Crece el miedo de los agricultores en Oxnard por las redadas

La esposa de Amadeo Sumano, un trabajador agrícola oaxaqueño de los campos de Oxnard no ha querido salir de casa ni siquiera para llevar a sus hijos al parque o a la tienda.

Por su parte, Amadeo, padre de tres hijos nacidos en Estados Unidos declaró que no salió a protestar la noche del viernes en las calles de la ciudad contra las políticas de inmigración del presidente Donald Trump que han causado pánico en las comunidades inmigrantes.

“Tengo miedo, pero estoy teniendo precaución”, dijo el trabajador agrícola, quien el sábado decidió salir de su casa exclusivamente para ir a lavar la ropa suya y de la familia.

En la ciudad de Oxnard, situada a 61 millas al norte de Los Ángeles, el 27 de enero, agentes de inmigración arrestaron a tres personas, incluyendo al esposo de una mujer que se encontraba en el interior de un automóvil cuidando a su bebé.

“Lo más triste es los niños llorando”, escribió Amadeo Sumano, en el video que publicó en las redes sociales y en donde se muestra a tres camionetas sin placas.

Agentes de ICE sacaron al hombre, quien tenía en sus manos a un bebé y se lo llevan en una camioneta Todoterreno negra. Otros dos hombres fueron arrestados en el lugar, frente a la lavandería Coin Wash de la calle C.

La mujer, sin saber cómo reaccionar solamente escucha a uno de ellos testigos que grabó las imágenes: “Señora, ya se lo llevaron”. Ella, quien habla Mixteco y poco español, fue sacada de las instalaciones de WIC.

Amadeo Sumano, un campesino oaxaqueño con una amplia conciencia social para defender sus derechos. Crédito: Cortesía

MICOP toma el caso legal

La veracidad del caso fue confirmada por Juvenal Solano, director de organización comunitaria del Proyecto de Organización de Comunidades Indígenas Mixtecas (MICOP) de Oxnard.

“Desafortunadamente se llevaron [los agentes de ICE] a un miembro de la comunidad a la que servimos”, dijo Estrada, a La Opinión. “La esposa de la persona [arrestada] nos llamó para pedir ayuda, cuando todo ya había pasado”.

En la actualidad, el departamento legal de MICOP está trabajando en el caso del trabajador agrícola.

“[Las autoridades de inmigración] Lo tienen retenido”, dijo. “Todavía se encuentra en el país”.

Estrada informó que la organización comunitaria defensora de los inmigrantes está teniendo talleres de información en la comunidad para que las personas tengan “un poco de calma, porque con el miedo no ganamos nada”.

De hecho, en MICOP una de las primeras acciones que tomaron fue realizar un foro comunitario, desde antes de la toma de posesión de Donald Trump, para hablar a la comunidad de sus derechos, independientemente de su estatus migratorio, y las tarjetas rojas de “Conoce tus Derechos” ya son escasas.

“Sí se puede, mi gente”.

A raíz de este incidente y de los numerosos rumores de redadas, casi un millar de estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Oxnard protestaron en la zona de Plaza Park en contra de la presencia de “la migra” en sus comunidades.

Los estudiantes de la secundaria Del Sol High School y de la escuela intermedia Cesar E. Chávez formaron una larga fila, portando banderas de México y enviando mensajes como “No muerdas las manos que te dan de comer”, “Necesito a mi papá”, “mexicana orgullosa”, “Morena y Orgullosa” o “Inmigrantes hacen grande a Estados Unidos. Para las deportaciones” o “Sí se puede, mi gente”.

Y al unísono, también gritaron en numerosas ocasiones: ¡La raza unida, jamás será vencida!”.

Por la noche del viernes, unas 200 personas salieron en sus automóviles a lo largo de Bryce Canyon Avenue para manifestar su repudio a las políticas del presidente Trump, ondearon banderas de México y quemaron fuegos pirotécnicos.

“Nadie fue arrestado ni nadie resultó herido”, dijo a La Opinión el sargento David Castillo, del Departamento de Policía de Oxnard.

El temor que se ha apoderado de la comunidad de inmigrantes ha incidido para que otros distritos escolares en Ventura, Santa Paula, Salinas, Simi Valley y Conejo Valley estén experimentando un aumento en el ausentismo escolar.

