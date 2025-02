Amy Schumer revela la mala experiencia que tuvo al bajar de peso

Muchos famosos han bajado de peso gracias al uso de Ozempic, que es un medicamento recetado y que se usa para tratar la diabetes tipo 2. Pero en el caso de Amy Schumer, los efectos no fueron los que ella esperaba y, aunque sí redujo tallas, optó por dejarlo.

Amy Schumer explica por qué su rostro luce demasiado hinchado

Entrevistada por Howard Stern, la actriz narró la experiencia por la que pasó: “Tengo este gen, GDF15, que te hace extremadamente propensa a las náuseas, por eso estuve tan enferma durante mi embarazo. Entonces probé Ozempic hace casi tres años y estaba como postrada en cama. Vomitaba, y luego ya no tienes energía. Pero otras personas lo toman y están bien. Así que Dios los bendiga”.

Amy Schumer borra de Instagram la foto con la que se burló de Nicole Kidman, y por la que recibió muchas críticas

Amy contó que perdió 30 libras, pero que no podía levantarse de la cama, al grado de que ni siquiera podía jugar con su hijo. “Estaba tan delgada, él me lanzaba una pelota y no podía…me veía grandiosa, pero no podía levantar la cabeza de la almohada. Entonces ¿cuál es el punto?”

Aunque la comediante no tiene nada en contra de quienes se someten al tratamiento y les funciona, sí ha criticado duramente a las personas que dicen estar haciendo dieta o sometiéndose a cirugías estéticas, cuando en realidad su secreto es el Ozempic.

“Todos han estado mintiendo, diciendo: “Oh, como porciones más pequeñas”. O sea, cállate. Estás en Ozempic o en una de esas cosas. Simplemente para. Sé sincero con la gente. Cuando me hice una liposucción, dije: ‘Me hice una liposucción'”, dijo Amy hace dos años en el show de Andy Cohen.

Sigue leyendo: