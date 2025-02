Richard Gere afirma que está “más feliz que nunca” tras mudarse a España con su esposa Alejandra Silva

El estadounidense Richard Gere, la estrella de “Pretty Woman”, está disfrutando de una nueva etapa en su vida, y lo ha dejado claro en una reciente entrevista con la revista Elle España.

Y es que a sus 75 años, el actor compartió que ha encontrado una nueva satisfacción tras mudarse al campo con su esposa, la publicista española Alejandra Silva, de 41 años, y sus hijos, Alexander de 5 años, James de 4 y Albert de 11, el hijo de Silva.

El protagonista de “Days of Heaven” expresó que este es su “mejor momento”, y que la felicidad de su esposa es su propia felicidad: “Si ella está feliz, yo estoy feliz”, comentó.

La historia de amor de Richard Gere y Alejandra Silva

El actor, conocido por su papel en “The Agency”, y Silva se conocieron en 2014 en Italia, después del divorcio de Gere con su exesposa Carey Lowell, con quien tiene un hijo, Homer James que ahora tiene 24 años.

Desde entonces, han compartido una conexión muy especial, tanto personal como profesional. Juntos han trabajado en proyectos relacionados con la conservación del medio ambiente, como “Sierra a Mar” en México, y han logrado reconocimiento por su esfuerzo conjunto.

El veterano actor explicó que lo que realmente los une es su enfoque común hacia el trabajo y la vida.

“Minimizar el ego y la identidad propia es cuando se produce el verdadero cambio… Mi esposa brilla por su apertura mental y su sentido de gratitud genuina”, destacando la importancia de conectar con ese sentido, ya sea a través del amor, la compasión o la espiritualidad.

“Somos almas gemelas”, dijo Alejandra Silva

Por su parte, Silva también destacó la conexión profunda que sienten: “Somos como almas gemelas”, afirmó. Para ella, compartir los mismos valores y ver el mundo de la misma manera desde el primer momento fue algo único, algo que ocurre “una vez en la vida, si es que ocurre alguna vez”.

La mudanza a España, país natal de Silva, fue una decisión pensada en la familia. Gere explicó que era importante para Alejandra estar cerca de su familia y amigos, y que le debía al menos seis años en su mundo, ya que su esposa le había dado seis años en el suyo.

Gere recordó su decisión en una entrevista de abril de 2024 con Vanity Fair España y en noviembre de 2024, justo antes de mudarse, contó en el Today Show que la experiencia sería especialmente positiva para los niños, quienes son bilingües.

Aunque su vida profesional siempre ha estado ligada a papeles icónicos en películas como “American Gigolo” (1980) y “An Officer and a Gentleman” (1982), Gere ha optado por un perfil más bajo en los últimos años. En el podcast “Awards Chatter” de The Hollywood Reporter, el actor explicó que, en su momento, tomó la decisión de dar un paso atrás en su carrera.

“No me gusta toda esta atención… No quiero que me miren”, expresó, aunque destacó que sus decisiones pasadas siempre estuvieron bien fundamentadas, aunque no siempre formaran parte de un “gran juego”.

Ahora, Gere parece estar más enfocado en disfrutar de su vida familiar y tranquila en el campo, junto a su esposa y sus hijos. Una nueva etapa que, por lo visto, está llenando de felicidad a todos.

Sigue leyendo: