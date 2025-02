Nadia Ferreira presume su abdomen marcado en un conjunto deportivo

La modelo de origen paraguayo, Nadia Ferreira, causó furor en redes sociales luego de dejarse ver en un atuendo deportivo que no solo reafirmó su buen gusto al vestir, también evidenció la torneada figura con la que cuenta.

Y es que la finalista de Miss Universo 2021 optó por recurrir a su cuenta de Instagram para dar una probadita de su estilo al ejercitarse portando un look sacado de revista y que dejó a la vista su abdomen marcado y cintura diminuta.

El modelito en cuestión se vio protagonizado por un conjunto de shorts y sudadera cropped con escote pronunciado en un color rosa ‘chicle’ que complementó su melena oscura y mirada ojiazul. A la par de dichas prendas, Nadia Ferreira utilizó una gorra, calcetas y tenis deportivos que elevaron su propuesta.

“And in my favorite color”, escribió la joven reina de belleza para acompañar la publicación que a solo unas horas de salir a la luz ya había causado revuelo entre su comunidad digital.

Es así como miles de internautas decidieron elogiar a la esposa de Marc Anthony con piropos en los que se hizo mención de su disciplina para mantener una silueta torneada luego de convertirse en madre de su primer hijo, Marco.

“Wow, es que no eres más perfecta porque no se puede más”, “Diosa paraguaya”, “La belleza de Nadia ha sido creada por IA”, “Eres toda una Barbie”, “Tan bella siempre mi reina”, “Elegante siempre”, “Digna representante de Paraguay” y “El color rosa no es mi favorito, pero a ti te queda de maravilla”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