El sábado, el Distrito Escolar de Santa Paula organizó un taller para voluntarios y formar un grupo de defensa de inmigración en el condado de Ventura.

“Solo el pueblo salva al pueblo”, dice la convocatoria.

Policías y alguaciles no cooperan con ICE

De igual manera, el alguacil del condado de Ventura, Jim Fryhoff ratificó que, como agente de la ley, tenía que dejar en claro que, “históricamente” sus hombres no han participado en aplicar las leyes de inmigración.

“No pretendemos cambiar esa práctica”, afirmó el alguacil, quien argumentó que “comunidades seguras necesitan servicios efectivos de aplicación de la ley, y, para ser efectivos, necesitamos la confianza y la cooperación entre los residentes y los agentes y oficiales que han jurado protegerles”.

El mensaje de Fryhoff fue avalado por el fiscal de distrito, Erik Nasarenko, y los jefes de policía Tony Lee (Ventura), Jason Benites (Oxnard), Michael T. Federico (Port Hueneme), Steve Shorts (Simi Valley), Don Aguilar (Santa Paula), así como el capitán Jarod Primicerio de la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

“No queremos que el miedo por su estado migratorio detenga a algunos miembros de nuestras comunidades de interactuar con los oficiales y alguaciles, especialmente si son víctimas o testigos en casos criminales”, añadió Fryhoff en su mensaje a la comunidad.

Sin embargo, aclaró que, solamente en casos raros y cumpliendo con la ley de California SB 54, los no ciudadanos que son sometidos a responder o condenados de crímenes específicos pueden ser transferidos a las autoridades federales de inmigración desde la cárcel del condado.

En 2023 y 2024 fueron puestos tras las rejas un total de 43,761 personas en el condado de Ventura, provenientes de varias agencias del orden. De ese número, solamente 88 personas fueron removidas por oficiales de inmigración, es decir, el 0.2%. Sus cargos incluyeron delitos como actos lascivos con niños, asalto con arma mortal, incendio provocado y robo.

Peligro de perder derechos ganados

Armando Elenes, secretario-tesorero de la Unión de Campesinos (UFW) destacó que, desde noviembre de 2024 estuvieron preparándose para “una posibilidad muy real” de las redadas de inmigración.

Hasta ahora, sin embargo, las acciones de ICE han sido prácticamente acciones de aplicación de la ley en contra de individuos en particular, los cuales podrían tener antecedentes penales, a excepción de la redada en Bakersfield, donde arrestaron a 78 personas.

“Obviamente, no esperábamos que fuera tan rápido [la acción contra los inmigrantes]”, dijo Elenes. “Lo que miramos es que han sido como más acciones de aplicación de la ley, probablemente contra quienes ya tenían una orden de deportación”.

Elenes indicó que, más que hablar de las acciones de inmigración, a la UFW le interesa dar a conocer el impacto que va a tener entre los trabajadores, “porque los rancheros van a usar estos pretextos para cambiar el programa de contratación que nos permite tener más y mejores derechos que son un beneficio para la raza”.

Después de haber terminado de lavar la ropa de la familia, Amadeo Sumano, el trabajador agrícola nacido en San Pedro Huilotepec, Oaxaca, informó que, para la pisca actual de la fresa, al menos la mitad de los campesinos han dejado de ir a trabajar.

“Las mujeres y las mamas solteras ya no van a trabajar; se quedan en la casa a cuidar a los niños”, dijo. “Los hombres nos arriesgamos porque los billes [facturas] no paran y hay que pagarlos; buscamos la manera de ir a trabajar, un día sí y otro no, por precaución…y no salimos más que de la casa al trabajo”.

Y si tuvieras a Donald Trump frente a ti, ¿Qué le dirías sobre lo que está haciendo con los inmigrantes?

“Le recordaría el 10 de mayo y le enseñaría el dedo de en medio”, respondió.

Y si llegaran por ti, ¿Qué harías?

“Quedarme callado. No decir nada, tener conmigo el número de un abogado y pedirles que me respeten ese derecho”, dijo.

Línea de respuesta rápida

La línea directa de respuesta rápida para inmigrantes del condado de Ventura es (805) 870-8855. Esta línea directa también está disponible para los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo.

Cómo reportar la actividad de ICE

En caso de emergencia, puede llamar a su red local de respuesta rápida para informar la actividad de ICE y las acciones de cumplimiento.