¿Cuán realistas son los planes de Trump de “tomar el control de Gaza”?

La primera visita oficial de un líder mundial a la Casa Blanca desde que Donald Trump comenzó su segundo mandato ha causado gran revuelo. Pero el alboroto no se debió a que ese líder mundial fuera Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, buscado por la Corte Penal Internacional por “crímenes contra la humanidad” por sus operaciones militares en la Franja de Gaza durante el conflicto entre Israel y Hamás.

Fue la declaración de Trump acerca de que Estados Unidos “tomará el control” del enclave palestino lo que seguramente provocó indignación y dominó los titulares. “Veo una posición de propiedad a largo plazo”, dijo Trump, mientras hablaba junto al jefe de gobierno de Israel en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. “A todas las personas con las que he hablado les encanta la idea de que Estados Unidos sea dueño de este pedazo de tierra, creando miles de empleos”.

Gaza estuvo bajo ocupación israelí durante más de la mitad del siglo XX. Hamás, un grupo radical islamista que Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros consideran una organización terrorista, ha gobernado Gaza desde 2007, y desde entonces ha librado múltiples guerras con Israel.

El conflicto más reciente en Gaza fue desencadenado por un ataque terrorista liderado por Hamás en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, durante el cual alrededor de 1,200 personas fueron asesinadas y 250 fueron tomadas por dicha organización islamista como rehenes. La posterior campaña militar israelí en el enclave provocó 47,000 muertes, según el Ministerio de Salud de Gaza, antes de que el mes pasado entrara en vigor un alto el fuego entre Israel y Hamás.

El martes, Trump expresó su deseo de transformar el territorio en la “Riviera de Medio Oriente” donde “vivirá la gente del mundo”. Sin embargo, Brian Katulis, investigador principal de política exterior estadounidense en el Middle East Institute, dijo que este deseo no se traduce en política. “No es muy práctico”, afirma Katulis a DW. “Si es rechazado por la mayoría de los países y personas de la región en general, es un camino hacia ninguna parte. Por lo tanto, es un anuncio distractorio, y no es probable que produzca ningún resultado significativo”.

Menos presión sobre Netanyahu

Las conversaciones sobre una toma de Gaza por parte de Estados Unidos siguieron a las declaraciones de Trump de que los habitantes de Gaza “no tienen otra alternativa” que abandonar su territorio. También exigió que Egipto y Jordania los reasentaran, una visión que el presidente egipcio Abdelfatah Al Sisi y el rey Abadalá II de Jordania rechazaron rotundamente.

Por su parte, Netanyahu pareció asentir con la cabeza aprobando la idea. Dijo que “valía la pena prestarle atención” y era “algo que podría cambiar la historia”. La aparente apertura de Netanyahu a la noción de una toma de Gaza por parte de Estados Unidos puede reflejar un alivio de la presión que enfrentó por parte de la administración Biden para que proponga un plan realista para Gaza.

“Hoy en día, aunque existe un alto el fuego, no existe un plan realista para la gobernanza ni sobre quién lo gobernará”, afirmó Katulis. “Apuesto a que [Netanyahu está] muy feliz de escuchar a Trump decir que estaría dispuesto a asumir la carga, la cual es bastante costosa, también porque libera a Netanyahu, de alguna manera, si fuera a ser verdad, pero nadie cree que sea cierto”.

El cese al fuego acordado entre Israel y Hamás, junto con EE. UU., Egipto y Qatar, empezó en enero. Parte del trato incluye la liberación de rehenes por parte de Hamás, a cambio de la liberación de palestinos prisioneros de Israel. Hasta el momento han sido liberados 18 rehenes a cambio de 183 prisioneros palestinos.

Esta tregua podría caducar en marzo si Israel y Hamás no negocian una segunda fase, en la que Hamás liberaría a los rehenes restantes, incluidos los cuerpos de los rehenes fallecidos. Pero Hamás no quiere liberar más rehenes en la segunda fase, a menos que Israel detenga la guerra y se retire de Gaza, mientras que Israel ha expresado su determinación de destruir a Hamás.

“El desafío es que el precio que Hamás exigirá por la liberación de soldados israelíes será muy, muy alto”, dijo a DW Jon Alterman, director del programa para Oriente Medio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). “Y creo que el precio que Israel va a estar dispuesto a pagar a Hamás va a provocar tensión, en parte, porque podríamos estar entrando en una situación en la que prisioneros palestinos vivos estén siendo intercambiados por bolsas para cadáveres israelíes”.

Así las cosas, las negociaciones se plantean trabajosas. Después de la visita de Netanyahu a Estados Unidos, Israel enviará este fin de semana una delegación a Qatar para discutir, con su mediación, sobre el acuerdo de alto el fuego con Hamás. Pero Alterman dice no confiar del todo en las perspectivas de paz. “No estoy seguro de que ya nadie esté combatiendo en Gaza”, dijo.

Normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita están lejos aún

No se trata solo de que una segunda fase negociada todavía no esté del todo al alcance de la mano. También el proyecto más amplio de normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita parece aún lejano. De manera similar al deseo de Trump de tomar el control de Gaza, la normalización entre Israel y Arabia Saudita no sucederá solo porque el presidente estadounidense así lo desee.

“Existe una fuerte creencia de que a Trump le gustaría hacerlo porque lo vería como un éxito que nadie más podría lograr. Soy escéptico sobre si es el momento adecuado, o si se pueden cumplir las condiciones necesarias”, dijo Alterman, en referencia al control de Gaza.

“Sin un plan creíble hacia una solución de dos Estados que incluya Gaza para los palestinos, ninguno de esos planes más amplios llegará a ninguna parte”, señaló Katulis, del Instituto de Oriente Medio. “Los saudíes no aceptarán que Trump se apegue a la idea de que, de algún modo, Gaza no forma parte de una solución de dos Estados para Palestina”.

En muchos sentidos, la tormenta creada en torno a las declaraciones de Trump hace difícil ver con total claridad qué resultados ha producido hasta ahora la primera visita de un líder extranjero a esta nueva administración. Mucho depende de cómo el gobierno de Trump podría impulsar a las partes hacia la paz después de que Estados Unidos ayudara a lograr el acuerdo inicial de alto el fuego.

Cualquier fanfarronada sobre una toma de Gaza por parte de Estados Unidos sólo sirve para deshacer todo éxito en ese frente.

