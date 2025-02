Propietarios de negocios indocumentados atemorizados ante redadas de Trump

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos con sus políticas antiinmigrantes ha metido a los hispanos dueños de negocios en Los Ángeles en un torbellino de nerviosismo.

Estrella, una madre de familia, dueña de tres salones de belleza en Los Ángeles, está a punto de sufrir un ataque de nervios ante la posibilidad de que pudiera ser arrestada por los agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE).

“Tengo muchísimo miedo porque se están llevando no solo a criminales sino hasta gente preparada con negocios”, dice Leticia, quien pide no revelar su nombre completo.

Esta joven madre de 36 años, casada y con tres hijos, dos de ellos menores de edad, tiembla al pensar en una deportación.

“Yo salí de Tlaxcala, México, cuando tenía 19 años en busca de oportunidades y una mejor vida. Me puse a estudiar inglés, me preparé, pagué más de $7,000 para ir a la escuela de belleza y barbería, saqué dos licencias para ejercer en California, he abierto tres salones y doy trabajo a otras personas”, comenta.

Y agrega que siente rabia de que el gobierno de Estados Unidos y presidentes como Trump no valoren todo el esfuerzo que hacen los inmigrantes por abrir negocios y crear empleos.

“Es muy injusto que no se tome en cuenta todo eso. No soy una criminal, doy trabajos. Mis empresas cumplen con las reglas del estado. No tienen idea del esfuerzo y los sacrificios que me ha costado llegar a donde estoy. Y ahora quieren desmoronar mi mundo”.

Pide al presidente Trump y a sus asesores que se toquen el corazón.

“¿Qué va a pasar si me deportan? ¿Qué va a pasar con mis landlords (caseros)? Por cada local pago más de $5,000 de renta”.

Triste y desesperada, Leticia dice que nunca se imaginó vivir esta etapa tan dura contra los inmigrantes.

“Nunca he tenido problemas con la ley. No cuento con antecedentes criminales. Me preocupé por hacer lo correcto, aprender muy bien inglés y superarme como muchos otros inmigrantes sin papeles que son propietarios de casas y negocios”.

Dice que enero siempre ha sido un mes bajo en las ventas, pero este enero fue mucho más bajo en ingresos que otros años, tal vez por el miedo que hay en la comunidad.

“La gente no está gastando. Está guardando su dinero. No quiere salir a la calle. Entre los barberos nos preguntamos, dónde están los clientes”.

Revela que frente a la incertidumbre, no le quedó otra más que hablar con sus hijos y exponerles la realidad.

“¿Cómo les explicas a un niño? Mis hijos están asustados. Yo también lo estoy. No pensé que iban a arrasar con toda la gente. En 18 años que llevo en este país, nunca sentí el miedo que ahora tengo. ¡Es terrible!”, exclama.

Entre la calma y la preocupación

Un propietario de varios negocios que emplea a decenas de trabajadores en Los Ángeles, y quien pide mantener su nombre en el anonimato y la especialidad de sus empresas, reconoce que está bastante preocupado, pero como jefe de familia y líder comunitario trata de mantener la calma.

“Desde que llegó este señor Trump, hay muchas personas con pánico, incluyendo mis empleados. ¡Dios quiera que no llegue a pasar nada!”, suspira este inmigrante mexicano, quien lleva casi 40 años como indocumentado en Los Ángeles.

Sin embargo, la falta de estatus no le ha impedido convertirse en un prospero empresario.

“Tengo un abogado de migración para en caso de que pase lo inevitable, pero le estamos pidiendo a Dios que le ablande el corazón a este presidente enfermo y nos proteja a todos”.

Padre de seis hijos, cuatro de ellos nacidos en este país, confiesa qué piensa mucho en una detención o una deportación.

“Con Trump o sin Trump, la preocupación siempre ha estado ahí medio dormida, a veces se despierta con ganas, pero con el regreso de este señor se ha activado”.

Revela que el saberse indocumentado y paradójicamente exitoso en sus negocios, le ha afectado su bienestar.

“Trato de no pensar mucho en mi situación porque luego me vienen los ataques de ansiedad y pánico. He luchado mucho por estabilizar mi salud mental; y me hago el fuerte ante mi familia y mis empleados, pero hay momentos que no puedo más, me caigo y luego me levanto con fuerza, y así me la paso entre la tranquilidad y la preocupación”.

Negocios en manos de indocumentados

Sin importar el estatus migratorio, las personas en este país pueden convertirse en propietarios de negocios. El American Immigration Council estima que hay más de 823,000 indocumentados dueños de sus propios negocios en Estados Unidos, y las cifras podrían quedarse cortas.

Según la agencia federal Small Business Administration, para 2023 mientras los inmigrantes constituían el 14% de la población, eran propietarios de la quinta parte de los negocios en el país, con alrededor de 18% de todas las empresas con empleados.

Las cifras más recientes, indican que el 49.9% de los negocios en el condado eran propiedad en 2019 de inmigrantes, generando $8,700 millones de ingresos para el condado de Los Ángeles.

Mario Cárdenas, asesor de negocios hispanos en Los Ángeles, dice que muchos de los propietarios hispanos sin documentos están acostumbrados a vivir con la zozobra bajo las sombras.

“Mucha gente ni siquiera se imagina que ese amigo empresario latino que conocen y a quien le va muy bien y genera decenas sino que cientos de empleos, es indocumentado”, comenta.

Su consejo para paliar un poco el nerviosismo es prepararse con un buen plan para arreglar quién se quedaría a cargo de su negocio en caso de una detención y deportación.

“No queremos eso, pero hay que prepararse, y sobre todo no dejar de luchar por sus empresas; y por un día, lograr un estatus migratorio, que con el favor de Dios, esperamos que así sea”.