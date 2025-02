Chiquis Rivera anuncia su libro para niños “The Girl Who Sings To Bees”

Chiquis Rivera ha dado una sorpresa a sus fans, pero en esta ocasión no se trata de un nuevo proyecto musical. La cantante recurrió a su cuenta de Instagram para informar acerca del lanzamiento de su primer libro de cuentos para niños, que lleva por título The Girl Who Sings To Bees (La Chica Que Le Canta a Las Abejas).

Chiquis cuenta cómo surgió la mala relación con su tía Rosie Rivera

Junto a un video en el que se muestra emocionada por este trabajo, Chiquis (cuyo verdadero nombre es Janney Marín Rivera) escribió: “Con mucha emoción y orgullo comparto un poquito del libro. Estoy muy orgullosa de haber logrado cumplir mi sueño de escribir un libro de cuentos para niños. 📖🐝 Es un cuento de enseñanza de vida, de cómo poder seguir adelante después de perder un ser querido y a veces tener que enfrentar la realidad del “bullying””.

Chiquis Rivera revela que se estaba “perdiendo en el alcohol”

The Girls Who Sings To Bees cuenta con ilustraciones de Geraldine Rodríguez, y saldrá a la venta el 15 de julio. El libro estará disponible tanto en español como en inglés, y va dirigido a niños de 4 a 8 años. El personaje principal es Janney, una niña que acostumbraba cantar con su madre en el jardín de Abuelita, para así lograr que las plantas crecieran. Tras la muerte de la mamá de Janney, ésta ya no puede cantar, lo cual empeora por las burlas que le hacen otros niños en la escuela.

“Llevo como dos años trabajando en esto”, dijo Chiquis. “Es un libro sobre algo que yo viví desde chiquita, el bullying, y también lo viví de grande, pues en las redes sociales, ya saben. Y cómo le hice para sobrevivir de esas cosas que me afectaron en su momento. Se los quería compartir. Espero que les guste”.

El 2 de febrero Chiquis Rivera acudió a la ceremonia de entrega de los premios Grammy. Ella estuvo nominada en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana; el ganador fue Carín León, pero eso a ella no le quitó la satisfacción de que su disco Diamantes fuera reconocido por los miembros de la Academia. La cantante compartió fotografías que la muestran acompañada de su esposo Emilio y luciendo espectacular. Además, escribió: “Qué honor ser una mujer latina, qué honor ser nominada en los Grammys, sin duda una de las noches más importantes para la música. Gracias!!!!!!”

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: