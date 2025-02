Horóscopo: qué será de tu semana del 3 al 8 de febrero de 2025

Consulta tu horóscopo semanal del 3 al 8 de febrero y descubre qué le deparan los astros a tu signo del zodiaco.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Con Venus ingresando esta semana en su signo suma delicadeza y ternura a su modo de acercarse al otro en el amor. El afecto crece.

DINERO: No baje la guardia aunque se crea seguro. Con renovada fuerza de voluntad resolverá buena parte de sus problemas.

CLAVE DE LA SEMANA: Demuestre que es un sagaz político y un líder natural.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Altibajos afectivos lo tendrán en jaque desde mediados de semana. No permita actitudes ambiguas ni prolongados silencios en su pareja.

DINERO: Período altamente productivo. Personas serias, trabajadoras y preparadas lo guiarán cuando más falta le haga.

CLAVE DE LA SEMANA: Que no lo obliguen a mantener un secreto que lo compromete.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Romances de verano pueden llegar a convertirse en vínculos estables y duraderos. Atrévase a soñar, todo marchará como lo deseó.

DINERO: Con gran capacidad de análisis supera imprevistos que tendían a descolocarlo. Apunte a la planificación.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea muy preciso si todo se presta a la confusión.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Buen intercambio de ideas pero poca piel. Más allá del compromiso emocional se trata de reflotar el romanticismo perdido. Reencuentros.

DINERO: Contactos inesperados y fundamentales para sus negocios. Con la posibilidad de un viaje que amplíe sus horizontes.

CLAVE DE LA SEMANA: Concéntrese en un objetivo por vez.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Una pasión surge con fuerza y usted tiene el coraje de apostarlo todo. Viejos temores quedan atrás y se libera de la desconfianza.

DINERO: Tendrá que estar más alerta y no ser arrebatado al tomar decisiones. Su grupo de trabajo responde bien.

CLAVE DE LA SEMANA: Aproveche las oportunidades de conocer nueva gente.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Alguien que le gusta se hace desear. En parejas consolidadas la situación se mantiene estable. Unido como nunca a sus familiares.

DINERO: Pronto podrían avanzar sus causas judiciales. Sin mucho esfuerzo lleva a delante complejas tareas intelectuales.

CLAVE DE LA SEMANA: Tome distancia para analizar los problemas con más calma.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Etapa de replanteos, algunos más difíciles que otros pero todos muy útiles para su porvenir. Ponga las cartas sobre la mesa y acertará.

DINERO: Exceso de responsabilidades. Gracias a un plus energético no sentirá que la carga lo agobia. Con organización.

CLAVE DE LA SEMANA: En vez de trabajar tarde y noche haga rendir el tiempo.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Cambia para bien su fortuna sentimental. Alguien encantador se cruza en su camino. No conviene tomar decisiones, ya sabrá qué hacer.

DINERO: Diálogo y superación. Su opinión importa aunque a veces no es momento de expresarse. Justa recompensa por su esfuerzo.

CLAVE DE LA SEMANA: No conviene decir lo que piensa a quien conoce poco.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Riesgos de mirar hacia el pasado. Amores que regresan y lo confunden o antiguos miedos que interfieren en la dicha de hoy. Mejor avance.

DINERO: La situación laboral aún no se resuelve. Encuentros providenciales allanan su camino. Saldrá bien librado.

CLAVE DE LA SEMANA: Los consejos de un buen amigo evitan que repita errores.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Rara sensación de aislamiento. Trate de mantener abierto un canal de comunicación tanto con la pareja como con la familia. No se cierre.

DINERO: Prepárese para demoras. El dinero fluye una vez que supera los inconvenientes de organización. Compromisos.

CLAVE DE LA SEMANA: Deje de apostar por relaciones tóxicas.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Panorama muchísimo más claro que semanas atrás. Si tiene pareja asumirá un compromiso más formal.

DINERO: Arriesgue variables fuera de programa. Mercurio en su signo propicia la innovación, el intercambio, la capacitación y la tecnología.

CLAVE DE LA SEMANA: A veces tener modelos ayuda a mejorar pero no endiose a nadie.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Discusiones en casa de nunca acabar. Evite lo que genera roces y tome distancia de personas que lo perturban. Liberarse ya es la consigna.

DINERO: No abarque más de lo que puede o quedará mal parado ante alguien importante. Es cuestión de conocer sus límites.

CLAVE DE LA SEMANA: Confidencias solo a quien sabe guardar un secreto.

Por Kirón

