Tasas hipotecarias en EE.UU. bajó a 6.95%

Para el cierre del primer mes del 2025, las tasas hipotecarias en Estados Unidos cayeron un 6.95% de los casi 7% en los que se mantuvo durante todo el mes de enero, esto en medio de un ajustado mercado inmobiliario.

La información se dio a conocer a través del informe del mercado hipotecario primario de Freddie Mac que resaltó en el análisis que la tasa promedio a 30 años era del 6.63% a principios del 2024.

Por su parte, la tasa promedio de la hipoteca fija a 15 años también cayó al 6.12% de los 6.16% de la semana anterior, en comparación con el año pasado cuando la tasa referencial se ubicaba en los 5.94%.

Al respecto, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac comentó que “debido a estas tasas más altas y a una escasez persistente de oferta, aún existen obstáculos de asequibilidad para muchos compradores de viviendas y una cantidad significativa de ellos permanece al margen”.

El mercado inmobiliario no ha estado en su mejor momento no solo por el aumento de las tasas hipotecarias que influyen sobre los propietarios de vivienda y su decisión de no hacer ofertas, sino también la falta de inventario y por ende el elevado precio de los inmuebles que está alejando a los futuros compradores.

Sigue leyendo:

•Aranceles de Trump a México y Canadá subirían el precio de estos productos

•La casa del futuro que se vende en Amazon a $54,000 y se puede pagar hasta en 12 meses

•Walmart también vende casas baratas y tiene una por $11,988