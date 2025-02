El Feyenoord lamenta la baja de Santiago Giménez

Santiago Giménez fue uno de lo fichajes más importantes del mercado invernal en el fútbol de Europa. El AC Milan se frota las manos con la compra, pero desde el Feyenoord lamentan la salida del mexicano.

El “Bebote” dejó el Feyenoord a cambio de €35 millones de euros ($36.3 millones de dólares). Esta fue una oferta que el conjunto neerlandés no pudo desaprovechar. Dennis te Kloese, director deportivo del Feyenoord, reconoció que era imposible retener al futbolista de la selección mexicana.

“En este momento, con tanto en juego, obviamente no quieres perder jugadores importantes. Hemos mantenido a raya el barco tanto tiempo como hemos podido, pero llega un momento en el que se llega a un punto -o más bien a una cantidad- en el que ya no es responsabilidad del club seguir diciendo que no y tampoco decírselo al jugador. No se puede hacer más”, dijo el dirigente para ESPN.

En este sentido, Dennis te Kloese reveló que el entrenador del Feyenoord prefería que Santiago Giménez terminara la temporada en el club. A pesar de ello, el dirigente cree que tienen la profundidad suficiente para asumir el resto de la temporada.

“Es lógico que Brian Priske hubiera preferido quedarse con Santi, pero aún tenemos un grupo grande y fuerte con numerosos internacionales y afortunadamente algunos jugadores también están regresando de la enfermería”, agregó.

Cómo le fue a Santiago Giménez en el Feyenoord

En julio de 2022, Santiago Giménez llegó al Feyenoord proveniente de Cruz Azul. El joven delantero mexicano de 23 años pudo jugar 105 partidos con el conjunto neerlandés.

El “Bebote” estuvo dentro del campo durante 7,038 minutos. En todo ese tiempo en cancha, el atacante mexicano marcó 65 goles y concedió 14 asistencias.

“He disfrutado muchísimo de mis dos años y medio en este club y en esta ciudad. Desde el momento que entré aquí, fui abrazado por la legión. El amor que recibí de ellos y de toda la gente del club es algo que llevaré conmigo para siempre”, dijo Giménez en unas declaraciones recopiladas por ESPN.

Sigue leyendo:

– Santiago Giménez revela sus objetivos con la camiseta del AC Milan

– Quién es Stéphano Carrillo, el posible reemplazo de Santiago Giménez en el Feyenoord

– “Hugol” cree que Santiago Giménez tiene pasta para triunfar en el AC Milan

– Cristiano Ronaldo desprestigia la MLS de Lionel Messi