allison, pero este pudo aguantar a pie firme controlando el esférico y manteniendo a Chivas a raya no obstante su control a las acciones.

Pero vino el acabose cuando el técnico Óscar García Junyent desde las tribunas mando varios cambios que en lugar de potenciar al Guadalajara lo debilitaron y permitieron que el Querétaro tomara control a las acciones al grado de que en una jugada Castillo detuvo a Preciado para ver la tarjeta roja y dejar al Guadalajara con el alma al desnudo,

Así vino el minuto 64 cuando en una triangulación de Querétaro la escuadra visitante logró el gol del empate en una triangulación que firmó Aldahir Pérez llegando a la cita con un balón en diagonal dentro del área de Chivas y con ello puso las cosas 1-1 en un resultado que le bajó las pilas a las Chivas.

Querétaro inclusive en los minutos finales por conducto de Brian Rubio tuvo la gran opción de anotar el gol de la victoria, pero su remate salió desviado cuando era más difícil fallarla, que meterla a las redes del Guadalajara.

