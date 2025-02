Ryan García regresa a entrenar con Eddy Reynoso

Ryan García nuevamente será entrenado por Eddy Reynoso –jefe del Canelo Team– para comenzar su preparación para la pelea que marcará su regreso al ring contra Rolando ‘Rolly’ Romero en mayo, así informó su padre Henry García.

En una entrevista con MillCity Boxing, el padre de García explicó que Derrick James fue un excelente entrenador, pero King Ry se siente mejor haciendo el campamento en el sur de California porque allí está su familia.

“Hay algo nuevo. El entrenador es nuevo. Estamos de regreso en San Diego. Así es (está de regreso Reynoso). Es difícil no llevarse bien con Eddy debido a la herencia. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Canelo y Ryan resolvieron todo. Fue un malentendido. Todo volvió a ser como antes. Estamos bien”, dijo.

Ryan García y Derrick James después de la victoria sobre Devin Haney. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“No fue nada en contra de Derrick (James). Es un buen entrenador, excelente. El caso es que no hubo nada en Texas que no fuera tan positivo como lo que le pasó a él (Ryan) el año pasado. Entonces, ¿por qué ir a un lugar donde todo es negativo cuando puedes cambiarlo? Ryan se siente más seguro aquí, es mejor aquí (sur de California)”, agregó.

Ryan García fue miembro del Canelo Team hasta el 2022 porque alegó que Eddy Reynoso “nunca estaba para él”. Esto desató una guerra de declaraciones entre el campeón unificado de 168 libras, el entrenador y el californiano que terminó de romper la relación por completo.

King Ry contrató los servicios de Joe Goossen y lo preparó para sus peleas con Emmanuel Tagoe, Javier Fortuna y Gervonta Davis. Después el mexoamericano comenzó un nuevo camino de la mano de Derrick James, quien lo ayudó en sus dos últimos combates contra Óscar Duarte y Devin Haney.

Devin Haney y Ryan García podrían estar cerca de concretar una revancha. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Tras hacer las paces con Eddy Reynoso, el californiano vuelve a sus inicios para recuperar su reputación en el deporte luego de haber dado positivo por dopaje y ser suspendido por un año del boxeo. Su próxima cita será ante Rolly Romero en Nueva York y después se espera que se dé la revancha con Haney.

Ryan García, de 25 años, conmocionó al mundo al derrotar a Devin Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

